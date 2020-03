Colombie.- Plus de 3000 anciens guérilleros des FARC sont sous le programme de réintégration du gouvernement de la Colombie

MADRID, 9 mars (PRESSE EUROPE) –

Le gouvernement colombien estime à 3085 le nombre de femmes qui ont entamé leur processus de réintégration dans la vie civile depuis 2016 après avoir servi dans les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), éteintes après la signature des accords de paix.

Sur le site Web de l’Agence pour la réintégration et la normalisation (ARN), le gouvernement a précisé que 23,6% des 13 065 ex-guérilleros en voie de réintégration sont des femmes.

Certains des chiffres révélés dans un rapport préparé pour la Journée internationale de la femme montrent comment 47,3% d’entre elles étudient actuellement, 89,7% savent lire et écrire, tandis que 42 pour cent ont manifesté leur intérêt pour la réalisation de projets d’entrepreneuriat professionnel.

En revanche, 44,5% des ex-guérilleros ont choisi de travailler à domicile, ce qui fait un total de 1 378 femmes, dont 63% participent à des programmes de formation professionnelle ou académique.

Le directeur général de l’ARN, Andrés Stapper, a assuré que la réintégration des ex-guérilleros est “prioritaire” pour les plans du gouvernement de la Colombie, de sorte que les politiques à cet égard auront “une approche mettant l’accent sur les besoins et les droits” des femmes. “

“Nous garantirons que ce processus respecte ses particularités, renforce son impact sur les affaires publiques, promeut sa citoyenneté active et ses droits sexuels et reproductifs, et a une ingérence dans la construction de la paix dans notre pays”, a expliqué Stapper.