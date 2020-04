Comment COVID-19 pourrait ruiner les prévisions météorologiques et les records climatiques

Deux fois par an, le groupe d’Ed Dever à l’Oregon State University à Corvallis part en mer au large des côtes de l’Oregon et de Washington pour remettre à neuf et nettoyer plus de 100 capteurs délicats qui composent un segment d’un réseau scientifique de 44 millions de dollars par an appelé l’initiative des observatoires océaniques. «Si cela avait été une année normale, j’aurais été en mer en ce moment», dit-il.

Au lieu de cela, Dever est l’un des nombreux scientifiques mis à l’écart par la pandémie de coronavirus, observant de loin la disparition de précieuses données de terrain et la dégradation des instruments. La pause scientifique pourrait mettre en péril les prévisions météorologiques à court terme et menacer les études climatiques de longue date. Dans certains cas, les chercheurs s’attendent à des lacunes dans les données recueillies régulièrement depuis des décennies. «La rupture du dossier scientifique est probablement sans précédent», explique Frank Davis, écologiste à l’Université de Californie à Santa Barbara.

Davis est le directeur exécutif du programme de recherche écologique à long terme (LTER), un réseau de 30 sites écologiques s’étendant de l’extrême nord de l’Alaska jusqu’à l’Antarctique. Composé à la fois de zones urbaines et rurales, le réseau LTER permet aux scientifiques d’étudier les processus écologiques au fil des décennies, de l’impact de la diminution des chutes de neige sur les montagnes du Colorado aux effets de la pollution dans un cours d’eau de Baltimore. Sur certains sites, cela pourrait être la première interruption depuis plus de 40 ans, dit-il. “C’est douloureux pour les scientifiques impliqués.”

Les prévisions météorologiques prennent un coup

D’autres programmes de surveillance sont confrontés à des lacunes similaires. Les scientifiques voyagent souvent sur les porte-conteneurs commerciaux qui sillonnent les océans du monde, collectant des données et déployant une variété d’instruments qui mesurent la météo, ainsi que les courants et autres propriétés de l’océan. La plupart de ces navires fonctionnent toujours, mais les restrictions de voyage signifient que les scientifiques ne sont plus autorisés à bord, explique Justine Parks, un technicien marin qui gère un de ces programmes à la Scripps Institution of Oceanography à La Jolla, en Californie.

Les grèves des ports et l’instabilité politique ont interrompu des croisières spécifiques dans le passé, dit Parks. Mais à sa connaissance, c’est la première fois que l’ensemble du programme est interrompu pendant une période prolongée.

Les mesures effectuées en mer sont importantes pour prévoir les conditions météorologiques au-dessus des océans, ainsi que pour tenir des registres à plus long terme de la santé des océans et du changement climatique, explique Emma Heslop, spécialiste de programme en observations océaniques à la Commission océanographique intergouvernementale à Paris. Son groupe essaie toujours d’évaluer l’ampleur des dommages que la pandémie fait à la communauté d’observation de l’océan dans son ensemble, mais les chercheurs ressentent déjà certains effets. Au cours des 2 derniers mois, le nombre d’observations à bord des navires a diminué régulièrement, ce qui représente, depuis le début de février, une perte de 15% des stations qui communiquent des données. Et bien que la communauté travaille dur pour trouver d’autres moyens de collecter des données importantes, la situation risque de s’aggraver à mesure que la pandémie s’étend. «Plus les restrictions seront en place», dit-elle, «plus il faudra de temps pour que nos opérations se rétablissent.»

Les vols commerciaux fournissent également des données météorologiques précieuses — mesurant la température, la pression et la vitesse du vent pendant leur croisière. Les données météorologiques fournies par la flotte américaine avaient diminué de moitié par rapport à leurs niveaux normaux au 31 mars, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.

Problèmes de maintenance

Les satellites et les ballons météo peuvent combler certaines lacunes, mais certaines données sur les avions sont irremplaçables. «Il est certainement vrai qu’avec la perte virtuelle de l’aviation mondiale, il y a une lacune dans certains dossiers», déclare Grahame Madge, porte-parole du UK Met Office à Exeter.

Le Met Office estime que la perte d’observations des avions augmentera leur erreur de prévision de 1 à 2%, mais note que, dans les zones où les vols sont généralement plus abondants, l’exactitude des prévisions des scientifiques pourrait en souffrir encore plus. Le Met Office gère plus de 250 stations météorologiques britanniques qui fournissent des flux continus ou quotidiens de données atmosphériques et météorologiques collectées de manière autonome. Pour l’instant, ces systèmes fonctionnent très bien, mais si un instrument tombe en panne, dit Madge, il sera difficile de faire appel au personnel pour résoudre le problème.

Une grande partie des données de surveillance atmosphérique dans le monde sont collectées avec peu ou pas d’intervention humaine, et de tels projets devraient pouvoir continuer à fonctionner. L’expérience avancée sur les gaz atmosphériques mondiaux, par exemple, mesure les composés appauvrissant la couche d’ozone, les gaz à effet de serre et d’autres composants en trace dans l’atmosphère sur 13 sites éloignés à travers le monde. Beaucoup de leurs systèmes sont autonomes: les stations sont chacune dotées d’une ou deux personnes qui effectuent une maintenance de routine pour maintenir les instruments en marche. Ray Weiss, chimiste atmosphérique de Scripps qui dirige le projet, dit que deux instruments sont tombés en panne jusqu’à présent, mais la perte d’un seul instrument ou même d’un site entier pendant quelques semaines ne risque pas de compromettre les capacités de surveillance du réseau. Arlyn Andrews, qui dirige le programme de surveillance des gaz à effet de serre de la NOAA, affirme que les impacts sur ce réseau ont été “relativement mineurs”, et moins de 5% des sites de la NOAA ont jusqu’à présent perdu des données.

À moins que la situation ne s’aggrave, Weiss prévoit que le programme s’en sortira relativement indemne. “Nous boitons à travers, c’est la ligne de fond.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 13 avril 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.