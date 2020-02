Commander dans un magasin local peut réduire les émissions de CO₂ des achats en ligne

Commande

les articles à livrer dans le magasin local peuvent aider les clients à minimiser leur

l’empreinte carbone.

Ordinateur

des simulations de courses et de livraisons au Royaume-Uni ont été autorisées

des chercheurs pour estimer les émissions de carbone associées à chaque élément

acheté par différents moyens. En moyenne, les livraisons par un magasin local ont entraîné moins de la moitié du carbone

dioxyde émis

par article en tant que livraisons par des détaillants en ligne uniquement, qui livrent des articles via

centres de distribution de colis, rapportent les chercheurs en ligne le 26 février dans Environmental Science & Technology.

Les livraisons locales ont également enregistré des émissions plus faibles que les achats en personne.

Environnement

le scientifique Sadegh Shahmohammadi et ses collègues ont simulé des milliers d’exemples

de quelqu’un qui achète un panier d’articles, tels que des soins personnels et des articles ménagers

produits, en personne ou en ligne. Pour refléter les achats du monde réel et

conditions de livraison, l’équipe a pris en compte les estimations des émissions pour des activités

comme alimentation des entrepôts de stockage, le transport d’articles dans différents types de

véhicules et marcher contre conduire en magasin.

Serre

les émissions de gaz associées aux livraisons des magasins locaux étaient en moyenne d’environ 0,07

kilogrammes de CO2 par article, contre 0,18 kilogramme pour les commandes

des détaillants en ligne et 0,1 kg pour les achats en personne.

Livraisons

par les magasins locaux ont tendance à être plus écologiques que ceux des détaillants en ligne, car

les gens qui commandent dans un seul magasin achètent généralement un tas de choses à la fois, explique

Shahmohammadi, qui a travaillé sur la recherche à l’Université Radboud de Nimègue

aux Pays-Bas. Les acheteurs en ligne, en revanche, obtiennent souvent des articles

livré au coup par coup – accumulant une empreinte carbone plus élevée sur plusieurs

livraisons.

Regroupement

les articles pour une livraison unique pourraient aider les acheteurs en ligne à réduire leur carbone

selon les auteurs. Pendant ce temps, les acheteurs en personne peuvent réduire leur

empreintes de pas en bouclant les trajets des supermarchés avec d’autres courses ou en

la boutique au lieu de conduire.