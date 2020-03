Comment la pandémie de coronavirus affecte les émissions de CO2

Les rapports de l’Italie détaillent la sombre réalité d’une nation en lock-out. Toutes les entreprises, sauf les pharmacies et les magasins d’alimentation, ont fermé leurs portes. Les compagnies aériennes annulent les vols et les barrages routiers empêchent les gens de quitter ou d’entrer dans certaines villes.

Il donne un aperçu de la façon dont la vie américaine pourrait changer de façon spectaculaire si COVID-19 se répand rapidement aux États-Unis.

De nombreuses villes américaines encouragent déjà les pratiques de «distanciation sociale». Les écoles et les universités ferment temporairement ou passent à des plateformes d’apprentissage à distance. Les conférences, festivals de musique et autres événements publics sont annulés ou deviennent virtuels.

Ces perturbations risquent de s’aggraver au cours des prochaines semaines. Ils pourraient également avoir un effet secondaire inattendu: un impact sur les émissions de carbone.

La propagation du virus a provoqué une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les raisons incluent un coup temporaire aux activités industrielles en Chine, une baisse de la demande de pétrole et une baisse des voyages en avion.

En Chine, premier émetteur de carbone au monde, les experts estiment que les émissions du mois dernier ont été inférieures d’environ 25% à la normale.

Ces effets ne sont pas totalement inattendus. L’histoire suggère que les catastrophes mondiales, en particulier celles qui ont des effets majeurs sur l’économie, ont tendance à entraîner une baisse temporaire des émissions de carbone. La récession de 2008, par exemple, s’est accompagnée d’une baisse temporaire des émissions mondiales de carbone.

À l’échelle locale, l’impact climatique d’une épidémie est plus complexe – il est susceptible de dépendre d’une grande variété de changements dans la façon dont les gens mènent leur vie quotidienne, de la fréquence à laquelle ils quittent leur domicile à la façon dont ils se déplacent dans leurs villes pour comment ils font leurs courses.

Les scientifiques travaillent toujours à comprendre à quelle vitesse le nouveau coronavirus se propagera, comment il pourrait réagir aux changements météorologiques et pourquoi il affecte certaines données démographiques plus sévèrement que d’autres.

Il se trouve que le virus peut également enseigner aux scientifiques quelque chose sur les relations complexes entre les comportements humains quotidiens, leur réponse aux catastrophes à grande échelle et leur empreinte carbone.

“Tirez une chaîne ici, et cela affecte tout le reste”, a déclaré Christopher Jones, expert en politique climatique à l’Université de Californie à Berkeley, et développeur principal au CoolClimate Network, un consortium de recherche axé sur les outils pour réduire les émissions de carbone.

“Avec l’économie et l’empreinte carbone, ils sont si étroitement liés que vous commencez très rapidement à avoir toutes ces interactions complexes.”

L’effet de rester à la maison

Les transports connaissent déjà un coup dans certaines parties des États-Unis.

Les écoles et les universités ferment des campus à travers le pays et de nombreuses entreprises encouragent leurs employés à travailler à domicile. Dans des endroits comme New York, les autorités incitent les résidents à faire preuve de prudence dans les transports en commun, où il est souvent impossible d’éviter tout contact étroit avec une grande foule.

Certaines données indiquent que les fermetures d’écoles et les mandats de travail à domicile ont déjà réduit le flux de trafic autour de Seattle. Les rapports de la société d’analyse de données Inrix indiquent une augmentation significative de la vitesse du trafic dans la région de Seattle alors que les autoroutes se vident.

Des statistiques similaires suggèrent que le trafic aux heures de pointe est également en baisse à New York, selon le New York Business de Crain.

Et des rapports de Bay Area Rapid Transit, qui dessert San Francisco, ont déclaré que le nombre de passagers dans les transports en commun a chuté de façon abrupte ces dernières semaines. L’achalandage BART a baissé de 8% entre fin février et la première semaine de mars. Et c’était un énorme 25% de moins la deuxième semaine de mars que la dernière semaine de février.

Dans certaines circonstances, une baisse de l’achalandage dans les transports en commun pourrait suggérer que les gens conduisent davantage. Mais dans ce cas, «je dirais que si l’achalandage des transports en commun est en baisse, tous les déplacements en véhicule sont également en baisse», a déclaré Jones. “Je pense que c’est juste un indicateur que les gens restent plus à la maison.”

Le secteur des transports est le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Alors que les écoles et les entreprises ferment leurs portes, la réduction des déplacements pourrait réduire temporairement les émissions de carbone dans les collectivités où les gens passent plus de temps à la maison.

Plus de complications

Moins de circulation automobile, en soi, semble bon pour le climat. Mais il y a un risque potentiel.

“Il y a eu beaucoup d’études sur les avantages du télétravail, et la conclusion est généralement” ça dépend “”, a déclaré Jones.

Si les gens passent plus de temps chez eux, ils pourraient utiliser plus d’énergie. Cela dépend en grande partie des conditions météorologiques, de la géographie et des différents modes de vie des familles.

“Si vous rentrez chez vous dans une maison froide et que vous devez la chauffer, cela compensera plus que les économies réalisées en ne conduisant pas votre véhicule au travail en moyenne”, a déclaré Jones. “Si vous rentrez chez vous par une belle journée comme celle que nous avons en Californie, et qu’il y avait quelqu’un à la maison de toute façon, vraiment nous n’utilisons pas beaucoup plus d’énergie que si j’étais au travail.”

