Colombie – Un ancien guérillero des FARC est assassiné dans l’une des zones territoriales de réintégration en Colombie

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le parti des Forces alternatives révolutionnaires communes (FARC) a dénoncé ce dimanche le meurtre d’Albeiro Gallego Mesa, un ancien membre de la guérilla aujourd’hui disparue, samedi soir dans l’espace territorial de formation et de réintégration (ETCR) situé dans la municipalité de La Macarena, dans le département de Meta, au centre de la Colombie.

“Au moment où ils massacraient des prisonniers en prison, ils ont assassiné à Macarena Albeiro Antonio Gallego Mesa, ex-guérilla et militant du parti des FARC. Il y a déjà 191 assassinés réintégrés et ce gouvernement n’est pas en mesure de régler le problème de la prison et de garantir la vie”, a-t-il déploré. Le sénateur des FARC Julián Gallo, alias «Carlos Antonio Lozada».

La victime était âgée de 68 ans et avait accepté le plan de réintégration du gouvernement pour les membres des FARC, que le gouvernement de Juan Manuel Santos avait signé avec les guérilleros dans le cadre des accords de paix de 2016.

Gallo a également fait référence dans sa plainte aux récents affrontements qui ont eu lieu dans certains centres pénitentiaires du pays, après les émeutes perpétrées par les détenus en signe de protestation contre les mesures prises par le gouvernement pour empêcher l’expansion du coronavirus dans les prisons.

Au moins 23 personnes sont décédées et 90 ont été blessées – 83 détenus et 7 gardiens – par ces événements dans la prison de La Modelo à Bogota, où, selon les autorités, une tentative d’évasion a eu lieu samedi soir.

Selon l’Institut d’études pour le développement et la paix (INDEPAZ), jusqu’à présent en 2020, les meurtres contre d’anciens membres de la guérilla disparue, ainsi que d’autres dirigeants syndicaux et défenseurs des droits de l’homme, ont connu un rebond.

Selon les derniers chiffres, 67 personnes ont été tuées, dont 10 signataires des accords de paix. Au début du mois, l’ancienne guérilla, Astrid Conde, alias «Nancy», a également été assassinée, qui avait également accepté le processus de paix, comme le rappelle le journal colombien «El Tiempo».