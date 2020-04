Comment arrêter les voleurs de science

Plus tôt cette année, le président du département de chimie de Harvard a été arrêté et accusé d’avoir menti à des responsables fédéraux de l’application des lois au sujet de son travail secret pour le gouvernement chinois. Bien que l’histoire du pionnier de la nanotechnologie, Charles Lieber, soit choquante et dramatique, elle est révélatrice d’un défi plus large auquel sont confrontées les principales institutions de recherche scientifique américaines. Nous devons protéger les recherches que nous menons sur nos campus contre les ingérences étrangères tout en protégeant l’ouverture et la libre circulation des connaissances scientifiques qui ont fait des universités américaines les leaders mondiaux de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Heureusement, les universités et institutions de recherche américaines prennent des mesures pratiques pour garantir que nous sécurisons et protégeons le capital intellectuel que les universités américaines génèrent grâce à la recherche fédérale financée par les contribuables.

Lieber, selon les procureurs fédéraux, avait reçu des centaines de milliers de dollars de l’Université chinoise de technologie de Wuhan en échange de la direction d’un laboratoire là-bas alors qu’il était encore à Harvard. Confronté à ce sujet par les autorités, les documents judiciaires allèguent, Lieber a menti. Les procureurs disent que Lieber a été recruté par le plan chinois des mille talents, une stratégie gouvernementale visant à attirer les meilleurs talents scientifiques et universitaires du monde dans le pays.

Bien que moins extrêmes que l’histoire de Lieber, il y a eu beaucoup plus d’incidents dans les nouvelles de chercheurs américains qui n’ont pas divulgué correctement les relations avec les gouvernements étrangers ou autrement protégé leurs recherches d’une intervention étrangère. Il s’agit notamment d’incidents au cours desquels les chercheurs ne savaient tout simplement pas qu’ils servaient les intérêts de gouvernements étrangers pour acquérir illégalement la science et la technologie américaines. En fait, des responsables des National Institutes of Health (NIH) auraient ouvert des enquêtes sur au moins 200 chercheurs financés par les NIH dans plus de 60 institutions américaines pour avoir potentiellement violé les conflits d’intérêts, les conflits d’engagement ou l’intégrité de la recherche des NIH. règles.

Mon association représente les grandes universités de recherche les plus distinguées des États-Unis et nos institutions prennent au sérieux les menaces à la sécurité nationale. C’est pourquoi nous, en collaboration avec nos collègues de l’Association of Public and Land-grant Universities, avons sondé nos campus membres en 2018 et effectué un suivi l’année dernière pour recueillir leurs pratiques les plus efficaces pour lutter contre ces menaces. Voici ce que nous avons trouvé:

Les universités évaluent et renforcent leurs politiques, procédures et activités pour empêcher l’ingérence étrangère dans la recherche et pour se protéger contre le vol de propriété intellectuelle. Il s’agit principalement de renforcer et d’appliquer vigoureusement les politiques actuelles en matière de conflits d’intérêts. Par exemple, les établissements utilisaient autrefois des formulaires qui n’étaient pas toujours clairs ou explicites pour que le corps professoral divulgue les sources de financement. Les universités ajoutent maintenant des questions plus ciblées à ces formulaires et fournissent aux professeurs des exemples de cas, des scénarios et des FAQ sur ce qui devrait être inclus. Certains exigent également beaucoup plus de détails de la part du corps professoral sur le temps qu’ils passent à consulter des organisations extérieures, des entreprises et des universités en dehors de leur établissement d’origine pour se protéger contre les conflits d’intérêts potentiels.

