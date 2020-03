Combien et qui le recevra

Aide financière contre le coronavirus: combien et qui recevra l’aide gouvernementale. Le plan pour aider les Américains touchés par la pandémie de coronavirus est basé sur le revenu des citoyens. Qui a droit à une aide financière aux États-Unis?

Le gouvernement des États-Unis est sur le point d’envoyer des chèques ou des dépôts directs à la plupart des Américains pour aider les gens à survivre financièrement.

Le Washington Post fournit un tableau pour calculer combien vous pourriez recevoir de cette aide financière.

Un plan de relance économique de 2 billions de dollars a été convenu mercredi entre la Maison Blanche et le Sénat. Cela comprend un chèque aux Américains pour aider à contrer la crise financière causée par COVID-19.

L’accord, qui n’a pas encore été approuvé par la Chambre des représentants, prévoit des paiements de 1 200 dollars aux adultes dont le revenu annuel peut atteindre 75 000 dollars, plus 500 dollars par enfant de moins de 17 ans.

Certains Américains qui gagnent plus de 75 000 $ recevraient également le chèque s’ils remplissent certaines conditions ci-dessous.

Pour la plupart des Américains, le chèque arrivera probablement en avril par dépôt direct. Les chèques postés peuvent prendre plus de temps.

Qui a exactement droit à un chèque d’aide financière?

Jusqu’à 75 000 $ de revenu annuel: Les personnes qui gagnent jusqu’à 75 000 $ par année seront admissibles au chèque complet de 1 200 $. Des chèques réduits seront envoyés aux personnes qui gagnent jusqu’à 99 000 $ par année (le montant du paiement diminue de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu de plus de 75 000 $).

Mariages: Les couples mariés sont admissibles à un chèque de 2 400 $ tant que leur revenu brut rajusté est inférieur à 150 000 $ par année. Des chèques réduits, selon une échelle mobile, seront émis aux couples mariés gagnant jusqu’à 198 000 $. Les couples mariés recevront également 500 $ supplémentaires pour chaque enfant de moins de 17 ans.

Ménages: Les personnes se présentant comme chefs de famille (généralement des parents isolés avec enfants) sont admissibles à un chèque de 1 200 $ si elles gagnent jusqu’à 112 500 $ par an. Des chèques réduits sur une échelle mobile sont disponibles pour les chefs de famille gagnant jusqu’à 136 500 $ par an. Les ménages recevront également 500 $ de plus par enfant de moins de 17 ans.

Comment le gouvernement sait-il où m’envoyer le chèque?

Si vous avez déjà produit la déclaration de revenus 2019, l’Internal Revenue Service (IRS) utilisera les informations de dépôt direct de votre déclaration 2019 pour envoyer votre paiement sur votre compte bancaire. Si vous n’avez pas fourni à l’IRS les détails de votre dépôt direct, ils vous enverront un chèque par la poste.

Si vous n’avez pas encore produit de déclaration de revenus 2019, l’IRS vérifiera si vous l’avez fait en 2018 et utilisera ces informations pour déterminer si vous avez droit à un chèque et pour trouver vos coordonnées bancaires ou votre adresse postale.