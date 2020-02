Comment commence ce nouveau chapitre de la longue histoire de la crise de la dette: similitudes et différences avec le passé

Une fois de plus, l’Argentine sera confrontée à son passé, dans un autre chapitre de la vaste saga des défauts de paiement de la dette souveraine.

Au cours des quatre dernières décennies, le pays a passé plus de temps sans payer sa dette qu’en situation régulière: entre 1982 et 1992, il n’a pas payé, comme entre 2002 et 2016.

Depuis lors, les présidents sont passés par le pouvoir Reynaldo Bignone (dernier président de la dictature), Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner et Mauricio Macri.

Donc, il n’a payé qu’à partir du plan Brady en 1993 jusqu’à l’explosion de la convertibilité fin 2001 et entre 2016 et la fin de l’année dernière, lorsque le gouvernement Macri a également reporté des obligations avec des créanciers privés.

Maintenant, le gouvernement de Alberto Fernandez elle renégociera la dette dans des conditions plus favorables que par le passé, mais pour réussir, elle devra présenter un programme économique cohérent et global, et maintenir le soutien des États-Unis qu’elle a récolté par le passé.

Martín Vauthier, du cabinet de conseil Eco GO, a déclaré que «l’Argentine dispose aujourd’hui d’une marge beaucoup plus grande pour faire face à une restructuration que lors des épisodes précédents; le contexte international est plus bénin que dans les années 90, avec des taux d’intérêt qui restent à des niveaux très bas dans les économies développées et émergentes. »

En outre, il a souligné que le pays «n’a pas connu de crise terminale avec de graves problèmes de solvabilité comme en 2001, ni ne doit négocier dans le cadre d’un défaut déjà opéré, comme cela s’est produit depuis 2005», lors du lancement de la première bourse de sortie du par défaut.

Cette opération a atteint une adhésion de 76% et a laissé le plus grand nombre de retards de la restructuration souveraine de l’histoire moderne. Elle a dû être renouvelée en 2010, lorsque l’adhésion a atteint 93% et ce n’est qu’en 2016, après un nouveau défaut en 2014, qu’elle pourrait commencer à normaliser sa situation extérieure.

La lune de miel avec le marché a duré très, très peu: en 2018, le gouvernement de Mauricio Macri a dû faire appel à un nouvel accord avec le Fonds monétaire international (le dernier a été signé par Nestor Kirchner en 2003) afin de ne pas tomber en défaut.

«La marge de manœuvre est encore large, mais les retards n’aident pas et un programme complet est nécessaire, dont la renégociation de la dette fait partie, qui stabilise la macroéconomie courte et apporte la certitude afin que le pays puisse reprendre sa croissance en basé sur l’investissement et les exportations », a-t-il déclaré.

Le jeune économiste a estimé que les États-Unis, qui soutenaient inconditionnellement le gouvernement précédent, pourraient renouveler ce soutien si le gouvernement maintenait les gestes de politique étrangère de ces dernières semaines.

“Tant que des relations positives seront maintenues avec les Etats-Unis et dans le cadre du conflit géopolitique avec la Chine, il est prévu qu’il collabore et n’entrave pas la renégociation de la dette”, a-t-il conclu.

Dans le même temps, il a prévenu que si le gouvernement propose une offre très agressive aux marchés en mars, “cela nécessitera un programme économique très cohérent qui compensera par une baisse du taux de sortie et une amélioration du prix des nouvelles obligations”.

En échange, Sebastian Maril de Fin.Guru a dit que “La restructuration imminente de la dette souveraine argentine est l’un des processus les plus complexes auxquels les marchés financiers internationaux pourraient être confrontés dans sa longue histoire”.

“Le gouvernement national, au cours des deux dernières décennies, a émis des obligations pour 20 000 millions de dollars, qui ont été placées dans plusieurs devises, soumises à de nombreuses juridictions nationales et internationales et avec différentes clauses collectives”, a-t-il déclaré.

Maril a précisé qu’il y aura sûrement de nouvelles batailles devant les tribunaux étrangers. «Nous verrons toujours des fonds à gros dos qui n’accepteront pas les termes et conditions de la nouvelle dette et choisiront de plaider. Il y aura de nouveaux litiges; le montant dépend de l’offre du gouvernement », a-t-il déclaré. En ce sens, a-t-il dit, il sera essentiel pour le marché d’améliorer sa perception après les premières démarches du ministre Martin Guzman.

“Wall Street n’est pas satisfait de ce premier mois d’action gouvernementale sur la question de la dette et du petit-déjeuner du ministre Guzman à New York, a-t-il déçu”, a déclaré Maril.

En tant, Fernando Baer de Quantum a averti que “ces types de négociations sont toujours complexes, mais en termes relatifs, le montant des obligations est inférieur à celui d’autres expériences, et le nombre de créanciers est atomisé, mais pas autant que dans la restructuration de 2005-2010”. En principe, il n’y a presque pas de détaillants qui ont accepté l’offre soulevée par le gouvernement Macri dans sa grande majorité.

Quoi qu’il en soit, il a précisé que «ce qui semble pire qu’en 2005 et mieux que dans les années 80, c’est le point de départ de l’économie, avec de sévères restrictions, sans possibilité de montrer une croissance élevée et une stratégie d’inflation, ce qui limite les degrés de liberté pour entreprendre des réformes et parvenir à un consensus ».

«Une restructuration relativement réussie a réévalué les entreprises et leur permettrait de continuer à transformer leurs activités d’une manière plus normale, y compris l’accès au financement et aux coûts. Dans la région, L’Argentine est en train de devenir assez isolée, et s’équilibre entre le Venezuela, la Bolivie ou l’Équateur. Parfois avec des tensions avec les États-Unis et parfois une meilleure relation. La rationalité indique qu’à des conditions raisonnables, tout le monde gagne en résolvant le problème de la dette », a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, le scepticisme des analystes et des investisseurs va au-delà de cet épisode spécifique.

Avec une histoire de problèmes pour payer sa dette qui est née presque au même moment de l’indépendance du pays, la question de nombreux investisseurs et analystes n’est pas de savoir comment l’Argentine surmontera cette nouvelle crise extérieure, mais quand ce sera la prochaine.