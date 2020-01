Comment faire une extinction de masse

Bienvenue dans Science Talk de Scientific American, publié le 30 janvier 2020. Je suis Steve Mirsky.

Sur cet épisode:

BRANNEN CLIP

C’est Peter Brannen. Sur son site Web, il se décrit comme un mammifère placentaire. Mais il est également un journaliste primé et l’auteur du livre The Ends of the World: Volcanic Apocalypses, Lethal Oceans et Our Quest to Understanding Earth’s Past Mass Mass Extinctions. Un livre que la revue Science a appelé «[A] enquête étonnamment lyrique sur les extinctions massives de la Terre. »Il était à New York récemment et nous nous sommes assis ensemble pour parler du livre. Au milieu de notre discussion, nous allons faire une pause pour un court segment parrainé par le prix Kavli avec la neuroscientifique de Stanford Carla Shatz – qui, peut-être de manière surprenante, a des liens avec la discussion sur les extinctions massives. Et maintenant, Peter Brannen.

BRANNEN 1

Nous reviendrons à Peter Brannen après cette courte pause du prix Kavli.

SEGMENT SHATZ

Et maintenant, revenons à Peter Brannen et aux trois dernières extinctions de masse.

BRANNEN 2

C’est tout pour cet épisode, obtenez vos nouvelles scientifiques sur notre site Web, www.scientificamerican.com. Où vous trouverez également une douzaine d’articles sur les extinctions massives passées ainsi qu’une couverture sur la possibilité du prochain.

Et suivez-nous sur Twitter, où vous recevrez un tweet chaque fois qu’un nouvel élément arrive sur le site Web. Notre nom Twitter est @sciam. Pour Science American’s Science Talk, je suis Steve Mirsky, merci d’avoir cliqué sur nous.