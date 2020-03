Combien coûterait le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020?

La pandémie de coronavirus a provoqué la fermeture de espaces publics et loisirs, non seulement au Mexique mais dans le monde; la preuve en est report des Jeux Olympiques qui allaient avoir lieu cette année en Tokio

Combien coûtera un tel report?

Le Gouvernement du Japon et Comité International Olympique (CIO) ils se sont rencontrés et ont décidé de ce qui était déjà inévitable, le report du JJeux olympiques jusqu’en 2021.

Par conséquent, le président du CIO, Thomas Bach, a admis qu’il lui faudrait un accord avec les parties pour faire face à une coût économique qui sera millionnaire pour lui pays organisateur et le même comité.

Après ses entretiens téléphoniques avec le président du CIO Bach, le Premier ministre Abe a parlé à la presse et a expliqué que les deux ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo ne seraient pas annulés et que les jeux se tiendraient d’ici l’été 2021. pic.twitter.com/ ihe8To2g3R

– Bureau du PM du Japon (@JPN_PMO) 24 mars 2020

Selon une étude du cabinet de conseil Capital Economics, le coût de construction pour les Jeux, répartis au cours des cinq dernières années, n’a jamais dépassé 0,1% du PIB du pays et la perte sur les ventes de billets serait d’environ mille millions.

Contrats en l’air

On sait qu’au cours du millénaire précédent, il y a également eu des suspensions ou des annulations de Jeux olympiquesCependant, dans les temps modernes, cela semble catastrophique en raison des contrats en cours.

Selon le portail El Mundo, un 73% des 5,7 milliards de dollars de revenus du CIO lors du dernier cycle olympique (2012-2016), ils sont passés par droits de télévision et toutes les chaînes du monde, surtout celle américaine NBC -qui a payé 4.380 millions pour les quatre éditions entre 2014 et 2020- parce qu’ils avaient déjà vendu leur espace publicitaire pour les Jeux.

Cependant, maintenant ils devront renégocier et le cas échéant, demander une indemnisation au CIO pour ne pas avoir respecté la date convenue; il en va de même pour sponsors directs, ainsi que les entreprises associées de merchandising, voyages, hôtels.

“Le CIO a nié d’emblée la possibilité de une annulation qui ruinerait vos comptes, mais le report le place déjà dans une situation compliquée et il faudra voir dans quelle mesure l’assurance contractée le couvre “, a précisé le journal.

Il convient de mentionner que l’organisation d’un événement de grande envergure Jeux olympiques nécessite un investissement énorme, le CIO aurait donc de nombreux assurance financière pour ces occasions.

Cependant, selon les informations du portail Financial Moment, “les Jeux Olympiques représentent une” amende “de 5 milliards de dollars surtout pour sponsors, droits de télévision et vente de billets. Mais, on ne sait pas encore si elle sera remplie par les conditions et les circonstances dans lesquelles elle se trouvera. Le Japon et le monde entier“

Avec des informations d’El Mundo et Momento Financiero