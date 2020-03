Colombie.- Un soldat tué et un autre blessé par une attaque armée contre une patrouille militaire en Colombie

MADRID, 12 mars (EUROPA PRESS) –

Un soldat colombien est décédé et un autre a été blessé à la suite d’une attaque d’hommes armés contre une patrouille militaire dans la municipalité de Corinto, dans le département du Cauca (sud-ouest).

L’attaque a eu lieu mercredi lorsque des hommes armés sur des motos ont ouvert le feu sur des soldats stationnés à un poste de contrôle situé à la périphérie de Corinthe.

“Nous avons un poste de contrôle et là un groupe d’hommes arrive et tire sur nos soldats. Nous réagissons et nous poursuivons ce groupe”, a déclaré le commandant de la troisième division de l’armée, le général Jorge Isaac Hoyos.

Les soldats blessés ont été immédiatement transférés dans un centre de santé, mais “malheureusement, nous avons un soldat mort et un autre blessé”, a déclaré le général Hoyos, selon Blu Radio.