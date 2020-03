Comment la “femme chauve-souris” de la Chine a pourchassé les virus du SRAS au nouveau coronavirus

BEIJING – Les mystérieux échantillons de patients sont arrivés à l’Institut de virologie de Wuhan à 19 heures. le 30 décembre 2019. Quelques instants plus tard, le téléphone portable de Shi Zhengli a sonné. C’était son patron, le directeur de l’institut. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan a détecté un nouveau coronavirus chez deux patients hospitalisés atteints de pneumonie atypique et il souhaite que le célèbre laboratoire de Shi enquête. Si la découverte était confirmée, le nouvel agent pathogène pourrait constituer une grave menace pour la santé publique, car il appartenait à la même famille de virus transmis par les chauves-souris que celui qui a causé le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), une maladie qui a touché 8 100 personnes et tué près de 800 d’entre eux entre 2002 et 2003. “Abandonnez tout ce que vous faites et traitez-le maintenant”, se souvient-elle.

Shi – une virologue qui est souvent appelée «femme chauve-souris» de la Chine par ses collègues en raison de ses expéditions de chasse aux virus dans les grottes de chauves-souris au cours des 16 dernières années – est sortie de la conférence à laquelle elle assistait à Shanghai et a sauté dans le prochain train pour Wuhan. “Je me demandais si [the municipal health authority] s’est trompé », dit-elle. «Je ne m’étais jamais attendu à ce que ce genre de chose se produise à Wuhan, dans le centre de la Chine.» Ses études ont montré que les régions subtropicales méridionales du Guangdong, du Guangxi et du Yunnan présentent le plus grand risque que les coronavirus se transmettent aux humains par les animaux, en particulier les chauves-souris, réservoir connu de nombreux virus. Si les coronavirus étaient le coupable, elle se souvient avoir pensé: “auraient-ils pu venir de notre laboratoire?”

Alors que l’équipe de Shi à l’institut de l’Académie chinoise des sciences a couru pour découvrir l’identité et l’origine de la contagion, la mystérieuse maladie s’est propagée comme une traînée de poudre. Au moment d’écrire ces lignes, environ 81 000 personnes en Chine avaient été infectées. Sur ce nombre, 84% vivent dans la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, et plus de 3 100 sont morts. En dehors de la Chine, environ 41 000 personnes dans plus de 100 pays et territoires sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, ont attrapé le nouveau virus, et plus de 1 200 ont péri.

L’épidémie est l’une des pires à avoir frappé le monde au cours des dernières décennies. Les scientifiques avertissent depuis longtemps que le taux d’émergence de nouvelles maladies infectieuses s’accélère, en particulier dans les pays en développement où les fortes densités de personnes et d’animaux se mélangent et se déplacent de plus en plus.

«Il est extrêmement important de localiser la source de l’infection et la chaîne de transmission inter-espèces», explique l’écologiste de la maladie Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, une organisation de recherche à but non lucratif basée à New York qui collabore avec des scientifiques, tels que Shi, autour de le monde pour découvrir de nouveaux virus dans la faune. Une tâche tout aussi importante, ajoute-t-il, consiste à traquer d’autres agents pathogènes apparentés – les «inconnus connus» – afin de «prévenir que des incidents similaires ne se reproduisent».

Traçage du virus à sa source

Pour Shi, sa première expédition de découverte de virus ressemblait à des vacances. Par une belle journée de printemps ensoleillée en 2004, elle a rejoint une équipe internationale de chercheurs pour collecter des échantillons des colonies de chauves-souris dans des grottes près de Nanning, la capitale du Guangxi. Sa grotte inaugurale était typique de la région: grande, riche en colonnes de calcaire et – étant une destination touristique populaire – facilement accessible. “C’était envoûtant”, se souvient Shi, avec des stalactites blanc laiteux suspendues au plafond comme des glaçons, luisantes d’humidité.

