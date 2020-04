Comment la science des matériaux a changé l’humanité – pour le meilleur et pour le pire

L’alchimie de nous

Ainissa Ramirez

MIT Press, 27,95 $

Les humains ont

les matériaux utilisés en continu, de l’acier au silicium, de nouvelles façons d’envoyer la technologie

bondissant en avant. Mais ces technologies ont involontairement façonné nos corps

et la société, Ainissa Ramirez, scientifique des matériaux et écrivain scientifique, fait valoir dans The

L’alchimie de nous.

De plus en plus précis

les horloges – basées sur des ressorts en acier puis des cristaux de quartz – faisaient frémir la société

à l’unisson. Mais avec l’accent mis par la révolution industrielle sur l’usine

les horaires, les humains sont devenus de plus en plus obsédés par le temps, et nos habitudes de sommeil

souffert. De même, les lampes électriques faites de filaments de carbone permettent aux gens de travailler

et jouer pendant des heures plus longues, mais bouleverser les rythmes circadiens, avec une variété de négatifs

impacts sur la santé (SN: 17/10/16).

Mais les effets d’entraînement n’ont pas

été tout mauvais: fils télégraphiques de fer et de cuivre

permis aux nouvelles de voyager rapidement à travers les États-Unis à partir du

Années 1840. La demande de la technologie pour des communications courtes a contribué à façonner

style coupé des journaux américains, dont

les journalistes ont utilisé la technologie pour envoyer des dépêches de loin. Ce style

a inspiré la prose concise et claire d’Ernest Hemingway, soutient Ramirez.

Inclus avec

des histoires captivantes et peu connues de l’histoire des sciences,

le livre fournit des explications claires et directes de la science des matériaux

derrière ces contes. Ramirez sélectionne soigneusement les personnages dans ses récits,

faisant un départ rafraîchissant du seul trope de génie scientifique.

Au lieu de cela, nous rencontrons Ruth Belville, qui portait une poche très précise

regarder et «vendre du temps» au début du 20e siècle en Angleterre, et la chimiste Caroline

Hunter et photographe Ken Williams, employés de Polaroid qui, dans les années 1970

combattu leur employeur sur l’utilisation de

photographie instantanée pour surveiller les Sud-Africains pendant l’apartheid.

Renoncer à la tendance du héros

culte dans les histoires de la science, Ramirez

note les défauts des figures qu’elle décrit. Par exemple, Samuel Morse, connu pour son travail sur le

télégraphe, soutenu l’esclavage et raillé contre les immigrants.

L’excitation de l’auteur est

contagieuse: alors qu’elle se délecte de la

“Merveilleuse métamorphose qui se produit lorsque le carbone se combine avec le fer” pour

faire de l’acier, la substance semble soudainement merveilleuse, avec des couches

le rendre à la fois malléable et solide. Acier

réapparaît dans les chapitres suivants, tissant des histoires de technologies qui reposaient sur

amélioration de la production d’acier.

Les liens que Ramirez établit entre des idées apparemment disparates en science et en culture sont engageants. Tout au long du livre, le message est sombre, mais plein d’espoir: les matériaux nous changent d’une manière inattendue. Mais en étant consciente de ces effets, la société peut choisir comment réagir.

