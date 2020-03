Combien d’argent possède Juan Rivera, frère cadet de Jenni Rivera?

Rosie est connue pour être la sœur de «La Diva de la Banda».

Bien qu’il ait également acquis une renommée grâce à sa participation à Rica, Famosa, Latina.

Dans ce programme, vous pouvez voir comment il gère sa vie entre la famille, l’entreprise et la responsabilité de maintenir l’héritage de Jenni Rivera.

Et c’est que la plus jeune des Rivera a été nommée exécuteur testamentaire de l’héritage de sa sœur, lorsqu’elle est décédée dans un accident d’avion en 2012.

Dans une note manuscrite de la chanteuse, Rosie se charge de tout.

En principe, il la désigne pour travailler comme directrice générale de Jenni Enterprises et gérer ses finances. Cela inclut votre marque et les ventes de votre musique et de vos produits.

Mais ce n’était pas la seule chose, il lui a également confié la responsabilité de ses cinq enfants; Janney “Chiquis” Marín Rivera, Jacqueline Marín Rivera, Michael Marín Rivera, Jenicka López Rivera, Johnny Lopez Rivera.

De plus, il a écrit des livres dans lesquels il raconte ses expériences personnelles sur les abus sexuels de son ex-frère.

Actuellement, Rosie Rivera a une valeur nette de 4 millions de dollars.