Mais l’atmosphère de vacances s’est rapidement dissipée. De nombreuses chauves-souris, y compris plusieurs espèces de chauves-souris en fer à cheval qui sont abondantes en Asie du Sud, se perchent dans des grottes profondes et étroites sur un terrain escarpé. Souvent guidées par les conseils des villageois locaux, Shi et ses collègues ont dû marcher pendant des heures vers des sites potentiels et se faufiler dans des crevasses rocheuses serrées sur le ventre. Et les mammifères volants peuvent être insaisissables. En une semaine frustrante, l’équipe a exploré plus de 30 grottes et n’a vu qu’une douzaine de chauves-souris.

Ces expéditions faisaient partie de l’effort pour attraper le coupable dans l’épidémie de SRAS, la première épidémie majeure du 21e siècle. Une équipe de Hong Kong a signalé que des commerçants d’espèces sauvages du Guangdong avaient attrapé le coronavirus du SRAS pour la première fois à partir de civettes, des mammifères ressemblant à des mongos originaires d’Asie et d’Afrique tropicales et subtropicales.

Avant le SRAS, le monde ne connaissait guère les coronavirus – du fait que, vu au microscope, leur surface hérissée ressemble à une couronne -, explique Linfa Wang, qui dirige le programme sur les maladies infectieuses émergentes à la Duke-NUS Medical School de Singapour. Les coronavirues étaient surtout connues pour provoquer des rhumes communs. «L’épidémie de SRAS a changé la donne», dit Wang, dont les travaux sur les coronavirus transmis par les chauves-souris ont été rapidement mentionnés dans le blockbuster Contagion de 2011 à Hollywood. C’était la première fois qu’un coronavirus mortel à potentiel pandémique émergeait. Cette découverte a permis de lancer une recherche mondiale de virus animaux susceptibles de pénétrer chez l’homme.

Shi a été l’une des premières recrues de cet effort mondial, et Daszak et Wang sont depuis ses collaborateurs de longue date. Mais comment les civettes ont attrapé le virus est resté un mystère. Deux incidents précédents étaient révélateurs: les infections au virus Hendra en Australie en 1994, dans lesquelles la contagion est passée des chevaux aux humains, et l’épidémie du virus Nipah en Malaisie en 1998, dans laquelle elle est passée des porcs aux humains. Les deux maladies se sont révélées être causées par des agents pathogènes originaire de chauves-souris frugivores. Les chevaux et les porcs n’étaient que des hôtes intermédiaires.

Au cours de ces premiers mois de chasse aux virus en 2004, chaque fois que l’équipe de Shi localisait une grotte de chauves-souris, elle mettait un filet à l’ouverture avant le crépuscule, puis attendait que les créatures nocturnes s’aventurent pour se nourrir pour la nuit. Une fois les chauves-souris piégées, les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang et de salive, ainsi que des écouvillons fécaux, travaillant souvent jusqu’aux petites heures. Après avoir rattrapé un peu de sommeil, ils retournaient à la grotte le matin pour collecter l’urine et les boulettes fécales.

Mais échantillon après échantillon, aucune trace de matériel génétique provenant de coronavirus n’a été retrouvée. Ce fut un coup dur. “Huit mois de dur labeur ont semblé s’être écoulés”, explique Shi. «Nous pensions que les coronavirus n’aimaient probablement pas les chauves-souris chinoises.» L’équipe était sur le point d’abandonner lorsqu’un groupe de recherche d’un laboratoire voisin lui a remis un kit de diagnostic pour tester les anticorps produits par des personnes atteintes du SRAS.

Il n’y avait aucune garantie que le test fonctionnerait pour les anticorps de chauve-souris, mais Shi a quand même essayé. “Qu’avons-nous à perdre?” elle dit. Les résultats ont dépassé ses attentes. Des échantillons de trois espèces de chauves-souris en fer à cheval contenaient des anticorps contre le virus du SRAS. «Ce fut un tournant pour le projet», explique Shi. Les chercheurs ont appris que la présence du coronavirus chez les chauves-souris était éphémère et saisonnière, mais une réaction anticorps pourrait durer de quelques semaines à plusieurs années. Ainsi, le kit de diagnostic a offert un pointeur précieux sur la façon de traquer les séquences génomiques virales.

