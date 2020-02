Comment faire le meilleur riz frit, selon la physique

Faire

riz frit comme un pro, utilisez la physique.

Chefs typiquement

jetez le riz frit de leurs woks en l’air avant de le rattraper. Lancement

le riz et ses fixations permettent aux aliments de cuire à haute température sans

brûlant, essentiel pour créer le meilleur plat sauté. Maintenant, en utilisant la vidéo

sur cinq chefs de restaurants chinois, les physiciens ont analysé les mouvements répétitifs utilisés pour lancer le riz.

Ces chefs

fait un ensemble spécifique de motions qui se répètent environ trois fois par seconde, le

les chercheurs rapportent le 12 février dans le Journal

de l’interface de la Royal Society. Chaque répétition comprend le glissement du wok

d’avant en arrière tout en le balançant d’avant en arrière, en utilisant le bord du

plaque de cuisson comme point d’appui.

La cuisson du riz frit comme un pro nécessite de le jeter en l’air pour éviter de le brûler. Les physiciens ont analysé les détails des mouvements des chefs et rapportent que les mouvements de glissement et de balancement se répètent environ trois fois par seconde, lançant la nourriture à partir d’un wok. Les lignes bleues suivent les bords de la casserole, le côté gauche se déplaçant dans le sens horaire et le côté droit dans le sens antihoraire. La ligne rouge indique le mouvement du centre du wok.

De même

des manœuvres complexes entrent en jeu lors de la cuisson d’autres aliments: Inclinaison et rotation

la casserole est nécessaire pour obtenir des crêpes lisses et plates, par exemple (SN: 6/19/19).

En simulant les trajectoires du riz

dans un wok, les chercheurs ont découvert quelques conseils culinaires clés. Le balancement et le glissement

les mouvements ne doivent pas être totalement synchronisés, sinon le riz ne se mélangera pas bien et

pourrait brûler. Et les mouvements du wok devraient se répéter rapidement. Déplacer le wok même

plus rapide pourrait lancer le riz plus haut, et pourrait permettre une cuisson à plus haut

températures, et peut-être un repas plus rapide.

Mais une secousse plus rapide peut être difficile pour

chefs à réaliser. Selon des études antérieures,

les chefs des restaurants chinois peuvent souffrir de douleurs à l’épaule et rapidement

secouer un wok pourrait faire partie du problème. Les chercheurs suggèrent qu’un sauté

robot pourrait être construit sur la base de ces résultats, en allégeant le poids des chefs

épaules.