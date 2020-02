Colonies “techno” en été: différentes propositions dans la ville

Il reste un mois avant la rentrée scolaire et les vacances d’été peuvent encore être l’occasion d’inviter les enfants et les adolescents au monde des sciences, de la technologie et de l’art. Il existe des propositions liées à l’enseignement STEAM (pour les initiales en anglais des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, de l’art et des mathématiques) qui peuvent servir de colonie alternative.

En principe, pourquoi emmener un mineur dans une colonie technologique? » «Une telle proposition combine pour nous la technologie, la science et tout ce que nous appelons habituellement STEAM. ouvre les portes de la créativité, de la résolution de problèmes, de l’exploration et de la compréhension du monde scientifique et technologique qui nous entoure”Points à Infobae Mariela Reiman, directrice de l’ONG Chicos.net.

Reiman affirme que c’est aussi un moyen de découvrir de nouvelles formes d’expression artistique avec les langues du 21e siècle: «Beaucoup d’adultes ont peur d’une telle proposition. Ils estiment que leurs enfants passent trop de temps avec les écrans, mais il faut regarder ce qui se fait avec les médias numériques. Ce n’est pas la même chose qu’un enfant qui joue à des jeux vidéo tout l’après-midi, être l’architecte qui y pense, avec tout ce que vous apprenez, créer des histoires, éditer les sons, programmer. “

En ce sens, il explique que ces espaces de petits «faiseurs» développent les fondements des nouveaux liens des garçons avec la technologie. Il précise que les propositions qui existent ont pour objectif de faire de la culture, c’est-à-dire qu’elles combinent le monde numérique avec des matériaux analogiques, le rejet. “C’est une invitation à créer”, conclut-il.

Pour sa part, Santiago Andrés, Sous-secrétaire aux technologies éducatives et à la durabilité du ministère de l’Éducation de la ville de Buenos Aires, explique son expérience en janvier dans les colonies d’été de Buenos Aires. «Nous participons aux vacances scolaires avec J’ai appris par programmation, l’initiative du sous-secrétaire aux technologies éducatives et à la durabilité. Nous réalisons des activités fortement axées sur la robotique et la programmation. Dans l’un d’eux, par exemple, les garçons ont dû programmer un robot, dans un autre ils ont dû résoudre des défis mathématiques et plus encore “, explique-t-il à Infobae

Souligne l’importance de tirer parti des instances de connexion avec les appareils pour non seulement intégrer les compétences numériques mais également apprendre différentes disciplines. «Cela fait suite à la nécessité d’utiliser la technologie transversalement tout au long du programme éducatif et d’accompagner les enseignants et les élèves dans ce processus d’intégration», dit-il.

Pour les prochaines semaines de février, il y a des propositions dans la ville qui sont une alternative ou un complément à la colonie d’été classique. Avec différents formats et créneaux horaires, ils promettent d’inculquer de nouvelles façons d’apprendre.

C’est une école de programmation et de robotique pour les enfants de 4 à 16 ans. Il a été fondé en 2015 par Leandro Swietarski. De Tecnokids, ils prétendent être la première colonie technologique en Argentine. Ils proposent des modules de 15 jours (en février ils sont plus courts et deux modules peuvent être réalisés en un mois), avec une assistance quotidienne, en équipe du matin ou de l’après-midi, pendant 3 heures.

La programmation d’ateliers, l’impression 3D, la robotique, la science, les expériences et la création de jeux vidéo open source (open source, afin qu’ils puissent continuer à se développer à la fin) font partie des activités. En février, la colonie technologique se déroule du 3 au 14 février et du 17 au 28. Le coût de chaque quinzaine est de 11 000 $.

Comme d’habitude, le Centre culturel des sciences (C3) propose des ateliers, des conférences et des spectacles. Dans l’espace Venue of Inventions, chaque jeudi après-midi, il y aura différentes propositions pour créer avec la technologie, l’art et la science, destinées aux garçons et aux filles entre 8 et 12 ans. L’entrée est gratuite et gratuite jusqu’à épuisement des capacités, et est retirée une heure plus tôt à la réception de C3, à Godoy Cruz 2270, CABA.

Par exemple, à 16h, il y aura un atelier pour les inventeurs: créer, concevoir et animer avec l’électronique, la conductivité et la programmation d’appareils à l’aide d’outils tels que Makey Makey, Arduino et Microbit. Il sera en charge de Chicos.net.

L’ONG tiendra une autre réunion pour les créateurs de jeux vidéo, à 17 heures, pour apprendre la programmation même dans des environnements tels que Scratch, Game Maker, Pilas Blocks, App Inventor, entre autres.

Les 27, 28 et 29 à 18h aura lieu l’atelier «Secouez votre cause», destiné aux adolescents de 13 à 18 ans. En charge de la journaliste Lautaro Torres et Chicos.net, il se veut être un espace pour savoir communiquer de manière créative sur les réseaux sociaux des questions importantes au niveau collectif comme le changement climatique, la violence dans les réseaux ou l’équité des sexe

Les mercredis 5, 12 et 19 février, Espacio Nixso arrivera au Musée Moderne avec ses ateliers «Illustrations lumineuses» et «La terre est partagée». Ils abordent le recyclage, certains concepts de jardins verticaux et l’électronique, entre autres. Ils sont gratuits sur inscription préalable sur le site museomoderno.org.

Aussi, à partir du samedi 15 février, «Les classiques de l’Espacio Nixso» commence, un programme d’ateliers d’art et de technologie pour les familles. “Nous explorerons le monde de la robotique et de la programmation en fabriquant nos propres objets électroniques”, disent-ils. Le programme a le soutien du Patronage Culturel du GCBA et est gratuit avec inscription préalable à workshops@espacionixso.com.ar.

Pendant l’été, le spectacle «Connecté. Un regard sur la technologie qui nous rapproche », Fundación Telefónica vous invite à découvrir l’histoire des télécommunications. Il s’agit d’une visite de 9 installations dans laquelle il est possible d’interagir avec des appareils technologiques et de comprendre, même à travers la réalité augmentée, les infrastructures qui rendent les communications dans le monde possibles.

L’entrée est gratuite et gratuite, du lundi au vendredi de 14h à 20h30, avec des visites guidées de 15h30, 17h30 et 19h. Aucune inscription requise. Contrairement aux propositions telles que C3 où il est possible que l’adulte ne soit pas présent dans les activités, dans ce cas un adulte accompagnant est nécessaire.