Comme ils ne peuvent pas partir en tournée à cause du coronavirus, Alejandro Sanz et Juanes ont chanté en direct sur YouTube

Alejandro Sanz Il a dû annuler sa tournée à La Gira en raison de la pandémie de coronavirus qui a le monde à vif. Pour cette raison, il a décidé que ses concerts devraient rester dans son salon et a commencé ce dimanche avec un spectacle avec les Juanes colombiens. Les deux ont revu leurs chansons les plus connues en direct et directement sur la chaîne YouTube officielle.

Les chanteurs populaires ont rejoint l’initiative “Rester à la maison” promue sur les réseaux sociaux ces derniers jours par l’avancée de COVID-19 dans le monde.

“C’est notre façon de les accompagner pour rendre ce temps plus supportable chez eux”Sanz a déclaré les caméras plus tôt. “C’est la responsabilité de chacun et vous devez être très prudent”, a ajouté Juanes.

Le concert a été diffusé depuis Miami.