L’équipe de Shi a utilisé le test d’anticorps pour réduire les emplacements et les espèces de chauves-souris afin de poursuivre la recherche de ces indices génomiques. Après avoir parcouru un terrain montagneux dans la majorité des dizaines de provinces chinoises, les chercheurs ont tourné leur attention vers un endroit: la grotte Shitou, à la périphérie de Kunming, la capitale du Yunnan, où ils ont effectué un échantillonnage intense pendant différentes saisons pendant cinq années consécutives.

Les efforts ont porté leurs fruits. Les chasseurs d’agents pathogènes ont découvert des centaines de coronavirus transmis par des chauves-souris avec une incroyable diversité génétique. «La majorité d’entre eux sont inoffensifs», explique Shi. Mais des dizaines appartiennent au même groupe que le SRAS. Ils peuvent infecter les cellules pulmonaires humaines dans une boîte de Pétri, provoquer des maladies de type SRAS chez la souris et échapper aux vaccins et aux médicaments qui agissent contre le SRAS.

Dans la grotte de Shitou – où un examen minutieux a produit une bibliothèque génétique naturelle de virus de chauve-souris – l’équipe a découvert une souche de coronavirus en 2013 qui provenait de chauves-souris en fer à cheval et avait une séquence génomique qui était à 97% identique à celle trouvée dans les civettes du Guangdong. Cette découverte a conclu une recherche d’une décennie sur le réservoir naturel du coronavirus du SRAS.

Chauve-souris nectar des grottes (Eonycteris spelaea) de Singapour. Crédits: Linfa Wang

Pots de fusion viraux

Dans de nombreuses habitations pour chauves-souris, Shi a échantillonné, y compris Shitou Cave, «le mélange constant de différents virus crée une excellente opportunité pour l’émergence de nouveaux pathogènes dangereux», explique Ralph Baric, virologue à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Et à proximité de ces creusets viraux, Shi dit: “vous n’avez pas besoin d’être un commerçant de la faune pour être infecté.”

Près de la grotte de Shitou, par exemple, de nombreux villages s’étalent parmi les collines luxuriantes d’une région connue pour ses roses, oranges, noix et aubépines. En octobre 2015, l’équipe de Shi a prélevé des échantillons de sang auprès de plus de 200 habitants dans quatre de ces villages. Il a révélé que six personnes, soit près de 3%, portaient des anticorps contre les coronavirus de type SRAS provenant de chauves-souris, même si aucune d’entre elles n’avait manipulé des animaux sauvages ou signalé de symptômes de type SRAS ou de pneumonie. Un seul avait voyagé à l’extérieur du Yunnan avant l’échantillonnage, et tous ont déclaré avoir vu des chauves-souris voler dans leur village.

Trois ans plus tôt, l’équipe de Shi avait été appelée pour enquêter sur le profil viral d’un puits de mine dans le comté montagneux de Mojiang au Yunnan – célèbre pour son thé Pu’er fermenté – où six mineurs souffraient de maladies pneumoniales (deux d’entre eux sont morts). Après avoir échantillonné la grotte pendant un an, les chercheurs ont découvert un groupe diversifié de coronavirus dans six espèces de chauves-souris. Dans de nombreux cas, plusieurs souches virales avaient infecté un seul animal, le transformant en une usine volante de nouveaux virus.

«Le puits de mine puait comme l’enfer», explique Shi, qui est entrée avec ses collègues portant un masque et des vêtements de protection. “Bat guano, couvert de champignons, jonchait la grotte.” Bien que le champignon se soit avéré être l’agent pathogène qui avait rendu malades les mineurs, elle dit que cela n’aurait été qu’une question de temps avant qu’ils n’attrapent les coronavirus si la mine n’avait pas été rapidement fermée.

