Comment COVID-19 change la science

La pandémie de coronavirus est bien sûr une crise terrible. Mais cela représente également une opportunité de changer la façon dont la recherche est menée et partagée, afin que la science puisse devenir plus ouverte, plus efficace et plus collaborative.

Chez ResearchGate, un réseau professionnel de scientifiques qui prône la recherche ouverte, nous sommes des optimistes pragmatiques. Nous travaillons vers un monde amélioré par la science. Des percées scientifiques sont nécessaires, maintenant et dans le futur.

La façon dont les chercheurs réagissent actuellement à COVID-19 peut servir de modèle pour cet avenir. Les scientifiques qui publient des données, des idées et des informations sur la pandémie de coronavirus sur ResearchGate, par exemple, font pression contre les anciens modèles de la culture scientifique.

Les chercheurs sont beaucoup plus susceptibles de publier des recherches à un stade précoce sur la plate-forme que ce que nous avons traditionnellement vu dans d’autres domaines. Nous voyons des gens publier du contenu plus court, plus concis et plus de chiffres. C’est vraiment excitant de voir des chercheurs télécharger de plus en plus de pré-impressions. L’urgence et l’omniprésence de cette crise encouragent la communauté mondiale des chercheurs à partager plus facilement, en travaillant dans toutes les disciplines, domaines et secteurs, même si les frontières restent fermées. Le virus Sars-CoV-2 ne respecte pas les frontières, et nous devons également aider les chercheurs à les traverser.

La façon dont la recherche est validée et partagée n’a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies, ou peut-être du siècle dernier. Nous comptons toujours sur des systèmes obscurs d’examen par les pairs et le symposium ou la conférence en personne est toujours un moyen principal d’échange de connaissances. La crise du COVID-19 est difficile à la fois: l’une parce qu’elle est trop lente (il faut six à neuf mois pour que le manuscrit d’un scientifique soit examiné par des pairs et publié dans une revue), et l’autre parce qu’il n’est plus sûr. Nous devons essayer de nouvelles façons de faire les choses, en temps réel, et les idées qui fonctionnent en cette période de crise nous serviront bien à l’avenir. La cadence requise de nous en ce moment fournira des occasions d’explorer à la fois des changements progressifs et transformateurs.

Chez ResearchGate, nous travaillons constamment à améliorer la productivité scientifique pour permettre des percées indispensables. COVID-19 nous incite à faire de notre mieux pour aider les chercheurs à devenir plus efficaces et plus ouverts. Nous devons nous connecter avec tous les acteurs de la science pour faire avancer ce changement: les bailleurs de fonds, les éditeurs, les institutions et même les nations doivent se rassembler et repenser ce que la science pourrait être et comment elle pourrait – et doit – conduire le développement de technologies plus intelligentes, plus inclusives et sociétés plus résilientes.

L’avenir de la science est certainement international, interdisciplinaire et ouvert. À travers le prisme de COVID-19, des efforts tels que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) se démarquent en ouvrant la voie en rassemblant des donateurs nationaux, des philanthropes et des entreprises pour résoudre des problèmes. Il existe également de nombreux exemples de collaborations interdisciplinaires et internationales qui donnent espoir dans nos capacités à forger une nouvelle culture scientifique, du CERN (physique) à l’Atlas des cellules humaines (génomique). La page communautaire COVID-19 de ResearchGate est conçue pour encourager la collaboration interdisciplinaire autour de la pandémie de coronavirus.

Les outils que nous développons à travers la crise COVID-19 doivent nous équiper pour travailler ensemble au-delà des frontières pour faire face aux crises futures. Nos actions collectives face au changement climatique, par exemple, ont été malheureusement insuffisantes à ce jour. Profitons de cette crise pour apprendre à améliorer la science et poursuivons ensemble ces efforts au-delà de la crise. Ce moment est l’occasion d’ouvrir de nouvelles voies que nous suivrons demain.

