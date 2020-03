Combien de temps durera le coronavirus aux États-Unis?

Pendant combien de temps les États-Unis lutteront-ils contre le coronavirus? En quelques jours, des millions d’Américains ont vu leur vie bouleversée par des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus. Combien de temps durera ce cauchemar?

Normalement, les rues animées sont désertes et les familles se barricadent chez elles. Beaucoup de ceux qui s’aventurent vers l’extérieur essaient de garder une distance de sécurité avec ceux qu’ils rencontrent, même s’ils font la queue pour acheter des produits désormais prisés comme le gel désinfectant.

Les parents jonglent pour prendre soin de leurs enfants avant la fermeture des écoles, peut-être pour le reste de l’année. Et les restaurants sont vides et choisissent de plus en plus de ne fonctionner que pour la livraison à domicile.

Combien de temps cela durera-t-il? Les scientifiques disent qu’il n’y a pas de réponse simple à cette question

«À bien des égards, cette situation est sans précédent. Nous essayons de prendre certaines mesures pour freiner la propagation et l’élan de cette pandémie “, a déclaré Stephen Morse, chercheur en maladies à l’Université Columbia de New York.

Oui, il y a eu des éclosions de maladies antérieures dont les scientifiques peuvent tirer des conclusions, mais dans ces cas, il a été autorisé à suivre son cours. “Donc, ces modèles ne sont pas appliqués avec précision”, a ajouté Morse.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis géreront la crise jusqu’en juillet ou août. Et le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a noté que le nombre de cas de coronavirus dans l’État pourrait atteindre son pic, sans se terminer, en 45 jours.

Le message général est que le pays combattra cette épidémie virale pendant quelques mois, pas des jours ou des semaines.

Chaque modèle de propagation de la maladie est basé sur des données et des hypothèses sur la dynamique de la population, la démographie, la capacité du système de santé et d’autres facteurs, a expliqué Rebecca Katz, experte en santé publique à l’Université de Georgetown.

Le défi dans la conception de modèles de ce qui se passera aux États-Unis est que les ressources limitées pour tester COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, signifient que les chercheurs ne savent pas quel est le point de départ ou combien de personnes sont déjà infectés.

En d’autres termes, les scientifiques disent que l’épidémie ralentira lorsque les personnes infectées ne transmettront pas le virus à d’autres.

“Fondamentalement, si j’infecte une personne ou plus … l’épidémie peut décoller. Si j’infecte moins d’une personne et que tout le monde infecte moins d’une personne, l’épidémie s’atténuera », a déclaré Elizabeth Halloran, chercheuse sur la maladie à l’Université de Washington.