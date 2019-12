Comédies, stand up et text works: ce que propose le panneau d'affichage de théâtre de Mar del Plata cet été

Le théâtre de Mar del Plata Elle ne se repose pas. Le panneau d'affichage présente une variété d'œuvres qui seront sur scène tout au long de la saison. Comédies, debout et œuvres de texte à une seule personne, entre autres, se distinguent parmi les émissions les plus importantes. «Jusqu'au mois d'août, la saison semblait avoir la même destination théâtrale que celle de l'été 2016/2017, lorsque même plusieurs salles ne pouvaient pas être ouvertes au milieu de l'été en raison du manque d'appels pour pouvoir soutenir l'infrastructure des coûts du mouvement théâtral. Cela, la pire saison de l'histoire de Marplate en termes d'appel – percer le plancher des 200 000 billets vendus au total – contraste avec le meilleur de 1986/1987, avec 760 000 billets », a déclaré le producteur de théâtre. Carlos Rottemberg à Teleshow.

Pendant ce temps, il a déclaré que jusqu'en août 2019, seule la société du travail Nus J'avais une confirmation pour cet été. "Un seul", a souligné le producteur. «Après ce mois, il a pris une impulsion inhabituelle pour terminer non seulement les chambres, mais avec une variété de noms propres. Il y a des années, il était de coutume de baptiser à l'avance avec un titre la saison suivante. Pour cette année j'ai choisi "Saison Casino" parce que nous ne savons pas si nous allons comme «banque» et nous finissons «point» », a ajouté qui a eu 42 saisons de théâtre à Mar del Plata.

Nus: Luciano Castro, Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres et Mercedes Scapola. Théâtre Neptune

La pièce raconte l'histoire de trois couples qui se rendent compte du peu qu'ils connaissent des gens avec qui ils vivent et, par conséquent, d'eux-mêmes. Tout se déroule lors d'un dîner où ils parlent de leurs bons souvenirs du passé à la vie sexuelle en couple. Donc, la conversation les amène à Vous vous demandez s'ils pourraient reconnaître le corps nu de leurs partenaires aux yeux bandés et décider de le tester. Le défi deviendra aussi amusant que dangereux et révélera aux personnages des choses qu'ils n'avaient jamais soupçonnées auparavant.

Département unique: Avec Laurita Fernández, Nicolás Cabré et Christian Sancho, qui remplaceront le rôle joué par Martín Seefeld dans l'œuvre de Buenos Aires. Théâtre América

C'est une comédie romantique qui aborde des sujets sensibles à l'humour tels que le machisme, la dignité et le véritable amour. Beto Fernández (Cabré), un employé modeste mais aussi ambitieux d'une compagnie d'assurance, facilite occasionnellement son petit département à ses supérieurs pour sortir ensemble, dans l'espoir que ses patrons amélioreront sa position au travail. Mais en chemin, il rencontrera Mlle López (Fernández), la réceptionniste de l'entreprise, qui est une amante du directeur de l'entreprise (Sancho) et est soumise à une relation impossible. Beto mettra son travail en danger pour la sauver, d'abord, puis tentera de la conquérir avec noblesse et véritable amour.

Antonio Gasalla: le capocomique revient à Mar del Plata avec une pièce dans laquelle il incarnera ses personnages les plus populaires. Il sera accompagné de Maxi de la Cruz, Lula Rosenthal, Pepe Ochoa et aura la participation spéciale de Marcelo Polino. Théâtre Roxy-Radio City.

Grand-mère, Soledad Solari, l'employée publique, Yolanda, sont quelques-uns des personnages historiques et célèbres que l'humoriste incarnera sur scène dans un spectacle où il y aura également des nouvelles. De son côté, avec son caractère de la Gorda, interviewera de grandes figures qui passeront tout au long de la saison

20 millions: Carmen Barbieri, Sol Pérez, Marcelo de Bellism Mónica Farro, Sebastián Almada et Alberto Martín. Théâtre Atlas

Après trente ans de ne pas voir son fils, le millionnaire Ribbiera light Il décide de mettre une annonce dans le journal pour le retrouver et laisser sa fortune, le médecin a déterminé qu'il perd sa mémoire et veut la récupérer avant de l'oublier complètement. Mais cela se complique lorsque plusieurs candidats se présentent comme leur fils. Des mensonges, des enchevêtrements et des malentendus qui transforment la nuit en véritable chaos.