Avec une population humaine croissante qui empiète de plus en plus sur les habitats de la faune, avec des changements sans précédent dans l’utilisation des terres, avec la faune et le bétail transportés à travers les pays, avec leurs produits transportés dans le monde entier, et avec une forte augmentation des voyages nationaux et internationaux, de nouvelles flambées épidémiques de pandémie l’échelle sont une certitude mathématique proche. Cela avait empêché Shi et de nombreux autres chercheurs de rester éveillés la nuit – bien avant que les mystérieux échantillons ne débarquent à l’Institut de virologie de Wuhan ce soir inquiétant en décembre dernier.

Il y a environ un an, l’équipe de Shi a publié deux critiques complètes sur les coronavirus dans Virus and Nature Reviews Microbiology. Tirant des preuves de ses propres études – dont beaucoup ont été publiées dans les meilleures revues universitaires – et d’autres, Shi et ses co-auteurs ont mis en garde contre le risque de futures épidémies de coronavirus transmis par les chauves-souris.

Racing contre un pathogène Deaadly

Dans le train de retour à Wuhan le 30 décembre de l’année dernière, Shi et ses collègues ont discuté des moyens de commencer immédiatement à tester les échantillons de patients. Dans les semaines qui ont suivi – la période la plus intense et la plus stressante de sa vie – la chauve-souris chinoise a eu le sentiment qu’elle livrait une bataille dans son pire cauchemar, même si c’en était une qu’elle avait préparée au cours des 16 dernières années. En utilisant une technique appelée réaction en chaîne par polymérase, qui peut détecter un virus en amplifiant son matériel génétique, la première série de tests a montré que des échantillons de cinq des sept patients contenaient des séquences génétiques connues pour être présentes dans tous les coronavirus.

Shi a demandé à son équipe de répéter les tests et, en même temps, a envoyé les échantillons à un autre laboratoire pour séquencer les génomes viraux complets. Pendant ce temps, elle a parcouru frénétiquement les dossiers de son propre laboratoire au cours des dernières années pour vérifier toute mauvaise manipulation des matériaux expérimentaux, en particulier lors de leur élimination. Shi poussa un soupir de soulagement lorsque les résultats revinrent: aucune des séquences ne correspondait à celles des virus que son équipe avait échantillonnés dans les grottes de chauves-souris. «Cela m’a vraiment fait perdre la tête», dit-elle. “Je n’avais pas dormi un clin d’oeil depuis des jours.”

Le 7 janvier, l’équipe de Wuhan a déterminé que le nouveau virus avait effectivement causé la maladie dont souffraient ces patients – une conclusion basée sur les résultats de l’analyse en chaîne par polymérase, du séquençage complet du génome, des tests d’anticorps d’échantillons sanguins et de la capacité du virus à infecter les cellules pulmonaires humaines dans une boîte de Pétri. La séquence génomique du virus – maintenant officiellement appelé SARS-CoV-2 parce qu’il est lié au pathogène du SRAS – était identique à 96 pour cent à celle d’un coronavirus que les chercheurs avaient identifié dans les fers à cheval du Yunnan, ont-ils rapporté dans un article publié en dernier mois dans la nature. “Il est clair que les chauves-souris, encore une fois, sont le réservoir naturel”, explique Daszak, qui n’a pas participé à l’étude.

Une équipe internationale de scientifiques prélève des échantillons de sang et d’écouvillons sur des chauves-souris la nuit afin de découvrir des agents pathogènes potentiels transmis par les chauves-souris. Crédit: Wuhan Institute of Virology

Les séquences génomiques des souches virales des patients sont, en effet, très similaires les unes aux autres, sans changement significatif depuis fin décembre dernier, sur la base des analyses de 326 séquences virales publiées. «Cela suggère que les virus partagent un ancêtre commun», explique Baric. Les données indiquent également une introduction unique chez l’homme suivie d’une transmission interhumaine soutenue, selon les chercheurs.

Étant donné que le virus semble assez stable et que de nombreuses personnes infectées semblent présenter des symptômes bénins, les scientifiques soupçonnent que l’agent pathogène pourrait exister depuis des semaines, voire des mois, avant que les premiers cas graves ne sonnent l’alarme. «Il y a peut-être eu des mini-épidémies, mais le virus s’est éteint» avant de causer des ravages, dit Baric. “L’épidémie de Wuhan n’est pas accessoire.” En d’autres termes, il y avait un élément inévitable.

