Comment agir face à un risque imminent

La population doit rester calme et suivre à la lettre les instructions des autorités sanitaires.Coordonnez avec le reste du noyau familial comment le patient avec COVID-19 sera traité.La personne malade ne doit pas partager la chambre, la salle de bain, les serviettes et les ustensiles de cuisine avec les autres membres de la maison.

Quarantaine de coronavirus! Des milliers aussi des Américains qui ont été infectés par cette maladie respiratoire grave.

Après que l’Organisation mondiale de la santé a décrété une pandémie de COVID-19 en raison des 120 000 cas confirmés dans une centaine de pays, les experts soutiennent qu’il est très important d’appliquer des protocoles préventifs lorsqu’une personne est soumise à une quarantaine due au coronavirus par elle-même maison.

Il est temps que les familles collaborent avec les autorités sanitaires américaines pour empêcher le mortel COVID-19 de continuer à toucher plus de gens.

Développer une quarantaine pour le coronavirus semble effrayant, mais c’est l’une des alternatives qu’ils utilisent dans les régions avec COVID-19, qui pourrait durer longtemps.

Photo / Capture MH

Les experts soutiennent qu’il est nécessaire que la population reste calme et suive à la lettre les instructions des autorités sanitaires, par exemple lorsqu’un patient est soumis à une quarantaine en raison d’un coronavirus.

L’une des actions préventives qui devrait être considérée comme la première option est de coordonner avec le reste du noyau familial comment le patient avec COVID-19 sera traité, pour éviter d’autres infections à domicile.

En plus de rechercher quels sont les services de livraison de nourriture les plus fiables dans un tel cas que la personne ne peut pas partir en raison de sa mise en quarantaine par le coronavirus.

Si vous êtes un travailleur et que vous êtes mis en quarantaine par le coronavirus, vous pouvez effectuer vos tâches depuis votre propre domicile, afin de ne pas nuire à la santé des travailleurs.

De même, sélectionnez une pièce de la maison uniquement pour la personne souffrant de troubles respiratoires.

Nourriture et médicaments

Les experts soutiennent qu’en cas d’urgence, il est recommandé d’avoir de la nourriture pendant trois jours.

Cependant, le Département américain de la sécurité suggère d’acheter de la nourriture pendant deux semaines.

Une autre alternative est l’Université de Harvard, qui fait référence à des dispositions pour une période de 30 jours.

Photo / Capture MH

Dans le pain d’urgence, vous ne pouvez pas oublier les médicaments pour contrôler le diabète et l’hypertension, mais ils suggèrent également d’ajouter des analgésiques et des remèdes pour l’estomac.

Autres actions pendant la quarantaine du coronavirus

Dans le cadre du protocole préventif contre la pandémie, il est souligné que la personne malade ne doit pas partager la chambre, la salle de bain, les serviettes et les ustensiles de cuisine avec les autres membres de la maison.

Par conséquent, l’utilisation permanente de masques est recommandée pour réduire la propagation de la maladie.

De même, désinfectez toutes les zones de la maison touchées par le porteur de la pandémie.

Comment le coronavirus est-il évité?

Comment je sais éviter le coronavirus? La réponse a le médecin Juan Rivera, qui explique que la meilleure façon de stopper la propagation de épidémie Il applique des mesures préventives dans nos maisons, à l’école, dans des lieux extérieurs et même sur notre lieu de travail.

Le médecin hispanique, Juan Rivera, fait valoir qu’il s’agit de la véritable arme, car à l’heure actuelle il n’y a pas de remède qui se termine de manière flétri avec cette épidémie qui garde les résidents du monde à la pointe.

La fièvre, la toux, les douleurs musculaires et si vous éprouvez des difficultés à respirer pourraient être les symptômes du coronavirus, mais cela peut devenir une condition beaucoup plus grave, selon le Dr Juan Rivero.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

Photo / Capture MH

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Ce sont les symptômes contre le coronavirus

Lors d’une nouvelle diffusion sur Facebook Live, le médecin Juan Rivera détails que ce type de épidémie elle doit être analysée en détail, car selon lui, elle peut se transformer en pneumonie, pneumonie ou maladie respiratoire aiguë.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico recrute 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des informations actualisées et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.