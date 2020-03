Comment la distance sociale peut affecter la santé mentale

Comme

des mesures de plus en plus strictes pour séparer les gens sont mises en place pour ralentir

la propagation du coronavirus, les experts en santé mentale préviennent que perdre

les relations sociales quotidiennes ont un coût psychologique. Et ces coûts

pourrait augmenter plus longtemps que ces mesures traînent.

Dans

En réponse à l’accélération de la pandémie, un nombre croissant d’États ont interdit tout

activités non essentielles et a demandé aux résidents de rester à la maison. Partout au pays, les collèges

et les bureaux ont été entièrement mis en ligne, les écoles et les restaurants sont fermés et

les maisons de repos interdisent les visiteurs. Une telle distanciation sociale peut arrêter, ou du moins ralentir, la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus (SN: 3/13/20).

Mais

«Pour certaines personnes, un manque de connectivité sociale semble aussi percutant

manger », explique Joshua Morganstein, un psychiatre et de la santé mentale en cas de catastrophe

expert à l’Uniformed Services University à Bethesda, Md.

Recherche

sur le bilan psychologique de l’éloignement social pendant les épidémies est limité. Mais

une revue du Lancet du 14 mars fournit quelques indices. Des chercheurs

évalué 24 études portant sur les résultats psychologiques des personnes qui étaient

mise en quarantaine, une forme extrême de distanciation sociale, lors d’épidémies de SRAS,

Grippe H1N1, Ebola et autres maladies infectieuses depuis le début des années 2000.

Beaucoup

les individus mis en quarantaine ont connu à la fois

problèmes de santé mentale à long terme,

y compris le stress, l’insomnie, l’épuisement émotionnel et la toxicomanie. Pour

par exemple, une étude a comparé des individus mis en quarantaine à des individus non mis en quarantaine

lors d’une éclosion de grippe équine. Sur 2 760 personnes mises en quarantaine, 34%, ou

938 personnes, ont signalé des niveaux élevés de détresse psychologique,

indiquent des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression,

épidémie par rapport à 12 pour cent des individus non mis en quarantaine.

Un autre

étude a examiné les effets de l’épidémie de SRAS de 2003 sur 549 travailleurs hospitaliers

À Pékin. Ceux qui étaient mis en quarantaine ou qui travaillaient dans des environnements à haut risque – presque

la moitié de l’échantillon – trois ans plus tard, des taux d’abus d’alcool plus élevés ont été signalés

que les travailleurs moins exposés à l’épidémie.

Certain

les facteurs augmentaient le risque de problèmes psychologiques, tels que les quarantaines

d’une durée supérieure à 10 jours (ce qui était principalement associé à des effets post-traumatiques

stress), la mauvaise information sur la justification de la quarantaine et le manque de

l’accès aux fournitures et services de télécommunications nécessaires.

Atténuer

ces risques peuvent réduire la probabilité de problèmes de santé mentale, selon un examen

coauteur Neil Greenberg, psychiatre au King’s College de Londres. “Bien que

l’isolement peut être désagréable », dit-il,« il n’est pas nécessaire qu’il cause de graves problèmes de santé mentale

des difficultés.”

Bien que

la plupart des personnes vivant dans des pays touchés par le coronavirus ne sont pas mises en quarantaine,

ailleurs suggère des formes encore moins extrêmes de distanciation sociale, telles que

rester à plusieurs mètres des autres ou éviter les sorties régulières, peut prendre

un péage.

le

le potentiel de distanciation sociale pour devenir un événement à long terme inquiète le psychiatre

Damir Huremovic de Northwell Health à Manhasset, N.Y.

les problèmes liés à l’isolement social ont tendance à surgir lorsque la situation se détériore

au-delà de quelques semaines, dit-il. Enlever les gens les uns aux autres pendant des mois signifie

les effets secondaires de la pandémie, tels que la récession, les troubles sociaux et

le chômage, pourrait déclencher une santé mentale imprévisible et généralisée

défis. «J’espère sincèrement que nous n’arriverons pas à

cette étape », explique Huremovic, qui a écrit

et édité le livre 2019 Psychiatry of

Pandémies: une réponse de santé mentale à une éclosion d’infection.

Notamment

à

les personnes âgées, qui sont toutes deux plus malades à cause du coronavirus

et connaissent déjà des taux élevés d’isolement social (SN: 3/4/20). En vieillissant, les gens perdent souvent la capacité de se déplacer et de socialiser, ainsi que leur soutien

les systèmes diminuent à mesure que les amis et la famille meurent. En février, une étude de la

Les académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ont indiqué que près d’un quart des Américains de 65 ans et plus sont socialement

isolé, défini comme ayant peu

relations sociales ou contacts peu fréquents avec les autres. Et 43 pour cent des

les adultes de 60 ans et plus se sentent seuls.

«Nous avons déjà beaucoup de distance sociale entre nous», déclare une étude

coauteur Julianne Holt-Lunstad, psychologue de la santé à Brigham Young

Université de Provo, Utah.

Cette solitude et cet isolement peuvent nuire à la santé globale de tous les groupes d’âge (SN: 2/20/15). En 2015, Holt-Lunstad

et ses collègues ont fait une méta-analyse de

70 études impliquant plus de 3,4 millions de participants ont suivi pendant une moyenne

de sept ans. La probabilité de mourir pendant la période d’étude a augmenté de 26% pour ceux qui ont déclaré

solitude (se sentir seul), 29 pour cent pour ceux qui étaient socialement isolés

(ayant peu de contacts sociaux) et 32 ​​pour cent pour ceux qui vivent seuls, l’équipe

a trouvé.

Certaines personnes s’en tireront mieux que d’autres

pendant cette période de distanciation sociale. Certains peuvent même voir leur social

les contacts augmentent à mesure que les familles s’accroupissent ensemble. Et certaines personnes resteront connectées

par appels téléphoniques, SMS ou rejoindre une communauté en ligne. “Nous vivons dans

cet âge de communication sans précédent [capabilities]», Déclare Huremovic.

Ceux

les capacités de communication pourraient même aider à fournir

soins à distance. Des recherches limitées suggèrent que les services de télésanté

atténuer la solitude ou aider ceux qui vivent seuls ou loin des centres de santé. Mais

la gérontologue Verena Menec doute qu’elle puisse se substituer au contact en personne

indéfiniment. “À long terme, si vous n’aviez que ce genre de contact, je ne pense pas

ce serait suffisant », explique Menec, de

l’Université du Manitoba à Winnipeg, Canada.

Et

la technologie moderne ne remplace pas le contact humain, comme la main dans la main,

des étreintes ou des massages qui, selon des études, peuvent nuire à la santé, y compris

abaisser la pression artérielle et réduire la gravité des symptômes du rhume.

Neuroscientifique

James Coan s’inquiète particulièrement des personnes nécessitant des soins médicaux

au cours de cette pandémie, soit pour COVID-19 ou une autre condition. Beaucoup

les hôpitaux interdisent les visites de leurs proches, ce qui est logique pour empêcher la

propagation du virus. Mais cela réduit également le toucher lorsque les gens en ont le plus besoin, dit Coan

de l’Université de Virginie à Charlottesville. Son travail suggère, par

par exemple, cette prise en main peut réduire la douleur physique.

Même le toucher qui vient d’un travailleur hospitalier en équipement de protection au lieu d’un être cher vaut mieux que rien, dit Coan. “Je frappe sur ce tambour depuis longtemps. [We] doivent trouver un moyen d’intégrer le toucher au programme médical. »

