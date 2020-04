Comment la mémoire partagée a façonné la réponse du COVID-19

À la suite de catastrophes comme le 11 septembre, Katrina et la crise financière de 2008, les Américains ont eu l’occasion de juger de la réponse du gouvernement fédéral et d’évaluer comment le passé nous avait préparés aux urgences du XXIe siècle. Ces difficultés dans tout le pays ont donné aux États-Unis le carburant nécessaire pour changer le sentiment du public face aux problèmes relativement familiers du terrorisme, des catastrophes naturelles et des crises financières.

Alors que chacun de ces scénarios était nouveau et cataclysmique à part entière, les citoyens américains avaient malheureusement une idée approximative de la façon de les conceptualiser car les thèmes abordés n’étaient pas au-delà de la compréhension, même si les événements eux-mêmes l’étaient. Mais COVID-19 a présenté à la nation une crise dont il n’y a pas de large mémoire institutionnelle et définira sûrement notre génération et celles à venir. C’est dans cette définition convenue que la préparation future pourrait vivre et mourir – en partie fondée sur quelque chose d’aussi délicat que la confiance des gens et notre mémoire partagée.

Déjà, beaucoup a été dit et écrit sur les enseignements tirés de la réponse décousue prise pour lutter contre la pandémie. La plupart de ces leçons proviennent de nos regards vers nos voisins de l’Est et de l’Ouest. Les leçons inquiétantes de pays comme l’Italie ont servi d’exemple de ce qui peut arriver lorsque des mesures descendantes et unifiées ne sont pas prises. Ceux de pays comme la Corée du Sud, Singapour et Taïwan sont présentés comme des exemples de ce que les tests immédiats et généralisés couplés à la coopération de l’industrie privée peuvent faire pour aplanir la courbe.

Mais une chose que ces pays d’Asie de l’Est avaient que les États-Unis n’avaient pas, c’est la mémoire partagée et l’expérience du SRAS et, dans le cas de la Corée du Sud, du MERS. Bien que ces épidémies virales aient pu surprendre ces pays, leurs actions rapides et puissantes par le biais d’une riposte centralisée aux épidémies étaient largement considérées comme proportionnelles aux maladies, convaincant ainsi le public qu’il y avait des leçons à tirer et à ne plus jamais sous-estimer. Taïwan a créé le National Health Command Center (NHCC) et la Corée du Sud a créé les Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC).

Human Rights Watch a souligné la Corée du Sud, Taïwan et Singapour pour leurs efforts visant à protéger la liberté d’expression et à garantir l’accès aux informations critiques. La consolidation du pouvoir susmentionnée est également venue avec une soif de confiance du public. L’engagement de ces gouvernements en faveur de la transparence des données de santé publique et des briefings quotidiens, parfois deux fois par jour, des responsables de la santé ont contribué à insuffler un sentiment d’unité dans les messages et à renforcer la coopération nationale nécessaire pour gagner la confiance du public.

La réponse initiale des États-Unis sera critiquée et réfléchie pour les années à venir. Des tests échoués, un retard dans la fabrication privée et une action générale retardée du gouvernement fédéral témoignent tous de notre mauvaise préparation. Celle qui peut être attribuée à un manque de motivation ou d’ambition aux plus hauts niveaux du gouvernement pour prioriser la prévention et la préparation à une pandémie.

Poursuivant la logique de la mémoire nationale partagée, COVID-19 devrait devenir un point pivot aux États-Unis. Un pivot nécessaire, car tous les signes indiquent que cette pandémie n’est pas une anomalie mais plutôt un symptôme de la société mondialisée et de ses effets sur l’environnement. Nos réactions passées aux menaces existentielles ne sont pas différentes de celles de la Corée du Sud et de Taiwan après le SRAS et le MERS. Après le 11 septembre, il y a eu la Commission du 11 septembre et la création du Department of Homeland Security (DHS). Après Katrina, la FEMA a été restructurée. Après la crise financière de 2008, un comité bipartite a créé le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Quand vient le temps de compatir à la mémoire partagée de COVID-19 et de créer des structures plus solides et plus flexibles pour la préparation à une pandémie, nous pouvons constater qu’il existe des récits divergents sur des lignes géographiques et partisanes. La «mémoire partagée» peut être quelque chose du passé et peut-être presque impossible dans un pays de fédéralisme ardent. Une relique d’avant les médias sociaux a été semée dans le tissu de notre discours public et du partage des informations cloisonné.

La mémoire publique sera encore plus embrouillée par le traitement réservé à la presse de la salle de presse de la Maison Blanche pour avoir rendu compte de la gravité de la maladie. Ces séances d’information ont également fourni aux Américains un siège de première ligne face à la dichotomie entre les dirigeants élus et les responsables de la santé publique. Alors que tous étaient sur la même scène, le message était tout sauf congruent.

Selon l’analyse précédemment citée de Human Rights Watch, les actions contre les journalistes et les messages en décalage avec les professionnels de santé sapent la confiance du public dans la réponse à la crise. Alors que nous reconstruisons, des mesures proportionnelles doivent être prises pour convaincre le public que les États-Unis ont tiré les leçons.

Mais sans la confiance du public ou une mémoire partagée à l’échelle nationale, sera-t-il possible d’obtenir un bureau de protection contre la pandémie de consommation ou une commission COVID-19? Car c’est la volonté du public qui dicte la détermination de leurs représentants. Et si cette volonté découle d’une compréhension différente des faits et d’un manque de confiance dans les professionnels, la presse et le gouvernement fédéral, aurons-nous même une chance pour le prochain «fléau invisible».