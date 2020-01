Comment est la première académie de football féminin

Le 16 mars 2019, elle restera dans les mémoires comme une journée inoubliable dans le football argentin en termes de genre. Lors d’une conférence de presse, au motif que le Association argentine de football (AFA) a à Ezeiza, il a été annoncé que le ffootball féminin professionnalisé, garantissant une aide de cent vingt mille pesos par mois à chacun des seize clubs qui composent la ligue de première division pendant un an, afin qu’ils puissent faire face au paiement des salaires des joueurs professionnels +.

Dans un pays où il y a des millions de filles qui veulent se consacrer à plein temps aux sports, et le football est un enjeu nationall, il était nécessaire que les agences concernées donnent aux femmes la place et les possibilités pour qu’elles puissent considérer le football comme une profession, pas comme un hobby, avec la possibilité de s’entraîner quotidiennement et de recevoir un salaire fixe comme les hommes.

FuSaDE Il a été et est un participant actif dans cette lutte qui dure des années. Avec pour mission d’encourager les jeunes femmes argentines à gérer leur carrière footballistique, la FuSaDE Women’s Soccer Academy a été créée. Au cours de l’été, le cours de haute performance dispensé les lundi 13, mercredi 15 et vendredi 17 a répondu (et même dépassé) aux attentes. Il est prévu que les 10, 12 et 14 février, l’exploit se répète et que des progrès soient réalisés avec ce projet qui a pour objectif final de débuter, en mars, avec l’académie annuelle.

Qu’est-ce que #AFFF (FuSaDE Women’s Soccer Academy)

La Women’s Soccer Academy est un centre de haute performance totalement gratuit, conçu pour les filles de 13 à 17 ans.

Il vise à enseigner aux jeunes femmes qui rêvent d’être footballeuses à quoi ressemble une formation professionnelle, à travers un programme complet d’exercices adaptés à leur niveau, des discussions sur les soins et les pratiques physiques avec des instructions tactiques.

De plus, ils ont la possibilité de les conseiller et de les accompagner dans leur carrière, sachant que le confinement et l’accompagnement sont des actions vitales pour faire face à leur futur métier.

Comment et où fonctionne #AFFF

La première académie a commencé le 13 janvier au Campus Sport Arena, situé dans le quartier de Boedo à Buenos Aires. Ce furent trois journées très productives, où les jeunes femmes ont pu démontrer leurs compétences et s’entraîner pendant deux heures et demie sur les deux courts disponibles sur place. En raison du succès, la dynamique se répétera le mois prochain. L’académie annuelle devrait ouvrir ses portes en mars, avec un espace limité.

«Cette académie a été conçue pour les femmes qui veulent savoir en quoi consiste une formation de haut niveauou, dicté par des professionnels formés, dans un environnement d’excellence. De cette façon, ils pourront découvrir si ce fanatisme qu’ils ont pour le football n’est qu’une passion ou s’ils ont l’intention de se consacrer professionnellement au sport », a déclaré Matías Barreiro, président de FuSaDE.