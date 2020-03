Combien Julián Gil verse-t-il une pension alimentaire à Marjorie de Sousa?

Combien Julián Gil paie-t-elle à Marjorie de Sousa pour le soutien de son fils? Le couple s’est séparé quand l’enfant était très jeune Les adeptes ont réagi contre l’actrice vénézuélienne

Ils révèlent le montant que Julián Gil verse à Marjorie de Sousa pour son fils Matías.

Le couple a eu une relation trouble après leur séparation. D’autant plus qu’au milieu de la discorde son fils est resté.

Malgré le fait que la guerre des déclarations entre Marjorie de Sousa et Julián Gil semble être en pause, il a maintenant été révélé le montant que le

Vénézuélien par l’Argentine.

Après avoir appris que l’acteur devrait donner 20% de son salaire pour le soutien de son fils Matías Gregorio, selon le journaliste Juan Manuel Cortés, ce montant ne serait pas

cela équivaudrait aux 9 000 $ mentionnés il y a longtemps.

Au cours de l’émission “Drop the soup”, la communicatrice a révélé: “J’ai passé en revue les documents car il y a beaucoup de désinformation, c’est pourquoi ils disent que Marjorie a reçu une pension de 10 000 $ par mois et c’est pourquoi ils lui ont dit qu’elle était un abuseur et une femme vivante … il paie ponctuellement une pension alimentaire pour enfants et 945 $, soit 20% du salaire de Julian dans son programme sportif.

De cette manière, il a été annoncé que Julián Gil aurait actuellement un salaire d’environ 4 500 $ par mois pour sa collaboration à la diffusion télévisée du réseau Univisión.

Le public réagit à la relation controversée entre Julián Gil et Marjorie de Sousa

L’émission de variétés a publié une citation de l’actrice disant: “Nous ne devons pas être parfaits, nous devons simplement être nous.”

Mais bien que ce soit un message positif, les adeptes n’étaient pas réceptifs et ont réagi avec toutes sortes de commentaires.

“Le coronavirus sous forme humaine”, le compare Tamara Lambridge à la maladie qui inquiète actuellement tant le monde.

“Venant d’elle”, “Comme elle, NON MERCI !!!! Mauvais exemple de femme !!!! ”,“ Hahaha. Et elle qui publie ses problèmes et met son bébé en gloire ??? “,” Et pensez au bien des enfants, pas à notre ego “,” Être elle est une vipère que son fils vaut pour sa mère ” Vous êtes clairement pauvre Poisonous Matías mais il grandira et découvrira par lui-même et petit à petit le karma viendra à vous », étaient certains des commentaires contre le Vénézuélien.

«Voilà pourquoi vous êtes imparfait. Mais vous ne faites même pas l’effort d’être une meilleure personne. Grâce aux scandales avec le père de votre fils, ils vous ont donné les quelques bouts de papier à la télévision et d’ailleurs sans aucun traitement », Onelys Garavan l’a attaqué directement.

“Ce type de femme le dit … ok”, a déclaré avec ironie Linda Ledez.

Avec des informations d’Agencia México