Des mensonges intelligents: Federico Bal, Arnaldo André et Nora Cárpena, Micaela Vázquez. Théâtre du Lido

La pièce raconte l'histoire de Willy (Bal), un homme marié qui tombe amoureux d'une autre femme et décide de raconter à son père, Guillermo (André), ce qu'il ressent. Alicia (Cárpena), la mère de Willy, parvient à deviner le secret de son fils et croit que Juana (Vázquez), la femme de Willy, doit connaître la vérité. La nuit où les personnages se rencontrent, un jeu de mensonges mène l'histoire à une fermeture inattendue, laissant les téléspectateurs réfléchir à jusqu'où nos "mensonges intelligents" peuvent aller.

Moldavsky 2020: Roberto Moldavsky revient avec son humour unique, produit par Gustavo Yankelevich et Carlos Rottemberg. Théâtre de Bristol

Fatima magique: Contrairement à la saison dernière, il est allé à la Villa Carlos Paz, Fatima Florez Il se produira à Mar del Plata dans un spectacle dans lequel il effectuera des imitations et sera assisté par le magicien Emanuel et l'imitateur Ariel Tarico. Théâtre Roxy-Radio City.

Le funambule: Mauricio Dayub Arrivée à Mar del Plata avec une production de Carlos Rottemberg et mise en scène de César Brie. Théâtre de Bristol

Synopsis: Mon grand-père jouait de l'accordéon à côté d'une boîte qui disait "Fragile". Une boîte semblable à celle que mon père utilisait pour stocker les œuvres d'art qu'il a achevées. Ma grand-mère rêvait de boîtes qu'elle n'ouvrait pas. Un jour, je lui ai dit que j'en rêvais aussi. Il m'a conseillé de ne pas l'ouvrir. Quand j'ai remonté le moral, je l'ai ouvert et j'ai compris mon père. Puis j'en ai ouvert un autre et j'ai compris mes oncles. Jusqu'au dernier, je me suis retrouvé. Mon grand-père avait traversé la mer avec son accordéon caché dans cette boîte qui disait "Fragile". La même mer que j'ai dû traverser, pour savoir d'où elle venait. Maintenant je comprends pourquoi.

Le côté B de l'amour: a les performances de Gabriel Rolón, Malena Rolón, Cynthia Wila et Carlos Nieto, qui est également en charge de la direction. La production générale est en charge de Martín Izquierdo et Fen López. Théâtre de Bristol

Une journaliste timide arrive au bureau d'un psychologue pour prendre une note sur son dernier livre et, presque au moment où elle arrive, propose un jeu innocent. Cependant, à mesure qu'ils avancent, un complot inattendu commence à se dérouler. La face B de l'amour utilise le langage de la comédie dramatique pour aborder les bords les plus complexes de ce sentiment idéalisé, sur la base d'une prémisse: tous les amours ne méritent pas d'être vécus. Une œuvre qui mêle humour et réflexion, le présent et le passé, la passion, le désir et la douleur pour offrir un regard différent sur l'illusion amoureuse, la déception et la violence de genre. Le thème est l'amour. Cette expérience qui, dans certains cas, peut donner un sens à la vie, et dans d'autres, la mettre en danger. Quatre personnages … deux histoires. Un désaccord et une possible tragédie.

2020 Le magazine: Roberto Peña, Lorena Liggi et Paquito Wanchankein, Melody Toscano, Ale allego, Lorena Angelina, China Martínez, Luis Podesta, Sol Gimenez et un ballet presque entièrement de Mar del Plata, avec Marianela, Eugenia, Maru, Wanda, Franco et Nahuel. Théâtre Victoria

Extra vierge: Juan Leyrado, Julián Pucheta, Romina Fernandes, Darío Dukáh et Viviana Puerta. Théâtre provincial

Le travail écrit par Juan Leyrado et Lisandro Fiks raconte la vie d'un homme paisible qui consacre sa vie à la production d'huile d'olive de la plus haute qualité et qui, d'un coup inattendu, sa vie change soudainement.

Salon Burlesque Baires: Rodolfo Ranni, Fabián Gianola, Viviana Saez, Yani Giovannetti, Pablo Sórensen, Jasmine Laport, Fernando Corona et La Queen et des artistes locaux. Théâtre provincial

Le travail réalisé par Osvaldo Laport sur une compagnie de théâtre dans laquelle il doit exercer ses fonctions malgré les dettes. Ces fonctions montrent le meilleur de trois générations de burlesque.

