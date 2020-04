Comment la pandémie COVID-19 pourrait se terminer

Nous savons comment la pandémie COVID-19 a commencé: les chauves-souris près de Wuhan, en Chine, détiennent un mélange de souches de coronavirus et, à l’automne dernier, l’une des souches, suffisamment opportuniste pour traverser les lignées d’espèces, a quitté son hôte ou ses hôtes et s’est retrouvée chez une personne . Puis c’était en liberté.

Personne ne sait encore comment la pandémie prendra fin. Ce coronavirus est sans précédent dans la combinaison de sa transmissibilité facile, une gamme de symptômes allant de aucun à mortel, et la mesure dans laquelle il a perturbé le monde. Une population très sensible a entraîné une croissance quasi exponentielle dans les cas. «Il s’agit d’une situation distincte et très nouvelle», explique l’épidémiologiste et biologiste évolutionniste Sarah Cobey de l’Université de Chicago.

Mais les pandémies passées offrent des indices sur l’avenir. Bien qu’il n’y ait aucun exemple historique à suivre, l’humanité a traversé plusieurs grandes épidémies au cours des 100 dernières années qui ont finalement cessé de ravager la société. La façon dont ils se sont arrêtés offre des conseils à un monde à la recherche de moyens de restaurer la santé et un certain sens de la normalité. Cobey et d’autres experts affirment que trois de ces expériences suggèrent que ce qui se passera ensuite dépend à la fois de l’évolution du pathogène et de la réponse humaine, biologique et sociale.

Un problème de propagation

Les virus sont en constante mutation. Ceux qui déclenchent des pandémies ont suffisamment de nouveauté pour que le système immunitaire humain ne les reconnaisse pas rapidement comme des envahisseurs dangereux. Ils forcent le corps à créer une toute nouvelle défense, impliquant de nouveaux anticorps et d’autres composants du système immunitaire qui peuvent réagir et attaquer l’ennemi. Un grand nombre de personnes tombent malades à court terme, et des facteurs sociaux tels que le surpeuplement et l’indisponibilité de médicaments peuvent augmenter ces chiffres encore plus. En fin de compte, dans la plupart des cas, les anticorps développés par le système immunitaire pour lutter contre l’envahisseur persistent dans suffisamment de la population affectée pour conférer une immunité à plus long terme et limiter la transmission virale de personne à personne. Mais cela peut prendre plusieurs années, et avant qu’il ne se produise, des ravages règnent.

Apprendre à vivre avec une maladie. L’exemple le plus célèbre de cette dynamique dans l’histoire moderne a été l’épidémie de grippe H1N1 de 1918-1919. Les médecins et les responsables de la santé publique disposaient de beaucoup moins d’armes qu’aujourd’hui et l’efficacité des mesures de contrôle telles que les fermetures d’écoles dépendait de la rapidité et de la fermeté avec laquelle elles étaient mises en œuvre. En deux ans et trois vagues, la pandémie a infecté 500 millions de personnes et tué entre 50 millions et 100 millions. Elle ne s’est terminée que lorsque les infections naturelles ont conféré une immunité à ceux qui ont récupéré.

La souche H1N1 est devenue endémique, une maladie infectieuse qui était constamment avec nous à des niveaux moins sévères, circulant pendant encore 40 ans comme virus saisonnier. Il a fallu une autre pandémie – H2N2 en 1957 – pour éteindre la majeure partie de la souche de 1918. Un virus de la grippe en a jeté un autre, essentiellement, et les scientifiques ne savent pas vraiment comment. Les efforts humains pour faire de même ont échoué. «La nature peut le faire, nous ne le pouvons pas», explique le virologiste Florian Krammer de la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï à New York.

Endiguement. L’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003 n’a pas été causée par un virus grippal mais par un coronavirus, le SRAS-CoV, qui est étroitement lié à la cause de l’affliction actuelle, le SRAS-CoV-2. Sur les sept coronavirus humains connus, quatre circulent largement, provoquant jusqu’à un tiers des rhumes courants. Celui qui a provoqué l’épidémie de SRAS était beaucoup plus virulent. Grâce à des tactiques épidémiologiques agressives telles que l’isolement des malades, la mise en quarantaine de leurs contacts et la mise en place de contrôles sociaux, les flambées épidémiques se sont limitées à quelques endroits comme Hong Kong et Toronto. Cet endiguement était possible car la maladie a suivi l’infection très rapidement et évidemment: presque toutes les personnes infectées par le virus présentaient des symptômes graves tels que de la fièvre et des difficultés respiratoires. Et ils ont transmis le virus après avoir été très malades, pas avant. «La plupart des patients atteints du SRAS n’étaient contagieux que peut-être une semaine après l’apparition des symptômes», explique l’épidémiologiste Benjamin Cowling de l’Université de Hong Kong. “S’ils pouvaient être identifiés au cours de cette semaine et mis en isolement avec un bon contrôle des infections, il n’y aurait pas de propagation.” Le confinement a si bien fonctionné qu’il n’y a eu que 8 098 cas de SRAS dans le monde et 774 décès. Le monde n’a pas vu de cas depuis 2004.

