Colombie.- Plus de 70 dirigeants sociaux et 20 anciens guérilleros ont été assassinés au premier trimestre de l’année en Colombie

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Un total de 71 dirigeants sociaux et 20 anciens guérilleros des FARC ont été assassinés au cours des trois premiers mois de l’année, selon un décompte effectué par l’Institut d’études pour le développement et la paix (Indepaz).

La plupart des meurtres sont concentrés en janvier, avec 39, alors qu’en février il y en avait 32 et le mois dernier 20, dont sept se sont produits au milieu de la quarantaine imposée par le gouvernement Iván Duque sur tout le territoire national pour combattre le coronavirus.

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, la Colombie a subi un regain de violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, y compris la trafic de drogue.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 ex-guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que le nombre serait beaucoup plus élevé.