Déconnecté: Thelma Fardin, Nico Reydel, Lili Popovich, Sebastián Fernández, Graciela Stefani. Théâtre provincial

Cinq personnages fantastiques sont obligés de partager ce qui devrait être un voyage collectif de routine. Comme chacun d'eux est intégré dans le groupe, la folie augmentera ainsi que le rire et la réflexion du spectateur.

La fête inoubliable: Fleur en V, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado, Georgina Tirotta, le magicien Ruiz et l'attraction maîtresse de María Castillo de Lima. Théâtre Corrientes.

Le super magazine: Adriana Aguirre, Le magicien noir, Torry.

Entre elle et moi: Sebastián Presta et Soledad García. Théâtre Théâtre.

L'histoire qui raconte les sentiments d'un couple avant de connaître le résultat de son premier test de grossesse. Les doutes, les peurs et autres sensations sont décodés en attendant un résultat positif ou négatif. La vie vous changera-t-elle pour toujours? Êtes-vous prêt à être parents? Comment l'arrivée d'un enfant affectera-t-elle le couple? Vont-ils répéter l'histoire de leurs anciens? Positif ou négatif? Le couple, confronté pour la première fois à la possibilité d'être parents, traverse ces doutes pendant les 5 minutes d'attente les plus longues de sa vie.

Le spectacle des cornes: Ana Acosta, Laura Fidalgo, Marta González, Emilia Mazer et Fernanda Metilli. Théâtre Carreras.

Ils disent que personne n'est sauvé des cornes. Cette parodie musicale folle et hilarante, basée sur des chansons à succès de tous les temps, tente d'enlever le drame et de rire de l'infidélité redoutée.

Spectacle de comédie: Diego Reinhold Il est présenté avec un stand up, un genre qui l'a positionné comme l'un des représentants artistiques les plus créatifs. Théâtre Théâtre.

Vacation Mining Thing: Avec un stand up, Dalia Gutmann Il traite de tout ce qui se passe lorsque nous partons à la recherche de ces précieux jours de détente. Théâtre Théâtre.

Qu'est-ce que je dis quand je dis que je t'aime?: Gabriel Cartaña. Théâtre Carreras.

Un spectacle idéal pour ceux qui recherchent l'amour amoureux. Nous voulons tous tomber amoureux, nous voulons tous avoir une relation avec le bien-être, le plaisir, les soins mutuels…. Mais la réalité est que peu d'entre nous le font, souvent nous sommes dans une relation où nous voulons l'autre personne mais nous ne pouvons pas nous entendre ou passer un bon moment. Qu'est-ce que je dis quand je dis que je t'aime? Est-ce un spectacle où nous allons parler de fidélité, d'infidélité, de relations toxiques, de confiance, de méfiance, de jalousie, mais fondamentalement d'amour? Un spectacle avec de nombreuses questions.

Enfoncer impro: Mariana Cumbi Buztinza, Tomás Cutler et Gabriel Gávila. Théâtre Roxy-Radio City.

Sans scénario, le public participe avec une dynamique très simple: avant de commencer la présentation, le public est invité à envoyer des mots via son téléphone portable au Vj, ces suggestions apparaîtront au hasard sur l'écran de la scène pour que les acteurs puissent les utiliser. Ce format défie le groupe improvisé2 qui, après près de 17 ans de vie, propose un nouveau format pour continuer à proposer un spectacle d'impro différent de tout autre spectacle théâtral.

Sanata 2: Dario Orsi et Mike Chouhy. Théâtre Roxy-Radio City.

Le spectacle de Faraona: La Pharaon lira les secrets les plus intimes de Mariana de ses beaux farafans, même si nous savons bien que tout est une excuse pour diffuser sur son sujet préféré: YO. Il y aura également un bureau de La Faraona, des chansons et Muxa Kazaaa. Théâtre Roxy-Radio City.

Mode rire: Soledad Bautista et Mariano Rodríguez. Théâtre provincial

Argument | Un court croquis spectacle basé sur l'absurde, l'humour de la situation, la satire, parfois à caractère social, qui se traduisent par des rires et une identification au public.