Pour beaucoup, les marchés de la faune en plein essor de la région – qui vendent un large éventail d’animaux tels que des chauves-souris, des civettes, des pangolins, des blaireaux et des crocodiles – sont de parfaits creusets viraux. Bien que les humains auraient pu attraper directement le virus mortel des chauves-souris (selon plusieurs études, y compris celles de Shi et ses collègues), des équipes indépendantes ont suggéré dans des études de préimpression que les pangolins pourraient avoir été un hôte intermédiaire. Ces équipes auraient découvert des coronavirus de type SARS-CoV-2 chez ces animaux, qui ont été saisis lors d’opérations de lutte contre le trafic dans le sud de la Chine.

Le 24 février, la nation a annoncé une interdiction permanente de la consommation et du commerce d’espèces sauvages, sauf à des fins de recherche ou à des fins médicinales ou d’exposition, ce qui mettra fin à une industrie de 75 milliards de dollars et mettra environ 15 millions de personnes au chômage, selon un rapport de 2017 commandé par Académie chinoise d’ingénierie. Certains se félicitent de cette initiative, tandis que d’autres, comme Daszak, craignent que sans efforts pour changer les croyances traditionnelles des gens ou fournir des moyens de subsistance alternatifs, une interdiction générale puisse pousser l’entreprise dans la clandestinité. Cette pourrait rendre la détection des maladies encore plus difficile. «Manger de la faune fait partie de la tradition culturelle du sud de la Chine» depuis des milliers d’années, dit Daszak. “Cela ne changera pas du jour au lendemain.”

Dans tous les cas, dit Shi, “le commerce et la consommation d’espèces sauvages ne sont qu’une partie du problème”. À la fin de 2016, des porcs dans quatre fermes du comté de Qingyuan dans le Guangdong – à 60 miles du site d’origine de l’épidémie de SRAS – ont souffert de vomissements et de diarrhée aigus, et près de 25 000 des animaux sont morts. Les vétérinaires locaux n’ont pu détecter aucun agent pathogène connu et ont appelé Shi pour obtenir de l’aide. La cause de la maladie, appelée syndrome de diarrhée aiguë du porc (SADS), s’est avérée être un virus dont la séquence génomique était identique à 98% à un coronavirus trouvé dans les chauves-souris en fer à cheval dans une grotte voisine.

«Il s’agit d’un grave sujet de préoccupation», explique Gregory Gray, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université Duke. Les porcs et les humains ont un système immunitaire très similaire, ce qui facilite le passage des virus entre les deux espèces. De plus, une équipe de l’Université du Zhejiang dans la ville chinoise de Hangzhou a découvert que le virus SADS pouvait infecter les cellules de nombreux organismes dans une boîte de Pétri, y compris les rongeurs, les poulets, les primates non humains et les humains. Compte tenu de l’ampleur de l’élevage porcin dans de nombreux pays, comme la Chine et les États-Unis, Gray indique que la recherche de nouveaux coronavirus chez les porcs devrait être une priorité absolue.

Bien que l’épidémie de Wuhan soit la sixième provoquée par des virus transmis par les chauves-souris au cours des 26 dernières années, les cinq autres étant Hendra en 1994, Nipah en 1998, SRAS en 2002, MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) en 2012 et Ebola en 2014 -“les animaux [themselves] ne sont pas le problème », explique Wang. En effet, les chauves-souris contribuent à promouvoir la biodiversité et la santé de leurs écosystèmes en mangeant des insectes et des plantes pollinisatrices. «Le problème survient lorsque nous entrons en contact avec eux», dit-il.

Lutter contre les futures épidémies

Plus de deux mois après le début de l’épidémie – et sept semaines après que le gouvernement chinois a imposé des restrictions de transport à Wuhan, une mégapole de 11 millions de personnes – la vie semble presque normale, dit Shi en riant. «Peut-être que nous nous y habituons. Les pires jours sont certainement révolus. » Les membres du personnel de l’institut ont un laissez-passer spécial pour se rendre de leur domicile à leur laboratoire, mais ils ne peuvent aller nulle part ailleurs. Pendant plus d’un mois, ils ont dû subsister avec des nouilles instantanées pendant leurs longues heures au laboratoire car la cantine de l’institut était fermée.

