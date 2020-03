Comment “Indiana Jones of Virology” fonctionne pour arrêter la prochaine pandémie

Nathan Wolfe c’est lui “Chasseur de virus” la plus importante au monde, une sorte de Indiana Jones de virologie qui voyage dans les jungles africaines et asiatiques à la recherche des micro-organismes les plus meurtriers. Leur mission: comprendre comment ils passent des animaux aux humains et, si possible, les tuer avant de nous éliminer. Une pandémie mondiale n’a jamais été une plus grande menace pour les humains qu’elle ne l’est aujourd’hui. Le coronavirus n’est qu’un exemple. Wolfe est sûr que beaucoup d’autres arriveront, mais que nous aurons également de plus en plus d’informations sur ces virus et nous pouvons y faire face avec plus de succès.

L’histoire du développement du virus est l’histoire de l’intimité croissante entre les animaux et les humains. Cela a commencé il y a environ huit millions d’années lorsque l’ancêtre commun que nous avons partagé avec les chimpanzés a développé un goût pour la viande de singe. Cela a provoqué le mélange de l’ADN et la mutation des virus du singe sauvage. Au début du XXe siècle, poussés par la domestication du bétail, ils ont sauté sur l’homme. Maintenant, il existe des dizaines de nouveaux virus dangereux qui sont passés des animaux aux humains – zoonose – d’Ebola à la grippe aviaire, au SRAS, au VIH et à Covid19. Et grâce aux voitures, bateaux, avions et trains, le monde entier est devenu un seul incubateur microbien. “Ce monde radicalement mobile offre aux agents infectieux … une arène véritablement mondiale dans laquelle agir”, Wolfe dit devant un large public la semaine dernière d’un forum de San Francisco organisé par le CNN pour discuter des conséquences du coronavirus. Le Dr Wolfe était le conseiller technique du film Contagion dirigée par Steven soderbergh et avec Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard et Gwyneth Paltrow. Il a été publié en septembre 2011 et à ce moment-là, les critiques ont vu des similitudes entre l’histoire et la pandémie de grippe A (H1N1) de trois ans auparavant, mais maintenant il est considéré comme un aperçu presque littéral de la pandémie de coronavirus Covid19. Il est au cours des dernières semaines l’un des films les plus visionnés sur les services de streaming dans le monde.

Pour détecter ces tueurs avant d’attaquer les humains, Wolfe et son équipe voyagent profondément dans les jungles et la savanes. Par exemple, les grottes qui entourent la ville de Gbentu, au nord de la Sierra Leone, sont considérées comme sacrées dans la culture locale. Les rois des ethnies qui habitaient l’endroit y ont été enterrés, et les hommages qui lui ont été rendus se sont accumulés entre les mailles du filet. Pendant des siècles, en temps de mort ou de crise, les anciens des tribus parcourent la jungle pour célébrer des rituels secrets dans les grottes sombres. Maintenant ceux qui s’y déplacent sont une dizaine de scientifiques locaux et étrangers en uniformes bleus et bottes en caoutchouc qui marchent péniblement dans la faible lumière. Ils doivent être conscients à la fois des animaux qu’ils recherchent et des rituels locaux. Alors qu’ils avancent, les scientifiques toussent nerveusement. Le chef du village leur a donné l’autorisation d’entrer à condition ils s’éclairciront la gorge lorsqu’ils atteindront les grottes pour activer un sort qu’il a lui-même conjuré pour aider à les protéger contre les serpents venimeux qui y vivent.

