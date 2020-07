«Comment diable allons-nous faire ça? La panique de la réouverture des écoles

Le CDC a publié des conseils supplémentaires cette semaine sur la réouverture des écoles en toute sécurité, avec des infections en hausse dans le Sud et l’Ouest. Certains responsables de l’éducation craignent que les directives ne soient pas respectées, remettant en question la façon dont la nouvelle année scolaire pourra même être lancée. Pourtant, la rentrée approche et les parents inquiets se demandent s’ils pourront compter sur une reprise des cours en personne au moment où ils devront reprendre le travail, liant inextricablement la réouverture des écoles à la relance de l’économie.

En Virginie, les syndicats d’enseignants du comté de Fairfax affirment que les enseignants ne sont pas à l’aise de retourner dans les écoles et encouragent les membres à indiquer leur préférence pour l’apprentissage en ligne jusqu’à ce que plus d’informations sur l’enseignement en face à face soient disponibles. Au Texas, le gouverneur exige maintenant des masques faciaux dans les espaces publics des comtés comptant 20 cas ou plus Covid-19 – mais son ordre ne mentionne pas les écoles. L’Arizona a retardé la date de réouverture des écoles jusqu’à la mi-août à mesure que les cas augmentent.

De l’éloignement social aux bilans de santé, la liste des préoccupations semble interminable à mesure que les districts scolaires élaborent leurs plans, dont beaucoup sont encore au stade de développement. Ces préoccupations ne font que s’intensifier à mesure que les affaires Covid-19 commencent à monter en flèche.

« Il n’y a aucun plan pour la plupart de ces endroits », a déclaré Lily Eskelsen García, présidente de la National Education Association, le plus grand syndicat du pays. « Les gens sont pris de panique et les parents devraient l’être. »

Les enseignants sont de plus en plus enclins et s’appuient sur les syndicats pour obtenir de l’aide. «Je suis bombardé de« Comment diable allons-nous faire cela? », A déclaré Eskelsen García. «Nous craignons que les districts scolaires ne cèdent à un politicien ou à une entreprise qui veut que leurs travailleurs soient libérés pour revenir travailler dans une usine quelque part, et qu’ils seront alors obligés d’ouvrir des écoles dangereuses.»

Dans l’ensemble, 54% des électeurs américains ont déclaré qu’ils étaient quelque peu mal à l’aise ou très mal à l’aise de rouvrir les écoles de la maternelle à la 12e année pour le début de l’année scolaire à venir, selon le dernier sondage POLITICO / Morning Consult qui a évalué l’humeur du pays à propos du retour des élèves garderies et écoles fermées par la pandémie.

Certains districts offrent soit un apprentissage virtuel, soit un apprentissage en personne qui «presque totalement» ne tient pas compte des directives du CDC car la distanciation sociale ne sera pas possible et les élèves pourraient ne pas porter de masques, a déclaré Daniel A. Domenech, directeur exécutif d’une association de surintendants scolaires.

«De nombreux États le long de la ceinture sud prévoient simplement d’aller de l’avant, tous les étudiants viennent tous, et pour moi, cela va être une horreur», a-t-il déclaré.

Il a souligné la montée en flèche des cas après la réouverture des États pour le «statu quo». « Sauf dans le cas des écoles, ce ne seront pas les adultes qui seront infectés, ce seront les enfants, et ce seront les adultes qui travailleront avec ces enfants », a-t-il dit.

Secrétaire à l’éducation Betsy DeVos. | Alex Brandon, fichier / AP Photo

La mosaïque d’approches à travers le pays désavantagera de nombreux enfants.

Eskelsen García a déclaré qu’il n’y avait « aucune réponse nationale à cela, bonne ou mauvaise ». Mais elle a ajouté que les données sur le taux d’infection, nécessaires pour prendre des décisions, seront différentes dans les localités à travers le pays et l’aide de DeVos «ne va jamais au bon endroit».

Le manque de directives de réouverture de DeVos a suscité un certain scepticisme au Congrès. Une paire bipartite de membres de la Chambre, le républicain Van Taylor du Texas et le démocrate Josh Harder de Californie a exhorté DeVos la semaine dernière à donner «des conseils et une formation» aux éducateurs sur la façon de rouvrir les écoles.

Ils n’ont pas entendu.

« Nous lui avons envoyé une lettre bipartite lui demandant des conseils et nous avons obtenu un silence radio en réponse », a déclaré Harder dans un communiqué. «Les enseignants et les parents doivent savoir à quoi l’automne va ressembler et comment nous allons assurer la sécurité de nos enfants. Nous avons besoin de réponses. «

Mais Jeanne Allen, la fondatrice et directrice générale du Center for Education Reform, a déclaré: «La directive fédérale la plus importante est ce que les autorités sanitaires ont à dire, et à part cela, je pense que le ministère devrait simplement être disponible pour répondre aux questions, fournir des idées ou des exemples de ce qu’ils apprennent et voient à travers le pays et distribuer des fonds. »

La porte-parole de DeVos, Angela Morabito, a déclaré que l’État et les autorités locales « prendraient la tête » de la réouverture des orientations et que le département continuait de publier des orientations et des ressources pour les aider à « prendre les prochaines meilleures décisions ».

C’est peut-être aussi bien pour les dirigeants et les défenseurs de l’éducation publique qui ont passé les deux derniers mois à lutter contre DeVos, un défenseur du choix de l’école, pour obtenir des secours d’urgence pour les enfants des écoles privées et les enseignants.

« Peut-être ne pas avoir de conseils de leur part n’est pas une si mauvaise idée », a déclaré Domenech.

Un examen de 100 districts par le Center on Reinventing Public Education a révélé que la plupart sont dans le processus de planification, en vue d’une publication début juillet de leurs plans de réouverture. «La façon dont les districts établissent des attentes claires, anticipent et résolvent les problèmes et déploient stratégiquement des ressources déterminera si les écoles permettent aux écarts d’apprentissage entre les élèves de s’élargir», ont écrit les chercheurs.