Combien d’argent possède Rosie Rivera, la sœur de Jenni Rivera?

Quelle est la fortune de Rosie Rivera? Elle n’est pas une artiste comme presque tout le monde dans sa famille, elle est l’exécutrice de la fortune que Jenni Rivera a laissée à sa mort.

Combien d’argent possède Rosie Rivera?

Bien qu’il ne se soit pas démarqué pour ses dons artistiques comme le reste de sa famille, Rosie Rivera est une personnalité de la télévision et une personnalité publique.

Récemment, elle a dit qu’elle avait été «rejetée» dans un média que les autres membres de sa famille maîtrisaient très bien.

«Ils m’ont dit: qu’est-ce que tu fais avec des tapis rouges. Vous ne méritez pas d’être là. Le # triche à nouveau! Et beaucoup plus parce que DIEU m’a ici. Je suis léger Je suis unique et c’est mon pouvoir. », A-t-il dit, c’est arrivé sur le dernier tapis du prix Lo Nuestro.

Rosie a acquis une renommée grâce à son rôle au Rica, Famosa, Latina, où elle voit comment elle gère sa vie entre la famille, les affaires et le reponte pour maintenir l’héritage de sa sœur Jenni Rivera.

La cadette de la Rivera a été nommée exécutrice testamentaire de la succession de sa sœur, lorsqu’elle est décédée dans un accident d’avion en 2012.

Dans une note manuscrite de la chanteuse, Rosie se charge de tout. En principe, travailler en tant que directrice générale de Jenni Enterprises et gérer ses finances. Cela inclut également votre marque et les ventes de votre musique et de vos produits.

Mais ce n’était pas la seule chose, il lui a également confié la responsabilité de ses cinq enfants: Janney «Chiquis» Marín Rivera; Jacqueline Marín Rivera; Michael Marín Rivera; Jenicka López Rivera; Johnny Lopez Rivera

Actuellement, Rosie Rivera a une valeur nette de 4 millions de dollars.

Quelle est la fortune de Chiquis Rivera?

S’il est vrai qu’elle est la fille de la chanteuse de renom Jenni Rivera, elle a ouvert son propre espace dans l’industrie du divertissement.

Il a commencé dans le cadre de différentes séries et émissions de téléréalité. Parmi eux “The Riveras”, une série à laquelle ont participé plusieurs membres de cette famille d’artistes.

En 2015, il a sorti un album avec lequel il a fait ses débuts en tant que chanteur.

Il a gagné en tant qu’artiste féminine régionale mexicaine en 2016 et 2017 aux Lo Nuestro Awards.

Non seulement il s’est consacré au chant, Rivera a également écrit ses mémoires et les a intitulés “Désolé”.

Un livre dans lequel il raconte comment il a surmonté les difficultés de sa vie grâce au pardon.

L’année de sa sortie, il s’est vendu à plus de 450 000 exemplaires.

La fortune de Chiquis Rivera

À la mort de Jenni Rivera, elle n’a laissé aucun héritage à sa fille.

Le 2 octobre 2012, avant sa mort inattendue à bord d’un avion, Jenni et Chiquis ont eu des problèmes personnels qui les ont éloignés et ont conduit «La Diva de la Banda» à déshériter leur fille aînée. La raison, selon les médias, était une romance présumée entre Chiquis et l’ancien joueur de baseball Esteban Loaiza, qui était le mari de Jenni Rivera.

De telle sorte que sa fortune, qui s’élève déjà à 3 millions de dollars Selon Celebrity Net Worth, cela est dû à sa carrière et à son entreprise.

Que pensez-vous de la façon dont Chiquis Rivera a réalisé sa fortune?

Malgré sa retraite, Don Francisco a une fortune de 200 millions de dollars

Son nom est Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mais tout le monde le connaît comme Don Francisco.

Le présentateur chilien a été en charge du programme «Samedi géant» de 1962 à 2015.

Ils ont été plus de 50 ans durant lesquels l’amour et la reconnaissance de toute la communauté latino-américaine ont été gagnés et cultivés.

Il détient le record du monde Guinness pour la plus ancienne émission de variétés, car il a présenté plus de 50 saisons et plus de 2000 épisodes.

De plus, il a été diffusé dans 43 pays.

Il a également organisé une émission-débat intitulée «Don Francisco Presents».

Avec son travail, Don Francisco a réussi à amasser une fortune de 200 millions de dollars en valeur nette.

En 2015, le célèbre présentateur décide de se retirer de la télévision.

Cependant, il s’est adapté aux nouvelles tendances et communique avec son public en direct via Facebook.

L’une de ses grandes réalisations a été de créer le Téléthon du Chili, dans le but d’aider les enfants handicapés moteurs, et qu’il continue de soutenir jusqu’à aujourd’hui.

Don Francisco a une grande fortune, mais il veut continuer à travailler

Cette année, il surprend les téléspectateurs avec une nouvelle proposition: “Dans votre maison ou la mienne.”

C’est le nom du programme avec lequel le conducteur de 79 ans reviendra au petit écran.

“J’ai toujours voulu continuer à travailler”, a avoué Don Francisco lors d’un entretien avec La Tercera.