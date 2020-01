Comment Donald Trump a pris la décision dans laquelle Qassem Soleimani a été abattu

Lundi dernier, Donald Trump Il a reçu la visite de l’équipe de sécurité nationale des États-Unis alors qu’il se trouvait dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride. Mais ce qui allait être une autre réunion de l’exécutif, où ils allaient l’informer des opérations les plus récentes des forces américaines au Moyen-Orient, a fini par être le moment où le président américain a ordonné la attaque dans laquelle Qassem Soleimani a été abattu.

Le secrétaire d’État, Mike Pompeo, le secrétaire à la Défense, Mark Esper, et le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées des forces armées américaines, étaient présents à cette réunion. Les responsables ont fourni au président un rapport sur les attentats à la bombe perpétrés par les États-Unis contre des milices chiites, parrainés par l’Iran, en Irak et en Syrie. Cependant, aucun d’eux ne s’attendait à ce que Trump décide ce jour-là d’ordonner l’attaque contre le général iranien.

Lors de l’analyse de toutes les options, Trump, à la surprise de toutes les personnes présentes, a ordonné le bombardement contre l’Iranien. La décision avait été en partie suggérée par un groupe de conseillers du président, comme l’a rapporté le Los Angeles Times.

Après la réunion de Mar-a-Lago, le premier à prendre la parole a été le secrétaire à la Défense: «Dans la conversation que nous avons eue aujourd’hui avec le président, nous avons discuté avec lui des différentes options disponibles” Il a ajouté: “Et je tiens à préciser que nous prendrons des mesures supplémentaires si nécessaire.”

A cette époque, le nom de Soleimani n’était pas mentionné. Personne n’imaginait non plus que quatre jours plus tard, le général iranien allait être la cible d’une attaque qui allait mettre fin à ses jours. Cependant, depuis que Trump a pris la décision, la CIA et le Pentagone ont travaillé sans relâche pour localiser l’armée perse et ainsi être en mesure de mener à bien une opération réussie. Et il en fut ainsi, vendredi, les missiles tirés tombèrent à blanc.

Si le Pentagone, qui a tué Soleimani d’un “tir de précision d’un drone” près de l’aéroport de Bagdad, n’avait pas pris cette décision, “nous aurions été coupables de négligence”, a déclaré vendredi le chef d’état-major américain, le général. Mark Milley

Les Etats-Unis disposent d’informations «irréfutables» selon lesquelles Soleimani a préparé des actions violentes à grande échelle, a ajouté Milley. “Le risque d’inaction dépassait celui de l’action.”

Dans la même ligne, Pompeo a déclaré, dans une interview à Nouvelles Foxque le général iranien prévoyait des attaques qui auraient pu tuer des centaines ou des milliers d’Américains. «Nous réunissons nos meilleurs et les plus brillants, nous trouvons une opportunité et abattons ce type, que vous décrivez à juste titre comme l’un des pires terroristes qui ait jamais marché sur la planète, et nous l’avons emmené du champ de bataille et avons réussi à éliminer toute campagne terroriste cela pourrait avoir lieu n’importe où dans le monde », a-t-il déclaré.