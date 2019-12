Comment des poissons morts se sont faufilés dans les sculptures de glace d'une ville russe

Tyumen, le premier règlement qui La russie fondée sur Sibérie, en 1586, est célèbre pour son sculptures de glace que chaque décembre, pour les vacances de Noël et Nouvel An, ils arrivent à Boulevard Tsvetnoi pour le décorer tout l'hiver. Ils changent le paysage si radicalement que même politiciens de l'opposition ils les prennent en compte lors de la planification de leurs manifestations, comme il l'a fait Alexei Navlny une fois. «Nous allions faire une procession sur le boulevard Tsvetnoi et un acte sur la place Unity, mais il y a des sculptures et des toboggans de glace, et un arbre décoré de 28 mètres, alors faisons-le dans le parc de Zarechny », a déclaré le militant.

Mais cette année, le "Ville de glace", comme le spectacle est appelé, il comprenait une surprise, comme l'a révélé le site 72.ru: le décoration accidentelle de poissons morts à l'intérieur des blocs gelés.

Le paysagiste en charge, Kamil KalimullinIl a expliqué: «La glace utilisée dans le complexe il est généré naturellement, et les poissons congelés, qui se produisent habituellement dans ces conditions, dans les lacs, n'étaient pas immédiatement visibles au moment de couper les blocs. Mais quand vous commencez à les sculpter Ils se laissent voir. »

Et les images ont fui dans le réseaux sociaux avant que l'entrepreneur ne réussisse à polir la ville de glace afin que les poissons morts soient laissés de côté. "On dirait un aquarium glacé", a commenté un utilisateur de VK, le Facebook russe.

La municipalité de Tyumen a déclaré dans un communiqué de presse qu'une glace de "meilleure qualité" et "sans défaut" était nécessaire pour achever les sculptures. Kalimullin a finalement réussi à inaugurer des œuvres impolues, mais elles ont moins de répercussions sociales que ceux qui transportaient du poisson congelé.

En 2014, selon le site de Meduza, quelque chose de similaire aurait pu se produire dans la ville de Kirov, qui rend ses paysages festifs avec Glace de Tyumen, mais à cette occasion, il a été décidé de faire de la nécessité et énorme labyrinthe de crème glacée avec du poisson congelé à l'intérieur des briques Cela a façonné les murs.