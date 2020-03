Comment cela affecte la vie partout

Comment le coronavirus affecte le monde. On estime que le coronavirus affecte plus de 5 millions d’entreprises dans le monde. L’épidémie en Chine met l’économie mondiale en alerte.

Le coronavirus (COVID-19) détecté en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine, s’est propagé dans plus de 25 pays et compte actuellement plus de 95000 cas de contagion.

Cette vague de personnes touchées a provoqué une urgence générale dans le monde des affaires, où la technologie, la mode et même les entreprises d’escorte ont été touchées.

De la même manière, l’épidémie a également endommagé les relations commerciales des pays asiatiques avec d’autres pays, dont l’Amérique du Nord. Les voyages d’affaires entre ces 2 pays ont été réduits et les revenus obtenus par de nombreux secteurs ont diminué ces derniers mois.

Coronavirus dans le monde: comment cela affecte tout le monde

Comme nous l’avons mentionné précédemment, un grand nombre de secteurs ont subi des pertes, y compris les secteurs d’accompagnement.

Le premier cas de coronavirus en République dominicaine, dont le porteur était un citoyen italien en vacances, a récemment été détecté. En conséquence, les réunions d’entreprise prépayées dans la ville de Punta Cana ont été réduites. Malgré le fait qu’aucune propagation locale n’ait été détectée, le ministre Sánchez Cárdenas a affirmé que d’autres cas pourraient être attendus à l’avenir.

Les services d’escorte de luxe, ou escorte, ont reçu des revenus plus faibles ces derniers mois. Les clients craignent une possibilité de contagion et évitent donc tout contact. Mais non seulement il y a cette crainte de la part des clients, mais les compagnons le pensent aussi, ils ont peur d’entrer en contact avec des clients qui ont voyagé ou qui viennent des zones les plus touchées par le coronavirus. Et, comme la période d’incubation du virus est d’environ 24 jours, il est difficile de savoir avec certitude qui a été infecté et qui ne l’a pas été.

Le coronavirus a également affecté l’industrie du tourisme à l’échelle mondiale. Les plateformes numériques telles que Booking ou Expedia ont modifié leurs politiques d’annulation pour les réservations dont les lieux de départ ou de destination sont la Chine, Hong Kong ou Macao. De même, la chaîne d’hôtels Wyndham a fermé un millier d’hôtels en Chine en raison du manque de clients, et la chaîne d’hôtels Hilton a procédé à la fermeture de quelque 150 hôtels, rejetant même de nouvelles réservations.

Mais non seulement les compagnies hôtelières ont été blessées, mais de nombreuses compagnies aériennes internationales ont décidé d’annuler des vols et / ou de ne pas se rendre dans des zones où le nombre d’infections est plus élevé.

Par exemple, Air France a confirmé un volume de pertes d’environ 200 millions d’euros en raison de l’annulation de ses vols vers la Chine. D’autre part, Iberia et Lufthansa ont également supprimé leurs relations avec le pays asiatique, ce qui a entraîné une baisse significative des ventes initialement prévues.