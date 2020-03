Comment COVID-19 est comme le changement climatique

J’écoute le fond réconfortant du vieux réfrigérateur de mon appartement loué. Le bourdonnement s’arrête soudainement; le seul son maintenant est l’acouphène dans mes oreilles. De ma chaise, je regarde à travers la porte coulissante en verre. Le vent et la pluie animent les buissons de flanelle jaune vif sur la colline. La Californie vient de connaître le mois de février le plus sec jamais enregistré. Les branches fleuries des buissons de flanelle semblent s’étirer comme des doigts pour capter l’eau de pluie vivifiante. “Nous voulons plus! Nous voulons plus!”

J’ai beaucoup de temps pour observer le monde à l’extérieur de mes fenêtres. Je suis en quarantaine dans mon appartement depuis une semaine. Après mon retour dans la région de la baie d’un atelier sur les changements climatiques à Washington, D.C., je suis tombé avec une fièvre de faible intensité et une toux sèche et hacking. La toux a rendu le sommeil difficile, me laissant fatiguée et faible. Le repos et les médicaments contre la grippe en vente libre n’ont pas beaucoup aidé.

Le troisième jour après le début de mes symptômes, j’ai consulté une infirmière praticienne dans le cabinet de mon médecin. Nous avons interagi via Zoom. Il semblait prudent de minimiser les risques possibles pour les autres. Le NP a prescrit des médicaments contre la toux. Mais après avoir pris le médicament, mes symptômes ont persisté.

Le cinquième jour, j’ai été testé pour le nouveau coronavirus. Je me suis rendu au parking devant le bureau de mon médecin. Alors qu’elle était encore assise dans la voiture, une infirmière praticienne masquée et adaptée a écouté ma respiration, mesuré ma température, ma tension artérielle et mon oxygénation sanguine, et a prélevé des écouvillons de mes voies nasales. L’examen et le test ont duré moins de cinq minutes.

Je n’ai pas encore les résultats. Je devrais les avoir bientôt. Ce sera bien de savoir à quoi je fais face. Connaître son adversaire est toujours utile.

Pendant que j’étais séquestré dans mon appartement, j’ai beaucoup réfléchi à la façon dont les systèmes complexes réagissent aux grandes perturbations. Cela fait partie de mon travail. En tant que climatologue, j’étudie les réponses de l’atmosphère et de l’océan à différents «forçages» – des choses comme des éruptions volcaniques massives, de grands changements dans la production d’énergie du soleil ou un doublement des niveaux de CO2 atmosphérique. J’utilise des modèles informatiques pour analyser comment ces chocs se répercutent dans le système climatique. Quels modèles caractéristiques de réponse climatique génèrent-ils? Combien de temps faut-il pour que le système climatique revienne à l’état pré-choqué? Y a-t-il des cas où le système ne revient pas?

Le nouveau coronavirus est une perturbation majeure des systèmes humains complexes de gouvernance. Voici quelques réflexions personnelles sur les «leçons apprises» de la réponse américaine à cette perturbation virale.

Leçon 1: L’ignorance scientifique peut être fatale, en particulier si l’ignorance commence avec le président américain et en découle. Il était scientifiquement incorrect que le président Trump ne considère pas le coronavirus comme pire que la grippe saisonnière. Il était scientifiquement incorrect de conseiller aux citoyens américains de faire des affaires comme d’habitude face à une pandémie. La diffusion de ces informations incorrectes par le commandant en chef a contribué à propager le nouveau coronavirus en Amérique. L’ignorance a servi de puissant vecteur de maladie.

Leçon 2: Le président des États-Unis n’a pas accepté la responsabilité de la réponse chaotique de l’administration au virus. La pénurie de tests fiables pour le virus «étranger»? Pas sa faute. Fermer la direction du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche pour la sécurité sanitaire mondiale et la biodéfense? Pas sa décision. Les passagers en quarantaine sur un bateau de croisière au large de San Francisco? Pas son problème. Dans l’administration Trump, la balle ne s’arrête jamais au sommet.

Lecon 3: Notre président ne peut pas diriger ce pays. Un leader dit des vérités dures en temps de crise. Un leader n’assume pas le manteau de l’expertise dans des domaines où il ou elle n’en a pas. Un leader est plus préoccupé par le bien-être de tous les citoyens que par un mauvais nombre de sondages ou un mauvais nombre de cas de maladie confirmés. Un leader accepte la responsabilité des défaillances personnelles et organisationnelles (voir ci-dessus). Et un leader se soucie plus de sauver des vies que de gagner sa réélection.

Leçon 4: “America First” est une stratégie de survie particulièrement pauvre au milieu d’une pandémie mondiale. Aucune nation n’est une forteresse imprenable contre un agent microscopique qui peut faire du stop sur n’importe quel avion, navire, train ou voiture. Construire des organisations et des alliances internationales efficaces est un bien meilleur moyen de survivre à une crise sanitaire mondiale que de «faire cavalier seul».

L’expression «avec beaucoup de prudence» est devenue courante ces derniers jours. D’éminents politiciens et célébrités utilisent cette expression pour expliquer leur décision de se mettre en quarantaine. Aux États-Unis, une grande prudence aurait dû être exercée au début de la nouvelle pandémie de coronavirus. Des plans détaillés pour des messages scientifiquement exacts auraient dû être prêts, ainsi que des stratégies de coordination nationale et internationale des efforts de réponse.

Ils n’étaient pas prêts. La capacité de tester des dizaines de milliers de citoyens par jour aurait dû être en place. Ce n’était pas en place. Et dans une grande inquiétude pour la santé publique, les membres de l’administration Trump auraient dû corriger les inexactitudes du président sur la gravité du coronavirus. Au lieu de cela, ils sont restés largement silencieux.

Après des années à rabaisser et à négliger la science, Donald J. Trump découvre soudain que la science est impérative pour la survie humaine, et peut-être même pour sa propre survie politique. Grâce à la science, un vaccin sera développé pour le nouveau coronavirus. Si ce pays investit maintenant dans la science – et si nous investissons dans le maintien de systèmes de santé mondiaux solides – nous serons mieux préparés pour le prochain nouveau virus qui attend.

Les pandémies ne sont pas le seul problème existentiel auquel nous sommes confrontés. Le changement climatique met en danger chaque citoyen présent et futur de cette planète. Si nous nous soucions vraiment de la santé de nos communautés, de nos pays et des biens communs mondiaux, nous devons trouver des moyens d’alimenter la planète sans dépendre des combustibles fossiles. Ce serait une tragédie de survivre au coronavirus mais de succomber aux perturbations climatiques causées par l’homme. Une abondance de prudence exige que nous abordions les deux problèmes.

