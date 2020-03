Colombie.- Uribe admet que l’une des personnes de l’audio qui l’inculpe dans l’achat de votes pourrait être son conseiller

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien président de la Colombie Álvaro Uribe (2002-2010) a reconnu lundi que l’interlocuteur inconnu qui avait eu une conversation téléphonique avec l’homme d’affaires Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández sur un complot présumé pour acheter des votes dans la région nord du pays en faveur de la candidature Le président Iván Duque lors des élections de 2018 pourrait être l’un de ses conseillers, María Claudia Daza, qui a déjà présenté sa démission.

Uribe a demandé que les audios soient revus après avoir entendu les nouvelles et a assuré que si tel était le cas, “ce serait un abus majeur”, à la fois contre sa “propreté” et avec “la transparence” du président Duque.

Daza, qui accuse les «ennemis du gouvernement» d’être à l’origine de ces accusations, travaille pour Uribe comme conseiller au Sénat depuis 2017 et entretient une amitié étroite avec «Ñeñe», comme les médias colombiens l’ont recueilli en faisant écho Vos réseaux sociaux.

La conversation qu’elle aurait eue avec lui concernait la nécessité de “mettre les piles” pour “chercher de l’argent”, de “passer sous la table” et de “le déposer dans les appartements”, dont La Guajira, telle et comme ‘Ñeñe’ l’a dit dans les audios en nommant “Iván” et “Uribe” comme responsables de l’avoir envoyé dans les villes de Manaure, Uribía, Riohacha et Maicao pour “gagner” dans ce département situé sur les rives de la mer des Caraïbes.

Pour sa part, Daza a présenté son retrait de l’Unité de travail législatif d’Uribe au Sénat et a dénoncé par un communiqué que les accusations provenaient “des ennemis du gouvernement”, puisque “personne n’a entendu” cette conversation téléphonique. au cours de laquelle il aurait eu une conversation avec ‘Ñeñe’, récemment connu pour son implication possible dans le meurtre du fils d’un autre homme d’affaires local.

“Face à la perte de confiance de qui, plus que mon patron, a été mon mentor et ami, je me retire et présente ma démission irrévocable au poste que j’ai occupé à ses côtés”, a déclaré Daza, qui a nié être le personne derrière les initiales “MD” qui figurent dans les rapports d’enquête des autorités.

“Je suis sacrifié de façon médiatique”, a dénoncé Daza, qui craint que les enregistrements ne soient “une autre fabrication des méchants d’Álvaro Uribe”, dont il a souligné sa “conduite irréprochable”, car “même quand humainement mauvais, comme cette fois, a été et continuera d’être la référence la plus élevée en matière de probité et de correction. “

ACHAT POSSIBLE DE VOTES DANS LA RÉGION DES CARAÏBES

Le parquet de Colombie a ordonné début mars d’entamer le processus afin qu’une enquête puisse être menée sur la fraude électorale présumée qui aurait été commise lors de la campagne générale de 2018 et qui a fini par placer Duque à la tête de la Casa Nariño.

L’ordre du bureau du procureur est intervenu après un examen de la conversation téléphonique de l’agriculteur, indiqué par ses liens avec le trafic de drogue et récemment assassiné au Brésil, “ Ñeñe ” Hernández pour sa participation présumée au meurtre du fils d’un autre homme d’affaires local.

Son meurtre au Brésil a ouvert une autre enquête parallèle dans laquelle il aurait pu être impliqué dans la mort d’Óscar Eduardo Rodríguez, qui aurait été tué par erreur en se confondant avec son père, Carlos Rodríguez, qui devait un million de dollars à “ Ñeñe ”.

Au cours de l’enquête, une conversation a été interceptée au cours de laquelle Hernandez et une autre personne, qui pourrait être Daza, ont parlé du travail qu’ils avaient à faire lors du deuxième tour des élections qui a opposé Duque, qu’il soutenait publiquement, et Gustavo Petro.

“Nous devons mettre les piles, vous devez chercher de l’argent pour passer sous la table et le déposer dans les appartements”, a déclaré ‘Ñeñe’ Hernández, qui regrettait de ne pas avoir cette fois l’argent “qui a été volé à Vargas Lleras”, se référant à C’était le vice-président Germán Vargas Lleras pendant une partie du mandat de Juan Manuel Santos.

Ce n’est pas la première fois que de prétendues menaces se font jour dans la région des Caraïbes pour faire gagner Iván Duque au deuxième tour de 2018 qui a opposé le social-démocrate Gustavo Petro.

L’ancienne députée du Parti conservateur Aída Merlano, détenue au Venezuela après avoir fui la justice colombienne après avoir été condamnée pour fraude électorale, a dénoncé à Caracas qu’elle faisait partie d’un plan créé par des familles influentes du pays, le Gerlein et le Char , pour obtenir la victoire de Duke, qu’il a accusé d’être derrière les plans de l’assassiner pour toutes les informations dont il dispose à ce sujet.