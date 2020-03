Colombie – Un ancien guérillero des FARC qui vivait dans l’une des zones dédiées à la réinsertion sociale a été assassiné

MADRID, 31 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien guérillero des FARC Juan Carlos Castillo, qui vivait dans l’une des zones dédiées à la réinsertion sociale des anciens combattants, a été assassiné dans le département de Putumayo, dans le sud de la Colombie, dans le contexte de la vague de violence que le pays souffre.

Le Putumayo Human Rights Network a rapporté que “le meurtre aurait eu lieu dans le passé”, bien que son corps soit apparu ces derniers temps “aux limites de la réserve de Kwisna Cxhab et du village d’Alto Lorenzo, dans le district de Carmelita. de la municipalité de Puerto Asís “.

Castillo était l’un des habitants de l’espace de formation et de réintégration de la mosquée Heiler de la Carmelita (ETCR) à Putumayo. Les ETCR ont été créés précisément pour garantir que les anciens guérilleros des FARC effectuent la transition vers la vie civile en toute sécurité.

Outre le corps de Castillo, sont apparus ceux “d’une jeune femme et de deux hommes d’origine vénézuélienne et arrivés il y a moins d’une semaine dans la municipalité” de Puerto Asís.

“Face à ce nouveau meurtre contre des personnes de nationalité vénézuélienne, il convient de mentionner la présence dans le centre urbain de Puerto Asís de menaces de pamphlets contre la population vénézuélienne, des alarmes qui n’ont pas été entendues”, a dénoncé le Putumayo Human Rights Network. .

Ainsi, l’ONG colombienne a dénoncé “le manque de garanties et de sécurité dans les territoires où il y a clairement une forte présence de la police et de l’armée”, pour lesquelles elle a souligné qu ‘”il ne suffit pas d’empêcher ou d’empêcher ces cas de continuer à se produire.” “

Pour cette raison, il a exhorté les autorités à “revoir et repenser” la stratégie de sécurité “, car les pratiques de militarisation ne fonctionnent apparemment pas et, au contraire, ne contribuent qu’à aggraver l’insécurité dans le département”.

En outre, il a exhorté les communautés à “accélérer les mécanismes réels et construits à partir des bases sociales pour la survie et la stabilité des habitants en général, sur la base des protocoles de prévention, de protection et de garanties de non-répétition, car ils sont le seul véritable mécanisme qui permettrait la réalisation de scénarios de paix. “

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, la Colombie a subi un regain de violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, y compris la trafic de drogue.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 ex-guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que les chiffres seraient beaucoup plus élevés.