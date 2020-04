Colombie – Un autre ancien guérillero des FARC en Colombie assassiné

MADRID, 4 avr (EUROPA PRESSE) –

Le parti issu de la guérilla disparue des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) a dénoncé le meurtre d’un autre ancien combattant, Carlos Alberto Castillo, dans le département de Tolima. Jusqu’à présent, 22 ex-guérilleros ont été tués cette année.

“Notre camarade Carlos Alberto Castillo a été assassiné aujourd’hui à 10 heures dans le village de Berlin, Ataco Tolima. Les ennemis de la paix sont ceux qui poussent la détente, ceux qui donnent l’ordre et aussi ceux qui semblent indifférents à cette extermination. Oui, Iván Duque, c’est avec vous “, a dénoncé le parti des Forces alternatives révolutionnaires communes (FARC) dans un message publié vendredi sur Twitter.

Castillo a été assassiné par des inconnus à son domicile, situé sur le trottoir de la municipalité berlinoise d’Atacó, à la frontière avec Planadas et Río Blanco, département de Tolima.

“Avec l’assassinat de Carlos Alberto Castillo … 194 ex-guérilleros ont été tués, 22 en 2020, dont six depuis le début de la quarantaine”, a décrété le gouvernement entre le 24 mars et le 13 avril, a-t-il souligné dans des réseaux. Le sénateur des FARC, Julián Gallo, dit «Carlos Antonio Lozada».

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, la Colombie a subi un regain de violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, y compris la trafic de drogue.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 ex-guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que les chiffres seraient en réalité beaucoup plus élevés.