De même, les dirigeants universitaires utilisent de nouveaux sites Web et des communications directes pour alerter tous leurs chercheurs sur les menaces de sécurité potentielles et pour clarifier les protocoles de sécurité. Dans le passé, ces types de sites ou de communications étaient l’exception plutôt que la règle. Mais maintenant, les dirigeants universitaires envoient des courriels à l’échelle du campus aux professeurs, au personnel, aux stagiaires postdoctoraux et aux assistants de recherche diplômés fournissant des informations sur l’influence étrangère indue en ce qui concerne la sécurité de la recherche, les premières mesures que les chercheurs devraient prendre pour protéger leur recherche et qui contacter si il y a des inquiétudes.

De plus, les administrateurs de recherche universitaire engagent directement les professeurs identifiés comme ayant des niveaux importants de recherche à l’étranger pour s’assurer qu’ils comprennent pleinement leurs responsabilités de divulguer les accords de financement étrangers et de se conformer correctement à toutes les lois, réglementations et politiques universitaires fédérales régissant ces collaborations étrangères.

Dans la même veine, les universités développent de nouveaux programmes de formation pour les professeurs et les étudiants afin de les informer sur les risques potentiels pour la sécurité et de les informer des pratiques de recherche éthiques qui doivent être suivies (y compris quels types d’informations peuvent et ne peuvent pas être prises ou partagées à l’extérieur). du laboratoire). Certains établissements offrent maintenant des cours à crédit aux étudiants diplômés sur la prise de décisions éthiques complexes et la conduite responsable de la recherche; ces cours visent spécifiquement à aider à préserver l’intégrité de la recherche et à protéger contre les intrusions étrangères.

Surtout, les universités établissent également des relations plus solides avec leurs bureaux locaux du FBI et d’autres organismes fédéraux chargés de l’application des lois. Cette stratégie permet de s’assurer que les dirigeants universitaires sont conscients des menaces émergentes ou des efforts inédits pour profiter des chercheurs américains sans méfiance. Dans le même temps, le FBI travaille à établir des liaisons de campus claires dans leurs bureaux régionaux et locaux.

De nouveaux processus sont désormais monnaie courante pour la surveillance des systèmes et réseaux de données pour les cyber-intrusions, le signalement des violations présumées et l’amélioration de la sécurité des données. Par exemple, les institutions ajoutent désormais régulièrement des accords de sécurité informatique qui stipulent où les données seront hébergées et comment elles seront protégées aux contrats utilisés avec des fournisseurs de services tiers.

Les voyages à l’étranger de visiteurs internationaux ou nationaux vers des installations de recherche peuvent également rendre la recherche vulnérable. Nos membres luttent contre cette menace potentielle en élargissant le filtrage de sécurité requis pour couvrir tous les universitaires étrangers en visite plutôt que ceux des catégories de visas où les réglementations fédérales exigent déjà un tel filtrage. Les universités surveillent également de plus près les visiteurs des laboratoires et des installations du campus.

Les universités ont mis en place des protections supplémentaires pour la recherche impliquant des informations classifiées ou autrement sensibles ou contrôlées. Par exemple, les universités ont établi des plans de contrôle des technologies et des garanties de cybersécurité rigoureux pour sécuriser et restreindre de manière appropriée l’accès à ces recherches, données et informations. De plus, les universités de recherche emploient du personnel spécifique pour sécuriser et gérer ces recherches.

Les universités ont la responsabilité de sécuriser et de protéger la recherche qu’elles mènent au nom du contribuable américain, et le fait de ne pas prendre ces mesures mettra en danger notre sécurité nationale et notre compétitivité nationale. Un autre risque inhérent aux universités qui ne parviennent pas à se contrôler correctement est le spectre de réactions plus draconiennes de la part des législateurs. Plusieurs membres du Congrès et des assemblées législatives des États envisagent déjà des mesures susceptibles d’entraver les collaborations internationales légitimes requises pour faire avancer la science.

Mais la bonne nouvelle est que les membres de l’AUA et d’autres se mobilisent et prennent des mesures pour garantir des recherches sensibles. Nous espérons que toutes les universités suivront notre exemple. Dans la communauté scientifique, nous nous devons d’être proactifs dans la poursuite d’une vigilance constructive.