Pouvoir vaccinal. Lorsqu’un nouveau virus de la grippe H1N1, connu sous le nom de grippe porcine, a provoqué une pandémie en 2009, “il y a eu une sonnette d’alarme parce qu’il s’agissait d’un tout nouveau H1N1”, dit Cowling, et il était très similaire au tueur de 1918. La grippe porcine s’est avérée moins grave que ce que l’on craignait. En partie, dit Krammer, “nous avons eu de la chance parce que la pathogénicité du virus n’était pas très élevée.” Mais une autre raison importante était que six mois après l’apparition du virus, les scientifiques ont développé un vaccin pour cela.

Contrairement aux vaccins contre la rougeole ou la variole, qui peuvent conférer une immunité à long terme, les vaccins contre la grippe n’offrent que quelques années de protection. Les virus grippaux sont glissants et mutent rapidement pour échapper à l’immunité. En conséquence, les vaccins doivent être mis à jour chaque année et administrés régulièrement. Mais pendant une pandémie, même un vaccin à court terme est une aubaine. Le vaccin de 2009 a contribué à tempérer une deuxième vague de cas en hiver. En conséquence, le virus est allé beaucoup plus rapidement sur le chemin du virus de 1918, devenant une grippe saisonnière à large circulation, contre laquelle de nombreuses personnes sont désormais protégées soit par des vaccins contre la grippe, soit par des anticorps d’une infection antérieure.

La fin du jeu en cours

Les projections sur la façon dont COVID-19 se déroulera sont spéculatives, mais le jeu final impliquera très probablement un mélange de tout ce qui a vérifié les pandémies passées: des mesures de contrôle social continues pour gagner du temps, de nouveaux médicaments antiviraux pour soulager les symptômes et un vaccin. La formule exacte – la durée pendant laquelle les mesures de contrôle telles que la distanciation sociale doivent rester en place, par exemple – dépend en grande partie de la manière dont les gens obéissent strictement aux restrictions et de l’efficacité avec laquelle les gouvernements réagissent. Par exemple, les mesures de confinement qui ont fonctionné pour COVID-19 dans des endroits tels que Hong Kong et la Corée du Sud sont venues beaucoup trop tard en Europe et aux États-Unis. .

Les 50% restants proviendront probablement de la science. Les chercheurs se sont regroupés comme jamais auparavant et travaillent sur plusieurs fronts pour développer des remèdes. Si l’un des nombreux médicaments antiviraux actuellement en développement se révèle efficace, il améliorera les options de traitement et diminuera le nombre de personnes gravement malades ou décédées. Une technique de dépistage des anticorps neutralisants du SRAS-CoV-2, un indicateur de l’immunité chez les patients rétablis, pourrait également s’avérer très utile. Krammer et ses collègues ont développé un tel test, et il y en a d’autres. Auparavant utilisés uniquement dans les épidémies locales, ces nouveaux tests sérologiques ne mettront pas fin à la pandémie, mais ils pourraient permettre de repérer et d’utiliser du sang riche en anticorps comme traitement pour les patients gravement malades; plus certainement, les tests permettront également aux gens de reprendre le travail plus rapidement si ceux qui ont combattu le virus et sont immunisés peuvent être identifiés.

Il faudra un vaccin pour arrêter la transmission. Cela prendra du temps – probablement dans un an. Pourtant, il y a des raisons de penser qu’un vaccin pourrait fonctionner efficacement. Par rapport aux virus de la grippe, les coronavirus n’ont pas autant de façons d’interagir avec les cellules hôtes. “Si cette interaction disparaît, [the virus] ne peut plus se reproduire », explique Krammer. “C’est l’avantage que nous avons ici.” Il n’est pas clair si un vaccin conférera une immunité à long terme comme avec la rougeole ou une immunité à court terme comme avec les vaccins contre la grippe. Mais «tout vaccin serait utile à ce stade», explique l’épidémiologiste Aubree Gordon de l’Université du Michigan.

À moins qu’un vaccin ne soit administré à l’ensemble des huit milliards d’habitants du monde qui ne sont pas actuellement malades ou guéris, COVID-19 risque de devenir endémique. Il circulera et rendra les gens malades de façon saisonnière, parfois très malades. Mais si le virus reste assez longtemps dans la population humaine, il commencera à infecter les enfants lorsqu’ils sont jeunes. Ces cas sont généralement, mais pas toujours, assez bénins, et jusqu’à présent, les enfants semblent moins susceptibles de développer une maladie grave s’ils sont réinfectés à l’âge adulte. La combinaison de la vaccination et de l’immunité naturelle protégera beaucoup d’entre nous. Le coronavirus, comme la plupart des virus, vivra, mais pas comme une peste planétaire.

.