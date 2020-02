Comment j’ai brisé le cycle du stress

La plupart d’entre nous peuvent probablement se rapporter à cette expérience: vous mettez tout ce que vous avez dans votre travail pendant des périodes prolongées et vous vous sentez épuisé physiquement et mentalement à la fin. Ce phénomène courant est simplement connu sous le nom de stress, une réaction naturelle à une demande croissante sans les ressources nécessaires pour y répondre. Avec modération, le stress sur notre corps et notre esprit peut provoquer des réponses bénéfiques qui améliorent le bien-être, telles qu’une formation accrue de la mémoire. Cependant, comme la plupart d’entre nous le savent, il existe souvent une ligne imperceptiblement fine entre le stress avantageux et le stress toxique dû à une exposition excessive à une trop longue durée. Malheureusement, nous ne pouvons souvent pas contrôler l’équilibre entre les deux.

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur nos chaînes d’information préférées, nous entendons beaucoup parler du stress et de la détérioration du bien-être dans notre pays. En fait, cette réalité est devenue si omniprésente que certains d’entre nous en ont probablement normalisé une grande partie, annulant les effets en aval du stress comme faisant partie de la modernité. Pour les adultes travaillant dans des domaines associés à des niveaux de stress psychosocial supérieurs à la moyenne, un cercle vicieux peut se manifester dans lequel un stress chronique non atténué nous brise, nous vide de notre résilience, rétrécit notre perception de ce qui vaut la peine d’être vécu et nous laisse creux. Tout ce processus est souvent encapsulé dans un seul mot: burnout.

Pour certains: burnout, schm-urnout! Les critiques de ce concept ont tendance à souligner à quel point il semble nébuleux même lorsque quelqu’un propose la définition. Une méthode différente et plus intégrée de compréhension des effets à long terme du stress chronique sur la personne tout entière est un principe appelé charge allostatique. Bien qu’il se passe beaucoup de choses dans notre corps lorsque nous subissons un stress prolongé, l’idée centrale de la théorie de la charge allostatique est que, si vous appliquez suffisamment de force assez longtemps sur quelqu’un sans la détruire, vous changerez fondamentalement la façon dont elle fonctionne et répond aux futurs facteurs de stress grâce à un processus appelé inadaptation.

En tant qu’étudiant en médecine, je vois fréquemment ce problème de mauvaise adaptation, tant chez les stagiaires que chez les médecins formés. La recherche démontre cette tendance dans le nombre alarmant de médecins qui cessent de pratiquer la médecine chaque année. Je pense que c’est parce que nous nous concentrons tellement sur la réalisation d’une mission complexe de prestation de soins aux patients. Dans nos efforts pour y parvenir, nous nous concentrons souvent sur un grand objectif après l’autre, ne nous laissant pas beaucoup de latitude. Qu’il s’agisse de passer un examen standardisé ou de satisfaire aux exigences en matière de documentation, fixer et poursuivre des objectifs moins diversifiés comme celui-ci est problématique: tout obstacle à la réalisation de l’objectif entraînera beaucoup plus de stress qu’il ne le ferait si nous avions d’autres fers à feu.

Récemment, de grandes sources d’information et des organisations professionnelles ont cité de nouvelles preuves de niveaux épidémiques d’épuisement professionnel chez les médecins aux États-Unis. Bien que cela ne soit pas unique aux médecins, il y a peut-être une sensibilité prononcée dans cette population en raison de la façon dont les tâches discordantes comme la navigation dans les dossiers médicaux électroniques entravent la progression vers des objectifs significatifs comme les soins directs aux patients. Bien que beaucoup de travail soit fait pour rationaliser ces processus au niveau des systèmes, pas assez n’est fait pour examiner quels objectifs ne sont pas atteints et pourquoi ils existent au niveau culturel.

Faire ce qui est dans le meilleur intérêt du patient est au cœur du serment d’Hippocrate, qui représente un thème majeur dans la culture des médecins. Le lien souvent négligé entre le bien-être personnel et la qualité des soins aux patients a une base empirique: les médecins qui souffrent de stress chronique et d’épuisement professionnel sont plus susceptibles de faire des erreurs qui entraînent une maladie, une invalidité ou la mort. Ce qui est ironique, c’est que les médecins qui s’efforcent de prodiguer les meilleurs soins possible le font au détriment de cet objectif!

Alors, que faisons-nous à ce sujet?

Nous faisons des progrès vers la correction des problèmes ancrés dans les systèmes de soins de santé, mais les progrès vers le changement de culture pour maintenir notre mission de soins optimaux sont moins solides. Des recherches en psychologie positive et en dynamique organisationnelle ont montré que la diversification des objectifs est associée au bien-être subjectif. Cela signifie que l’acte de fixer et de poursuivre différents types d’objectifs qui sont significatifs pour vous est associé à moins de stress, ce qui diminue l’impact de la charge allostatique sur le corps et l’esprit. Les études sur les stratégies d’intervention pour promouvoir la diversification des objectifs ont inclus la méditation de pleine conscience, le renforcement de l’espoir et des activités actives d’autoréflexion.

La théorie de l’espoir décrit comment la réflexion sur la motivation et la capacité perçue d’atteindre un objectif et sur les voies menant à cet objectif influencent la façon dont nous nous fixons et poursuivons ce qui est important pour nous. Cela suggère également que les objectifs, en particulier les plus petits, peuvent servir de voies vers d’autres objectifs plus importants. Ce cadre théorique est en outre soutenu par des recherches montrant que l’établissement d’objectifs favorise le changement de comportement, ce qui peut améliorer le bien-être même dans le contexte d’une dépression majeure. De plus, le fait de fixer des objectifs, en particulier ceux qui sont divers et de grande valeur personnelle, augmente la productivité au travail, ce qui peut par la suite aider à atténuer le stress en diminuant les exigences de son environnement de travail.

L’un des obstacles les plus importants dans les soins de santé est que la pratique clinique a généralement une charge de travail considérable et de nombreuses contraintes légales qui obligent les cliniciens à s’en tenir à un scénario. Donc, si l’environnement de pratique actuel s’oppose largement à l’établissement d’objectifs personnels et à la diversité des objectifs, comment pouvons-nous contourner cela? La recherche nationale sur la qualité des soins de santé propose quelques idées: diminuer l’activité quotidienne au travail, adopter des modèles de soins collaboratifs et permettre aux employés de travailler sur des projets d’amélioration de la qualité. Un fil conducteur dans toutes ces idées est que les prestataires de soins de santé peuvent se concentrer sur plus que les mêmes objectifs répétitifs, ce qui leur permet de sentir qu’ils accomplissent plus souvent leur objectif professionnel. De plus, cette méthode peut limiter le stress et prévenir une grande partie de la mauvaise adaptation qui l’accompagne.

Les gens peuvent briser leur cycle de stress et même s’épanouir en dehors du travail qu’ils accomplissent régulièrement en incorporant des objectifs nouveaux et différents dans leur quotidien. Notre meilleur moyen de devancer les problèmes que le stress produit dans notre pays est de regarder où va notre énergie finie et de poser les questions difficiles: «Pourquoi?» et “A quel prix?” Nous ne sommes pas des machines; il n’est pas durable pour nous de nous pousser au détriment de notre bien-être. Que ce soit en médecine ou dans tout autre domaine, nous devons veiller à ce que nos cultures nourrissent la diversité des objectifs et soient plus que votre travail car, en fin de compte, le stress survient lorsque nous sentons que nous manquons de ressources pour répondre aux demandes nous.