Il est également possible que les gens passent plus de temps à regarder la télévision ou à utiliser des appareils s’ils sont enfermés dans leurs maisons, a noté Jacqueline Klopp, codirectrice du Center for Sustainable Urban Development de la Columbia University.

“Cela pourrait finir par avoir une consommation d’énergie plus élevée”, a-t-elle déclaré.

Des pandémies comme COVID-19 pourraient également provoquer des changements de comportement moins évidents, qui pourraient néanmoins affecter l’empreinte carbone d’un ménage.

Par exemple, des rapports suggèrent une récente flambée des achats en ligne et des livraisons à domicile, en particulier pour l’épicerie. Il s’agit probablement d’un autre sous-produit du virus, car les gens évitent de plus en plus les espaces publics.

L’empreinte carbone des achats en ligne, par rapport aux achats dans un magasin, est souvent délicate à analyser. Selon au moins une étude récente, cela peut dépendre en grande partie du fait que les livraisons proviennent d’un magasin de la communauté ou sont expédiées d’ailleurs, et des moyens de transport que l’acheteur utiliserait habituellement pour ramasser les marchandises en personne.

Cela ajoute un niveau de complexité supplémentaire à l’impact du COVID-19 sur l’empreinte carbone des ménages.

Pour couronner le tout, il existe une grande incertitude quant à l’aggravation du virus aux États-Unis et à son impact potentiel sur l’économie nationale.

En Chine, les émissions intérieures de carbone ont chuté alors que les activités industrielles faiblissaient. Aux États-Unis, un ralentissement économique majeur entraînerait probablement une nouvelle baisse des émissions de gaz à effet de serre, car les gens consomment tout simplement moins de ressources.

“Le plus grand impact potentiel de ce virus est l’effet sur l’économie”, a déclaré Jones. “Donc, si cela affecte l’ensemble de l’économie, cela affectera la production économique, la consommation et les émissions.”

Leçons à tirer

Il n’y a rien à célébrer sur la propagation du coronavirus, même si elle contribue à une baisse temporaire des émissions de gaz à effet de serre. L’histoire suggère que les émissions mondiales de carbone ont tendance à rebondir assez peu de temps après la fin d’une perturbation mondiale – et entre-temps, COVID-19 a déjà tué des milliers de personnes dans le monde, dont plusieurs dizaines aux États-Unis.

Mais la pandémie peut donner une idée de la manière dont les changements en cascade du comportement humain peuvent affecter les émissions de carbone.

Des perturbations telles que les ouragans et autres catastrophes naturelles ont également fourni ce type de leçons. Mais une différence clé avec le nouveau coronavirus – du moins pour l’instant – est que de nombreux changements de comportement qu’il entraîne sont volontaires.

“Je pense que c’est quelque peu nouveau dans la façon dont nous essayons de faire de la distanciation sociale et de ralentir vraiment nos économies de manière vraiment significative”, a déclaré Klopp. «Et cela arrive en quelque sorte avec une catastrophe naturelle, mais vous avez également une grande partie de votre infrastructure perturbée. Nous avons notre infrastructure en place, mais nous ne faisons que ralentir notre économie. »

Elle a souligné les données récentes du Département des transports de l’État de New York qui indiquent une augmentation du nombre de cyclistes sur les ponts de New York ce mois-ci. L’augmentation semble suggérer que les personnes qui ont la capacité de se déplacer à vélo par rapport à d’autres formes de transport choisissent de plus en plus de le faire à mesure que l’épidémie se propage.

C’est une leçon de comportement et de motivations humaines. C’est également un avertissement sur la préparation aux catastrophes au niveau de la ville et sur les façons dont la résilience dans les domaines de la santé publique et du climat peut souvent se chevaucher.

“Pour la résilience aux crises, la santé publique et la réduction des gaz à effet de serre, il est essentiel de construire des villes qui ne produisent aucune émission et des modes de transport sains”, a déclaré Klopp dans un e-mail de suivi à E&E News. «Ils peuvent le faire en investissant dans des pistes cyclables sécurisées et séparées et d’excellents trottoirs, ainsi que dans des équipements pas trop loin de l’endroit où les gens vivent, afin qu’ils aient la possibilité d’utiliser ces modes.

“Ce sont tous des aspects clés de villes saines et résilientes qui, malheureusement, sont souvent négligés”, a-t-elle ajouté. «COVID-19 nous rappelle que nous avons grandement besoin de ce type de changement d’investissement et de vision.»

La question de savoir si les gens peuvent continuer d’appliquer les changements de comportement plus respectueux de l’environnement après la pandémie est une autre question.

“Il est certain qu’à court terme, vous constaterez de grands changements de comportement, ce qui aura un impact sur les émissions, soit positivement, soit négativement”, a déclaré Jones. «Je pense que la question importante est: y aura-t-il des changements à long terme? Y aura-t-il un de ces comportements? Les gens apprendront-ils le télétravail? apprendront-ils qu’ils aiment les achats en ligne; apprendront-ils à rester plus à la maison ou seront-ils moins disposés à voyager? »

La situation actuelle pourrait offrir une occasion inhabituelle d’aborder le sujet, a déclaré Klopp.

«J’espère que ce genre d’événements – où les gens font une pause et sont chez eux et ont une chance de penser – nous utilisons ces moments pour communiquer certains de ces problèmes plus importants auxquels nous sommes confrontés», a déclaré Klopp.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.

.