Alors que les participants, tous les villageois, utilisent des machettes pour tracer la piste, les scientifiques ont enfilé des costumes blancs fantastiques et autoprotecteurs qui font peur à beaucoup dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest ravagée par la maladie. Entre 2014 et 2016, il a subi la pire épidémie d’Ebola de l’histoire, faisant 11 325 morts. Les filets qui sont utilisés pour capturer les chauves-souris et les oiseaux sont déployés à travers les différentes bouches des grottes. Tout le monde attend en silence. Vous pouvez seulement entendre des grenouilles éructer et des moustiques bourdonner. Soudain, un bruit d’ailes flottantes se déchaîne et un nuage de chauves-souris apparaît qui rencontre les filets. Ceux qui se font prendre grognent et tremblent. Essayant d’éviter les crocs de ces mammifères de si mauvaise réputation, les scientifiques chauves-souris démêler et les transmettre à d’autres autour d’une table de pique-nique en plastique transformée en laboratoire de terrain de fortune. Sous le flambeau, les chauves-souris sont pesées et mesurées, soumises à des prélèvements buccaux et rectaux, et des échantillons de sang sont prélevés dans les veines qui traversent vos ailes. Les tubes à essai sont placés dans un congélateur mobile avant la libération des chauves-souris. L’atmosphère entière sent le chlore que les participants passent devant la table et tout autre ustensile utilisé.

Quand ils ont terminé la tâche, le chef d’équipe qui répond à Nathan Wolfe a tests positifs pour 21 chauves-souris hippopotames. L’espoir, si vous pouvez l’appeler ainsi, est que l’un d’entre eux héberge ce qui est une sorte de Saint Graal pour les chasseurs de virus: le prochain pathogène mortel qui pourrait balayer le monde. En juillet de l’année dernière, cette même équipe a découvert une toute nouvelle souche du virus Ebola parmi les chauves-souris capturées dans le district voisin de Bombali. C’est un travail épuisant et potentiellement mortel. Mais l’ambition de localiser de nouvelles maladies dans la nature prévaut et peut prévenir les épidémies avant qu’elles ne se propagent. «Je sais que tout ce que nous faisons est très dangereux. Nous pourrions découvrir le nouveau virus lorsqu’il est déjà installé dans notre corps », explique l’un des chasseurs de virus, le Dr Edwin Lavalie, spécialiste en biologie et en écologie. “Mais en même temps, je sais que nous contribuons à quelque chose de mondial. C’est de là que vient mon énergie pour continuer à le faire. »

Les chasseurs de virus de la Sierra Leone font partie d’un réseau international appelé Prédire, qui dispose d’un budget de 200 millions de dollars par an et opère dans plus de 30 pays. Le projet a déjà accumulé des dizaines de milliers d’échantillons pour analyse et découvert plus de 900 nouveaux virus. Predict est le précurseur des plus ambitieux Global Virome Proyect, créé par Nathan Wolfe; un plan sur 10 ans pour identifier autant de les 1,6 million de virus inconnus chez les oiseaux et les mammifères. Parmi ceux-ci, on pense que entre 600 000 et 800 000 sont zoonotiquesEn d’autres termes, ils ont le potentiel de passer des animaux aux humains.

Un autre travail des chasseurs de virus consiste à déterminer le potentiel de ces micro-organismes à provoquer une pandémie et le nombre de personnes qu’elle pourrait affecter. Il existe une équation classique des Drs May et Anderson pour évaluer la durée de vie d’une épidémie. La virulence, les contacts et la période de temps pendant laquelle les gens sont infectieux sont les trois facteurs qui déterminent ce qu’on appelle “Taux de reproduction de base”: à quelle vitesse et où l’épidémie se propagera. C’est celle qui est actuellement utilisée pour prédire la possible courbe de contagion dans chaque pays. Un des exemples sur lesquels May et Anderson se sont appuyés est celui d’un garçon de deux ans qui est tombé malade et est décédé d’Ebola dans le village isolé de Meliandou, en Guinée, en décembre 2013. La maladie s’est propagée comme un feu de forêt sur les frontières poreuses de l’Afrique de l’Ouest. Peu de temps avant de tomber malade, le garçon jouait près d’un arbre infesté de chauves-souris. Trois mois plus tard, la maladie s’est répandue en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, puis s’est propagée à Lagos au Nigéria, une ville de 21 millions d’habitants qui a dû être pratiquement fermée pour en atténuer les conséquences.

