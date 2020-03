Comment la moisissure visqueuse a aidé les scientifiques à cartographier le Web cosmique

Les vrilles rampantes de vase semblent refléter la structure des énormes filaments de l’univers. Cette similitude superficielle, dans un organisme appelé moule de boue, a aidé les scientifiques à cartographier le réseau cosmique, les vastes fils de matière qui relient les galaxies.

Constituée de gaz et de la substance non identifiée appelée matière noire, la toile cosmique a commencé à se former tôt dans l’histoire de l’univers, alors que la matière se regroupait en raison de la gravité. Les simulations informatiques de cette formation suggèrent qu’une frivolité emmêlée devrait relier les galaxies, mais le Web est si éthéré que les scientifiques ont du mal à l’imaginer directement (SN: 10/3/19).

Entrez dans le moule visqueux Physarum polycephalum, un organisme unicellulaire qui apparaît comme une dentelle jaunâtre visqueuse, souvent vu éblouissant des troncs d’arbres pourris. Normalement, un moule visqueux forme des connexions entre les sources de nourriture. Ses modèles ont une similitude frappante avec les réseaux créés par l’homme, tels que les chemins de fer (SN: 1/21/10).

Les scientifiques ont produit cette carte du réseau cosmique de l’univers à partir des emplacements et des masses de galaxies connues et des motifs dentelés de la moisissure visqueuse. Burchett et al / Astrophysical Journal Letters 2020

L’astronome Joseph Burchett et l’informaticien Oskar Elek, tous deux de l’Université de Californie à Santa Cruz, et leurs collègues ont adapté une méthode informatique pour produire des schémas de type moule visqueux afin que, au lieu de sources de nourriture, il puisse connecter plus de 37 000 galaxies connues éparpillées partout espace. Étonnamment, cette technique reproduit les types de structures observées dans les simulations informatiques du Web cosmique, rapportent les scientifiques le 10 mars dans Astrophysical Journal Letters.

Les chercheurs ont comparé leur carte avec des mesures qui révèlent la densité du gaz à certains points du Web. Des sources lumineuses brillantes appelées quasars brillent à travers ce réseau, qui absorbe une partie de leur lumière. En étudiant la quantité d’absorption, l’équipe a constaté que les régions qui, selon la technique de la moisissure visqueuse, devraient être quelque peu plus denses avaient également plus d’hydrogène gazeux.