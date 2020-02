Comment écrivez-vous de manière convaincante sur la science?

Dans ma communauté de Madison, Wisc., Où le Pentagone prévoit d’améliorer les avions de chasse à la base locale de la Garde nationale aérienne, le public s’est largement opposé. Bien que l’histoire en cours ait certainement été sociopolitique, elle a également été une histoire scientifique, car les résidents expriment leurs préoccupations concernant les niveaux de décibels plus élevés et les impacts environnementaux potentiels.

À Flint, dans le Michigan, une histoire d’empoisonnement par contamination au plomb des enfants pauvres et en grande partie minoritaires a également été une histoire scientifique. Il en va de même des histoires de feux de forêt qui ravagent l’Australie; la mise en œuvre mondiale du service cellulaire 5G; la violence armée détruisant des communautés aux États-Unis; et la pire épidémie de rougeole aux États-Unis depuis des décennies.

La science est ancrée dans pratiquement chaque partie de notre vie. Et peu, voire aucune, des histoires qui émergent lorsque la science rencontre la société sont simples. C’était l’une des réalités qui m’ont poussé, ainsi que ma collègue Jeanne Erdmann, à co-fonder le site Web de journalisme scientifique à but non lucratif The Open Notebook (TON) il y a près d’une décennie. Et c’est l’impulsion derrière le nouveau livre de TON, The Craft of Science Writing, publié le 1er février 2020.

Donner un sens à la science qui affecte nos vies, apprécier le contexte dans lequel cette science se déroule et communiquer sur la science et les êtres humains impliqués – en particulier ceux dont les voix sont souvent ignorées – est la responsabilité collective de quiconque se soucie de la science et son rôle dans la société. TON a pour mission d’aider les journalistes scientifiques et autres personnes intéressées à communiquer sur la science à développer les compétences nécessaires. Cela n’a jamais été aussi important.

Les plus de 400 histoires publiées à TON depuis 2010 visent à aider les gens à communiquer la science de manière efficace et engageante. Nos histoires sur l’artisanat couvrent des sujets tels que la façon de structurer un récit pour captiver les lecteurs jusqu’à la fin; comment examiner les allégations de relations publiques de l’industrie; et l’importance d’inclure une diversité de perspectives dans chaque histoire. Nous couvrons même les questions banales, telles que l’endroit où s’asseoir lors des réunions scientifiques dont vous faites rapport, ou comment empêcher vos notes de s’embourber sur le terrain. À travers des entretiens avec des journalistes scientifiques de premier plan et des annotations d’articles primés, nous révélons comment les meilleures histoires scientifiques sont faites, de la conception à l’achèvement. Chaque article de TON est présenté, écrit et édité par des journalistes professionnels.

La nouvelle anthologie rassemble certains de nos articles les plus populaires, et quelques nouveaux, en quelque chose que les écrivains peuvent garder à portée de main, qu’ils couvrent ou non la science à plein temps. C’est également une ressource pour les professeurs de journalisme et d’écriture à utiliser dans les salles de classe pour aider leurs étudiants à apprendre de certains des meilleurs journalistes scientifiques travaillant aujourd’hui. Nous espérons également que cela sera utile aux non-journalistes intéressés à apprendre les histoires derrière les histoires scientifiques convaincantes qu’ils consomment, et à ceux qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes de transmission précise de la science au public. Peu importe ce que les gens recherchent dans le livre, nous espérons qu’ils l’apprécieront. Ce n’est pas un manuel, mais une exploration des parties les plus difficiles et les plus gratifiantes d’être écrivain.

Pour quiconque communique sur la science, le premier impératif est de bien comprendre les faits. Mais la diffusion des faits n’est que la première étape d’une bonne rédaction scientifique. Les faits sont l’étoffe des rapports; on peut leur demander de lire, mais ils inspirent ou persuadent rarement seuls. C’est le travail des histoires. Les histoires nous apportent des questions qui doivent être résolues, des débats que nous pouvons passer au crible, des personnages que nous pourrions aimer ou vilipender, des conflits qui nous laissent nous demander comment tout cela fonctionnera, un dialogue et des scènes et des actions qui divertissent, enragent ou révèlent une sorte de vérité essentielle . Qu’ils couvrent l’édition de gènes, l’évolution des dinosaures, la découverte de médicaments ou les derniers exploits de SpaceX, les journalistes doivent être capables de marier les objectifs de précision et de narration.

The Craft of Science Writing explore ce qu’il faut faire pour cela. Un exemple est l’enquête dévastatrice d’Annie Waldman sur ProPublica en 2017 sur la mortalité maternelle dans les hôpitaux qui desservent principalement les mères noires. Tasneem Raja écrit que l’histoire de Waldman “rend l’invisible visible”, mélangeant des chiffres durs et des histoires personnelles brûlantes pour éclairer pourquoi certains hôpitaux sont si périlleux pour les mères noires. “Je suis un nerd de l’auto-évaluation des données, mais ce n’est jamais suffisant d’avoir juste les chiffres dans votre histoire”, dit Waldman. “Vous devez avoir les humains derrière.” En parlant avec Raja, elle explique pourquoi elle a pris l’histoire et comment elle l’a rapportée, de l’accès aux dossiers médicaux à l’établissement de relations de confiance avec les familles en deuil.

La voie de communication suivie par Waldman et les défis auxquels elle a dû faire face reflètent bon nombre des thèmes que The Open Notebook vise à éclairer: comment distiller de vastes ensembles de données en récits digestibles? Comment trouvez-vous les histoires humaines que chaque point de données représente? Comment gérez-vous la tâche délicate mais cruciale d’interviewer des personnes qui ont subi un traumatisme? Comment rassemblez-vous les détails révélateurs qui donnent vie aux personnages et aux scènes? Comment gérez-vous le bilan émotionnel des reportages sur des sujets déchirants comme la mortalité maternelle et infantile?

Ces questions ont rarement des solutions simples. Même à travers des centaines d’histoires à The Open Notebook et les histoires organisées dans The Craft of Science Writing, nous n’avons toujours pas toutes les réponses. Mais j’espère qu’en posant ces questions difficiles dans notre métier, nous démystifierons le processus pour nous aider tous à nous rapprocher encore plus.