La chasse aux virus a commencé dans les années 70 du siècle dernier par des scientifiques comme Peter Piot, directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, et son collègue Karl Johnson, qui a identifié le virus Ebola pour la première fois en 1976. Dans son autobiographie, “Il n’y a pas de temps à perdre”, Piot raconte les énormes risques qu’il a pris au Zaïre en voyageant dans des avions de transport décrépits et sans aucun protocole de biosécurité. Alors qu’il travaillait dans un laboratoire en Belgique, il a reçu une boîte thermique contenant deux tubes d’échantillons de sang infectés par Ebola. Ils avaient été transportés du Zaïre dans des bagages à main et sur un vol commercial. Lorsqu’il l’ouvrit, il constata que l’un des tubes avait été brisé. Au fond du récipient se trouvait un mélange de sang infecté par des chauves-souris et d’eau décongelée. Sans réfléchir, il tendit la main pour sauver l’autre tube à essai qui était intact. Il a eu de la chance, il ne l’a pas attrapé. Et avec l’échantillon conservé, il a pu réaliser une étude complexe du virus qui avait fait tant de morts. Il a sauvé de nombreuses vies.

La découverte du virus Bombali chez des chauves-souris appelées «queues libres» a réussi à arrêter une nouvelle épidémie d’Ebola dévastatrice. Il aurait pu muter plusieurs fois sans aucun contrôle avant qu’un protocole ne soit trouvé pour traiter la maladie. «Les virus nous surprennent tout le temps. Sous le télescope, nous pouvons voir comment ils mutent “, a expliqué l’un des scientifiques participant au projet Predict, le Dr Tracey Goldstein, directeur du département de détection des pathogènes à l’université. UC Davis. Il donne également des chiffres extrapolés qui suggèrent que il peut y avoir plus de 3 200 types différents de coronavirus hébergés uniquement dans les chauves-souris. Il pourrait y en avoir beaucoup plus dans d’autres espèces. “Nous devons être très vigilants et essayer d’anticiper ce qui s’en vient. Apprendre de ces virus une fois que nous les avons trouvés est d’une importance vitale pour tout le monde. »

Les chasseurs de virus sont désormais confrontés à un nouveau défi. La population se développe et a besoin de terres qu’elle gagne de la jungle. Là, il rencontre des animaux sauvages qui transmettent leurs virus. La population de l’Afrique devrait doubler d’ici 2050. Il y aura plus de 2 000 millions de personnes. Alors que ces personnes envahissent de plus en plus l’environnement, le potentiel de contracter de nouveaux virus pour lesquels nous n’avons aucune immunité naturelle est énorme.

Dans le même temps, Nathan Wolfe explique dans l’une de ses discussions sur le système TED“L’aspect d’une épidémie continuera de changer à mesure que nous progressons dans un monde globalisé hyperconnecté.” “Nous avons parlé de la pandémie de 1918 de la grippe espagnole, Combien de vols y avait-il en 1918? Zéro. Combien de vols y aura-t-il en 2020? 40 millions. La nature de notre monde et de la connectivité ont radicalement changé, nous continuerons donc de voir ces épidémies à maintes reprises », explique Wolfe. Et il a averti: “Beaucoup de gens peuvent penser que ce que nous vivons est” une journée marmotte “- la méthode populaire utilisée par les agriculteurs aux États-Unis et au Canada pour prédire la fin de l’hiver, en fonction du comportement de l’animal à sa sortie. de l’hibernation – mais ce n’est pas le cas. Nous avons déjà les connaissances et les ressources pour faire face à ces virus. Nous devons simplement être plus vigilants et demander aux gouvernements une transparence totale agir au moment même où le premier cas est connu ».

Et malgré tout, Wolfe reste optimiste. Il est étonnamment optimiste quand il s’agit de savoir jusqu’où nous en sommes dans la compréhension des virus et des armes développées pour les vaincre. La technologie, dit-il, est la clé, alors que nous nous rapprochons de l’objectif ultime d’un “Système immunitaire mondial” prévoir et prévenir les pandémies.