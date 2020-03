Comment fonctionne le test du coronavirus? 5 questions répondues

L’essai suivant est reproduit avec la permission de The Conversation, une publication en ligne couvrant les dernières recherches.

Le gouvernement américain se bat pour contenir et ralentir la propagation du coronavirus. Les tests sont au cœur de ces efforts. La biologiste moléculaire et chercheuse virale Maureen Ferran répond à quelques questions fondamentales sur le fonctionnement de ces tests de diagnostic – et s’il y en a assez pour faire le tour.

Qui est testé pour le virus?

Actuellement, il existe deux raisons principales pour lesquelles un test de dépistage du coronavirus serait recherché: avoir des symptômes ou être exposé à une personne infectée.

Les principaux symptômes de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2, sont la fièvre, la toux sèche et l’essoufflement. Ceux-ci ressemblent beaucoup à la grippe et au rhume, il faut donc un médecin pour déterminer si le dépistage du virus est nécessaire.

Initialement, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé de ne tester que les personnes présentant des symptômes et potentiellement exposées au virus. Mais à la surprise des responsables de la santé publique, plusieurs des premières personnes aux États-Unis qui ont été testées positives pour le virus n’avaient aucune exposition évidente. Cette évolution suggère que le virus est transmis localement, ce qui signifie qu’il se propage facilement d’une personne à l’autre et / ou que des personnes peuvent avoir transmis le virus sans ressentir de symptômes graves.

En réponse, le 4 mars, le CDC a modifié ses recommandations pour permettre à toute personne présentant des symptômes similaires à COVID-19 d’être testée tant qu’un médecin a approuvé la demande. Étant donné que le nombre de tests disponibles est limité, le CDC encourage les médecins à minimiser les tests inutiles et à considérer les risques d’exposition d’un patient avant de commander des tests.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas de traitements spécifiques disponibles pour COVID-19, mais cela ne signifie pas que les tests sont inutiles. Peut-être plus important encore, les tests sont effectués afin que les patients infectés puissent être mis en quarantaine et la propagation du virus ralentie. Un autre avantage du test est qu’il permet aux agents de santé publique de se faire une idée plus précise du nombre de cas et de la propagation du virus dans la population.

À quoi ressemble le test?

Pour un patient, le processus de dépistage du virus est facile et peut potentiellement se faire presque partout. Il s’agit généralement de prélever un écouvillon au plus profond de la cavité nasale d’un patient pour recueillir des cellules à l’arrière du nez. L’échantillon est ensuite envoyé à un laboratoire, où il sera testé pour déterminer si les cellules du patient sont infectées par le virus. Le même processus est utilisé pour prélever un échantillon d’un patient soumis à un test de dépistage de la grippe.

Comment fonctionne le test?

Bien que la collecte d’un échantillon soit facile, il est beaucoup plus compliqué de déterminer si une personne est infectée par le coronavirus. La méthode actuelle recherche le matériel génétique (ARN) du virus dans les cellules d’un patient.

Afin de détecter la présence d’ARN dans l’échantillon du patient, les laboratoires effectuent un test appelé amplification en chaîne par polymérase à transcription inverse. Cette méthode convertit d’abord tout ARN viral en ADN. Ensuite, l’ADN est répliqué des millions de fois jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de copies pour détecter à l’aide d’un équipement spécialisé appelé instrument de PCR quantitative.

Si du matériel génétique du virus est trouvé dans l’échantillon, le patient est alors infecté par le virus.

Il faut 24 à 72 heures pour obtenir les résultats d’un test. Au début de la montée en puissance des tests, la précision du test suscitait quelques inquiétudes après qu’une étude ait révélé que 3% des tests en Chine étaient négatifs lorsque les échantillons étaient réellement positifs. Mais ce type de test génétique est généralement très précis – plus encore que les tests rapides de la grippe – et les avantages du test l’emportent sur le risque d’erreur.

Les États-Unis ont-ils suffisamment de tests?

La disponibilité des tests a été un gros problème. Avant le 29 février, le CDC était le seul endroit approuvé par la FDA pour développer, produire et traiter des tests. Cependant, à mesure que le nombre de cas suspects augmentait et que les médecins approuvaient davantage de personnes pour les tests, la demande de tests montait en flèche.

Le test du coronavirus nécessite un kit, un équipement spécialisé et du personnel spécialement formé. Le développement défectueux et lent des kits de test et l’exigence initiale que tous les tests soient traités au CDC ont contribué au lent déploiement à travers les États-Unis.

Alors que la pression sur le gouvernement fédéral pour rendre les tests disponibles augmentait, la FDA a annoncé une nouvelle politique le 29 février qui a permis aux laboratoires commerciaux et universitaires de développer plus facilement leurs propres tests et a permis à d’autres laboratoires certifiés de tester des échantillons de patients.

Integrated DNA Technologies, un entrepreneur du CDC, a expédié 700 000 tests aux laboratoires commerciaux, universitaires et de soins de santé le 6 mars. Quest Diagnostics et LabCorp, deux grands fabricants de tests commerciaux, ont commencé à fabriquer leurs propres kits de test, qui sont devenus disponibles le 9 mars. De nombreuses entreprises , les hôpitaux et autres institutions se battent maintenant pour développer plus de tests pour diagnostiquer COVID-19.

Le 10 mars, Alex Azar, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a annoncé que 2,1 millions de kits de test sont désormais disponibles et plus d’un million ont été expédiés à des laboratoires certifiés pour être testés. Des millions d’autres devraient être expédiés cette semaine.

Est-ce que tout le monde a vraiment besoin d’être testé?

En réalité, il n’est pas possible de tester toutes les personnes malades aux États-Unis. Par conséquent, la plupart des responsables de la santé estiment qu’il est important de prioriser les tests des personnes qui en ont le plus besoin: celles à haut risque telles que les agents de santé qui ont été contact avec des patients COVID-19; les personnes symptomatiques dans les zones à fort taux d’infection; et les personnes de 65 ans et plus souffrant de problèmes de santé chroniques, comme les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ou le diabète. À mesure que davantage de tests seront disponibles, il sera possible de tester plus de personnes.

Il est également nécessaire de développer des tests plus rapides qui ne nécessitent pas d’équipement et de personnel spéciaux. Les tests permettent aux experts de mieux comprendre la progression de l’épidémie et d’essayer de prédire l’impact du virus sur la société.

Comme pour toutes les flambées, cette pandémie prendra fin. En attendant, cependant, les gens doivent se laver les mains et essayer de minimiser leur risque d’exposition. Il y a beaucoup à apprendre sur ce nouveau coronavirus. Seul le temps nous dira s’il disparaît de la population humaine, comme l’a fait le SRAS en 2004, ou s’il devient une maladie saisonnière comme la grippe.

