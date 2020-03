Comment fonctionnent les combinaisons de quarantaine que les médecins utilisent pour le coronavirus?

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, les médecins du monde entier doivent utiliser combinaisons de quarantaine ne pas l’attraper. Mais comment fonctionnent-ils?

Connus en anglais sous le nom de combinaisons de matières dangereuses – car ils sont utilisés pour manipuler des matières dangereuses – ces combinaisons sont imperméables et protègent tout le corps contre les virus, les déchets toxiques et d’autres substances. Ce matériau est indispensable avant COVID-19.

Aux États-Unis, les autorités doivent utiliser un équipement de niveau 2, parmi les 5 niveaux existants, pour servir les patients atteints de COVID-19. Ces combinaisons sont en polypropylène, non tissées et coûtent chacune environ 125 $. Son objectif est d’isoler la peau et les vêtements de la personne exposée à des agents biologiques, y compris des virus tels que celui originaire de Wuhan, en Chine.

Il y a un mois, un jour avant l’arrivée officielle de COVID-19 dans notre pays, le ministère de la Santé de Nuevo León a présenté les combinaisons qu’il porterait en cas de pandémie éventuelle. Et ce sont ses caractéristiques: il est étanche, il a des gants doubles en latex, des lunettes pour protéger les yeux et des masques N95.

Selon Manuel de la O Cavazos, secrétaire d’État à la Santé, le coût de poursuites de quarantaine contre le coronavirus Il varie de 2 000 pesos.

Avec des informations de UnoTV et . en espagnol.

