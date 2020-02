Combien gagne Pamela Silva Conde? Dans sa carrière, elle a remporté 6 Emmy Awards Le présentateur pourrait cacher sa grossesse

Combien gagne la présentatrice Pamela Silva Conde?

Travailler comme chauffeur du prestigieux programme Primer Impacto a laissé de grands résultats dans la carrière du journaliste péruvien.

Il a rejoint le salon en 2011 et a depuis couvert des histoires nationales et internationales qui lui ont valu 6 Emmy Awards.

Selon CelebrityNetworth, Pamela Silva reçoit un salaire de 5 millions de dollars pour son travail.

Avant d’atteindre la reconnaissance qu’il a aujourd’hui, il est diplômé de la Florida International University et de la St. Thomas University.

Elle a également travaillé comme pom-pom girl pour les Miami Dolphins de la NFL.

En 2013, Silva a été classée par People in Spanish parmi les 50 plus belles personnes.

Le présentateur est marié à César Conde, président de NBCUniversal.

Cependant, il a récolté une fortune indépendante de l’exécutif de 10 millions de dollars, selon le portail.

Actuellement, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Pamela Silva pourrait être enceinte et qu’elle n’a pas annoncé la nouvelle en raison de prétendus problèmes entre le couple.

Est-elle réduite au silence par le «pouvoir» de son mari? Alors que Michelle Galván fête son bébé, Pamela Silva doit «cacher» sa grossesse (VIDEO)

Pamela Silva, était à nouveau dans la bouche du présentateur, Javier Ceriani, qui dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, a expliqué pourquoi la conductrice de First Impact n’a pas dévoilé la nouvelle de sa grossesse, comme elle l’a déjà fait Michelle Galván a même remis en cause un éventuel divorce.

L’Argentine a demandé pourquoi Pamela Silva et son mari, le responsable des médias, César Conde, n’avaient pas encore annoncé l’annonce de leur grossesse.

«Messieurs, musique de tension, musique de tension parce que c’est fort. Si vous ne la connaissez pas beaucoup, Pamela Silva Conde est très importante. Pourquoi? Parce qu’elle est mariée à un homme très puissant comme César Conde “, a déclaré l’hôte de Gossip, pas comme.

“Cette petite fille d’origine péruvienne, qui travaille dans les actualités d’Univisión, la chaîne la plus importante …, est mariée à l’homme le plus important de l’industrie, l’Azcárraga des États-Unis, qui gère Telemundo”, a-t-il déclaré à propos de César Conde, puis a poursuivi. : “Elle travaille à Univisión, il est le puissant de Telemundo, et pas seulement de Telemundo, de MVC, le réseau américain, ici à Los Angeles.”

Javier Ceriani a rappelé qu’il y a quelques jours, Pamela Silva et Michele Galván, les deux pilotes de First Impact, ont rendu compte de la grossesse.

«J’ai annoncé la grossesse des deux pilotes. Michele Galván a dû sortir pour faire la fête, a dû confirmer sa grossesse car un serveur l’a annoncé », a déclaré Ceriani. Et c’est qu’après que la présentatrice a révélé la nouvelle, la conductrice de First Impact a publié un jour plus tard sur Instagram, une photo dans laquelle elle présume son ventre et a ensuite offert une interview pour People en espagnol.

VOIR LA VIDEO ICI.

“Mais je n’ai pas dit que ce n’était que Michelle Galván, toutes les deux sont enceintes et toutes les deux vont demander un permis en même temps, c’est-à-dire que le programme sera sans chauffeur … Moi et Elisa (Beristain) pouvons les remplacer tranquillement”, a expliqué Ceriani.