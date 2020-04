Colombie – Un dissident des FARC arrêté pour le meurtre de onze dirigeants sociaux et ex-guérilleros

MADRID, 11 avr. (EUROPA PRESSE) –

Des membres du corps d’élite de la police et du parquet colombien ont arrêté Abel Antonio Loaiza Quiñonez, alias ‘Azul’, ancien guérillero des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) à Putumayo (sud) et accusé de onze homicides de dirigeants sociaux et anciens combattants des FARC qui se sont produits en 2019 et 2020.

Lors de l’opération de capture, il y a eu une confrontation, qui a blessé sa jambe par balle, selon des sources de la police et du procureur citées par Caracol Radio.

«Azul» est arrivé au domicile des victimes, a entamé une conversation amicale, puis les a assassinées. Dans certains cas, il a attaqué sans un mot, et dans d’autres, les victimes ont tenté de fuir.

Selon les forces de sécurité, ‘Azul’ était un membre actif du 48e Front de la dissidence des FARC et agissait comme un tueur à gages dans les municipalités de Puerto Guzmán, Putumayo et Piedmont, Cauca.

Les crimes d ‘«Azul» seraient liés à des conflits territoriaux entre les Fronts 1 et 48 de dissidence et à d’éventuelles pressions sur la communauté.

Depuis la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC en 2016, la Colombie a subi un regain de violence, principalement en raison de la lutte entre les groupes rivaux pour s’emparer du territoire et des entreprises de la guérilla disparue, y compris la trafic de drogue.

Selon les Nations Unies, depuis la signature de l’accord de paix, au moins 303 dirigeants sociaux et défenseurs des droits de l’homme et 173 ex-guérilleros des FARC ont été assassinés, bien que les ONG avertissent que les chiffres seraient en réalité beaucoup plus élevés.