Les chercheurs ont découvert que le nouveau coronavirus pénètre dans les cellules pulmonaires humaines à l’aide d’un récepteur appelé enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2). Les scientifiques ont depuis lors recherché des médicaments susceptibles de le bloquer. Ils, ainsi que d’autres groupes de recherche, se battent également pour développer des vaccins et tester des candidats prometteurs. À long terme, l’équipe prévoit de développer des vaccins et des médicaments à large spectre contre les coronavirus jugés à risque pour l’homme. «L’épidémie de Wuhan est un signal d’alarme», explique Shi.

De nombreux scientifiques disent que le monde devrait aller au-delà de la simple réponse aux agents pathogènes mortels lorsqu’ils surviennent. «La meilleure façon de progresser est la prévention», explique Daszak. Parce que 70% des maladies infectieuses émergentes d’origine animale proviennent de créatures sauvages, “nous devons commencer par trouver tous ces virus dans la faune mondiale et développer de meilleurs tests de diagnostic”, ajoute-t-il. Cela signifierait essentiellement déployer ce que des chercheurs tels que Daszak et Shi ont fait à une échelle beaucoup plus grande.

De tels efforts devraient se concentrer sur les groupes viraux à haut risque chez certains mammifères sujets aux infections à coronavirus, tels que les chauves-souris, les rongeurs, les blaireaux, les civettes, les pangolins et les primates non humains, dit Daszak. Il ajoute que les pays en développement sous les tropiques, où la diversité de la faune sauvage est la plus importante, devraient être la première ligne de cette bataille contre les virus.

Au cours des dernières décennies, Daszak et ses collègues ont analysé environ 500 maladies infectieuses humaines du siècle dernier. Ils ont constaté que l’émergence de nouveaux agents pathogènes avait tendance à se produire dans des endroits où une population dense avait modifié le paysage – en construisant des routes et des mines, en coupant les forêts et en intensifiant l’agriculture. “La Chine n’est pas le seul hotspot”, dit-il, notant que d’autres grandes économies émergentes, comme l’Inde, le Nigeria et le Brésil, sont également en grand danger.

Une fois les agents pathogènes potentiels cartographiés, les scientifiques et les responsables de la santé publique peuvent régulièrement vérifier les éventuelles infections en analysant des échantillons de sang et de prélèvements sur le bétail, les animaux sauvages élevés et commercialisés et les populations humaines à haut risque, telles que les agriculteurs, les mineurs, les villageois qui vivent près des chauves-souris et des gens qui chassent ou manipulent la faune, dit Gray. Cette approche, connue sous le nom de «One Health», vise à intégrer la gestion de la santé de la faune, de la santé du bétail et de la santé humaine. “Ce n’est qu’alors que nous pourrons attraper une épidémie avant qu’elle ne se transforme en épidémie”, dit-il, ajoutant que l’approche pourrait potentiellement économiser les centaines de milliards de dollars qu’une telle épidémie peut coûter.

De retour à Wuhan, la chauve-souris chinoise a décidé de se retirer de la ligne de front des expéditions de chasse aux virus. «Mais la mission doit se poursuivre», explique Shi, qui continuera de diriger des programmes de recherche. “Ce que nous avons découvert n’est que la pointe d’un iceberg.” L’équipe de Daszak a estimé qu’il y avait jusqu’à 5 000 souches de coronavirus à découvrir dans le monde chez les chauves-souris. Shi prévoit un projet national d’échantillonnage systématique des virus dans les grottes de chauves-souris, avec une portée et une intensité beaucoup plus grandes que les tentatives précédentes de son équipe.

«Les coronavirus transmis par les chauves-souris provoqueront davantage d’épidémies», dit-elle avec un ton de certitude. “Nous devons les trouver avant qu’ils ne nous trouvent.”

