Combien d’argent le prince Harry et Meghan Markle abandonneraient et comment ils financeront leur vie au Canada

Le changement dans votre vie comprendra, bien sûr, des changements dans vos finances, car, selon le Daily Mail, vous pourriez perdre certains 2 millions de livres sterling (plus de 2,6 millions USD) que la Couronne leur attribuait chaque année pour leurs dépenses.

Selon ce portail, ce n’était pas un secret que le couple avait envisagé quel serait son avenir dans la Couronne britannique, surtout après avoir passé un année compliquée sous le regard du public, qui comprenait des critiques pour les dépenses de ses voyages à l’étranger.

Maintenant, il y a plusieurs questions qui ouvrent la décision sur les ducs, et peut-être la plus importante est comment ils financeront leur vie au Canada.

Il y a aussi la question de savoir si les contribuables britanniques continueront de financer leur mode de vie et qui paiera pour la sécurité des ducs une fois qu’ils déménageront.

Selon l’analyse du Daily Mail, Toronto ce pourrait être la ville choisie par Meghan et Harry pour passer une grande partie de leur temps, car c’était là où ils ont profité des premiers mois de leur romance, avant que le monde ne soit rendu public, en octobre 2016.

C’est aussi la ville où Meghan se sentait chez elle après y avoir filmé le série Costumes pendant sept saisons.

L’une des critiques contre Harry et Meghan était le fait qu’ils ont évité de vivre à Windsor et ont choisi de remodeler Frogmore Cottage, qui a coûté aux contribuables britanniques 2,4 millions de livres (3,14 millions USD).

Et bien que Frogmore était un cadeau de la reine, s’ils décident d’acheter une maison à Toronto, ils devront la payer avec leur propre argent.

Une autre option pour le couple serait la ville de Vancouver, mais la vie ne leur semble pas non plus moins chère.

Ce fut cette ville choisie par Meghan et Harry pour passer le Noël avec Archie, dans un hôtel particulier de luxe avec vue sur la mer et dont le prix sur le marché est de 10,7 millions de livres sterling.

À Vancouver, ils ont pu faire des promenades avec des amis, sans le harcèlement constant des médias. Mais c’est la ville la plus chère pour vivre au Canada, et s’ils veulent continuer à profiter du luxe, cela leur coûtera des millions de livres. Toronto est la deuxième ville la plus chère de ce pays.

Le problème de sécurité

Un autre problème clé est le fait que Harry, Meghan et Archie ils ont six gardes du corps permanents qui font partie de la police métropolitaine et dont le salaire est payé par les contribuables (100 000 GBP – 131 000 USD par an – y compris les heures supplémentaires).

La question se pose parce que dans les premiers moments de sa romance, Harry a été vu au Canada avec du personnel de ce pays, il serait donc entendu que Ce seront les contribuables canadiens qui couvriront le coût de la sécurité des ducs, qui auront toujours besoin de protection.

«Harry a un devoir avec la reine. Déménager à l’étranger est une tâche énorme, ils devront trouver l’endroit qu’ils veulent, les coûts de sécurité seraient énormes et impossibles à estimer », considéré comme le spécialiste britannique des redevances Richard Fitzwilliams, consulté par Daily Mail.

Votre indépendance économique

Les questions les plus importantes auxquelles répondre sont peut-être celles de comment les ducs survivront financièrement et si Harry conservera-t-il l’argent auquel il était destiné en tant que membre de la royauté?

Selon Daily Mail, il est peu probable que la reine Elizabeth ou le prince Charles coupe les ressources à Harry.

Les données de ce portail indiquent que Harry reçoit de la Couronne 2 millions de livres par an (environ 2,6 millions USD) dans le cadre de la subvention souveraine, soutenue par les contribuables au Royaume-Uni.

Apparemment, Harry tire également de l’argent du patrimoine du duché de Cornwall.

Mais on ne sait pas si leurs revenus peuvent continuer à payer leurs dépenses, car les ducs affectent un million de livres (1 300 000 USD) aux dépenses de personnel. Ils paient, par exemple, 146 000 £ à leur secrétaire particulier, et la nounou d’Archie reçoit également un salaire à six chiffres. Vos assistants personnels et aides à Frogmore reçoivent entre 20 000 et 30 000 livres (USD 26 000 et 39 000).

Leurs atouts pourraient les aider à mener une vie riche en Amérique du Nord. On estime que parmi Harry coûte 39 millions de dollars (dont 26 hérités de la princesse Diana), et Meghan aurait environ 5 millions USD.