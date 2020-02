Comment faire un rapport responsable sur l’éclosion de COVID-19

La profusion d’informations qui continue d’émerger sur l’épidémie croissante de COVID-19 présente des défis pour les journalistes et les scientifiques avec lesquels ils parlent lorsqu’ils recherchent leurs histoires. De bons rapports et une bonne science doivent distinguer les sources légitimes d’informations des rumeurs sans fin, des demi-vérités, des promotions financièrement motivées des remèdes à base d’huile de serpent et de la propagande politiquement motivée.

Tout en gardant une trace de l’épidémie, nous avons pris conscience de la force de cette vigilance, même pour les scientifiques et les journalistes les plus énergiques et les plus motivés, compte tenu de la multitude d’informations disponibles provenant à la fois de sources traditionnelles (autorités de santé publique, revues) et de nouveaux ceux (prépublications, blogs).

Pour aider dans cet effort, nous pensons que les rapports devraient distinguer au moins trois niveaux d’information: (A) ce que nous savons est vrai; (B) ce que nous pensons être vrai – des évaluations factuelles qui dépendent également de l’inférence, de l’extrapolation ou d’une interprétation éclairée des faits qui reflètent le point de vue d’un individu sur ce qui est le plus susceptible de se produire; et (C) opinions et spéculations.

Dans la catégorie A se trouvent des faits, tels que l’infection est causée par un bêta-coronavirus; que les séquences initiales du génome viral du virus étaient très similaires; et que la transmission interhumaine se produit fréquemment, ainsi que le nombre de cas signalés à divers endroits, etc. Plusieurs sources de données, y compris des études scientifiques évaluées par des pairs et des rapports des autorités de santé publique, appuient ces faits.

Dans la catégorie B se trouve la grande majorité de ce que nous aimerions savoir sur l’épidémie, mais pas parce qu’il n’existe aucune donnée systématique sur le nombre réel de cas dans n’importe quel endroit; l’étendue de la transmission communautaire en dehors de la Chine – ou la fraction des cas qui se propagent sans être détectés; la véritable proportion d’infections bénignes, asymptomatiques ou infracliniques; et la mesure dans laquelle les cas présymptomatiques peuvent être transmis.

Sur ces sujets, les experts peuvent donner des avis éclairés par leur compréhension d’autres maladies infectieuses; déduire les conséquences des données disponibles (par exemple, ils peuvent déduire des cas importés non déclarés des différences dans les importations déclarées dans des pays ayant des volumes de voyages similaires en provenance de zones infectées); ou peut-être obtenir des informations à partir d’informations dont ils ont entendu parler et auxquelles ils font confiance, mais qui n’ont pas encore été rendues publiques. Cette catégorie comprend des projections de la trajectoire probable à long terme de l’épidémie. Ces opinions bénéficient du jugement expert des scientifiques qui les détiennent et méritent d’être rapportées, mais elles doivent être distinguées des faits concrets.

Dans la catégorie C, il existe de nombreux autres problèmes pour lesquels les preuves actuelles sont excessivement limitées, comme l’effet d’une distanciation sociale extrême sur le ralentissement de l’épidémie. Il y a aussi des questions qui ne seront jamais vraiment résolues par les données, comme celles sur les motivations des gouvernements et des autorités sanitaires. Ce n’est pas que ces sujets n’ont pas d’importance. C’est juste qu’ils ne sont pas accessibles à la science en ce moment et ne le seront peut-être jamais.

Au mieux, les scientifiques et les journalistes tentent de faire la même chose – fournir des informations précises et les interpréter – mais avec des publics et des échelles de temps différents. Au-delà de se souvenir des trois différents types d’informations que les scientifiques peuvent offrir, comment peuvent-ils s’assurer qu’ils font bien ce travail? Nous pensons que plusieurs principes peuvent aider.

1. Recherchez diverses sources d’information. Parce que personne n’a tout digéré sur l’état de l’épidémie, différents experts sauront différentes choses et verront différents trous dans notre raisonnement. Ce conseil s’applique aux scientifiques, ainsi qu’aux journalistes: les meilleurs scientifiques – consulteront leurs collègues et leur demanderont de trouver des faiblesses dans le travail des scientifiques avant de partager le travail plus largement – en particulier dans un cadre comme celui-ci, où la représentativité et la précision des données sont nécessairement incertaines.

2. Ralentissez un peu. Nous sommes tous sur une date limite pour éviter d’être échangé. Quelqu’un sur Twitter a récemment souligné que les faits sur cette épidémie qui ont duré quelques jours sont beaucoup plus fiables que les derniers «faits» qui viennent de sortir, qui peuvent être erronés ou non représentatifs et donc trompeurs. Nous devons équilibrer cette prudence avec la nécessité de partager rapidement notre travail.

3. Faites la distinction entre le fait que quelque chose se produise et s’il se produit à une fréquence qui compte. Un bon exemple est la question de la transmission présymptomatique. S’il se produit fréquemment, il rendra moins efficaces les mesures de contrôle ciblant les personnes malades (isolement, traitement et recherche de contacts). Il est très probable que la transmission présymptomatique se produit à une certaine fréquence, mais les preuves sont actuellement très limitées. Savoir que cela se produit parfois n’a que peu d’utilité; nous avons désespérément besoin de preuves de la fréquence à laquelle cela se produit. Il en va de même pour les voyageurs infectés qui échappent à la détection. Bien sûr, cet événement se produira pour de nombreuses raisons. Encore une fois, la question est de savoir à quelle fréquence cela se produit et si cela conduit à l’établissement d’une transmission locale.

Des situations d’urgence comme celle-ci entraînent une pression extrême sur les scientifiques et les journalistes pour qu’ils soient les premiers informés. Et il existe des incitations perverses découlant de l’économie de l’attention dans laquelle nous vivons actuellement – exacerbées par les médias sociaux – qui peuvent offrir des récompenses à court terme à ceux qui sont prêts à accepter des normes moins élevées. Des rapports précis doivent être conscients de ce risque, chercher à éviter d’y contribuer et corriger rapidement les faussetés lorsqu’elles deviennent claires. Nous avons la responsabilité commune de protéger la santé publique. Le virus ne lit pas les articles de presse et ne se soucie pas de Twitter.