Comment l’aide en cas de catastrophe a ravagé un peuple insulaire

C’était un minuit novembre 2000, à Nancowry, l’une des îles Nicobar dans le golfe du Bengale. L’un de nous (Singh) attendait dans l’obscurité noire, écoutant le rugissement des vagues s’écrasant sur le rivage à environ 20 mètres, les étoiles brillantes dans le ciel au-dessus. Bientôt, des villageois sont apparus portant des torches à feuilles séchées. Chacho, une chamane, était décédée en juillet et ce soir était le point culminant du festival de Tanoing commémorant sa mort. Toute la journée, la famille et les amis avaient rituellement exprimé leur chagrin en sacrifiant des cochons qu’ils avaient élevés et en brisant de beaux objets qu’ils avaient passé des heures ou des jours à fabriquer. (Pour les Nicobars, quelque chose qui a pris du temps et des efforts pour créer représente la richesse, et sa destruction signifie un détachement du monde matériel.) Ils avaient décoré la maison de Chacho minutieusement et se sont régalés de pandanus (un féculent), de porc et d’autres délices. Maintenant, ils sont arrivés en procession, conduits par le frère de Chacho Yehad, un minluana (guérisseur spirituel) nommé Tinfus et quelques autres anciens, suivis par des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants, tous dans une ambiance de fête.

Yehad et ses compagnons portaient les possessions de Chacho – ses outils, paniers et autres choses qu’elle avait précieusement. Certains ils ont accroché sur un arbre à proximité; le reste, ils l’ont placé sur une plate-forme en bambou à la tête de la tombe. Puis les anciens ont festonné la tombe, enroulant des mètres de tissu coloré autour du poteau qui marquait le site jusqu’à ce qu’il ressemble à une momie debout. Tout le monde devenait progressivement éméché du grog (la sève prélevée sur les cocotiers) se faisant passer dans des coques de noix de coco, et les adolescents flirtaient. Quelques filles joliment habillées ont offert aux invités du tabac et des feuilles de bétel dans des paniers décorés.

Une fois les rites terminés, la foule est retournée chez Chacho, riant et plaisantant. Tinfus a installé une délicate figure ailée représentant son esprit, qu’il avait sculptée et peinte, à l’intérieur de la maison. Les personnes en deuil ont commencé à chanter et à se balancer, entrant dans une transe collective extatique alors qu’elles consommaient de plus en plus de grognement. L’humeur joyeuse a continué pendant la majeure partie du lendemain: la chamane était passée au monde des esprits, où elle vivrait et protégerait la communauté.

Dans la vision du monde nicobarienne, la mort est la continuation de la vie sous une autre forme. Toutes leurs cérémonies impliquent la vénération et la célébration des esprits ancestraux et naturels canalisés à travers des statues sculptées et peintes. Ces objets sont considérés comme des êtres vivants qui gardent la maison, le village et la communauté. Personne ne meurt jamais vraiment. Si une société a les ressources culturelles et psychologiques nécessaires pour faire face au traumatisme stupéfiant de la mort massive de masse d’une catastrophe naturelle, ce sont les peuples autochtones de ces îles isolées.

Crédits: Dolly Holmes

Tôt le matin du 26 décembre 2004, la plaque continentale indienne a glissé sous la microplaque de Birmanie à une profondeur de 30 kilomètres au large de la côte ouest du nord de Sumatra. Le séisme de magnitude 9,1 qui en a résulté a déclenché un tsunami, le plus meurtrier de l’histoire. L’archipel de Nicobar, comprenant 22 îles avec une masse terrestre combinée de seulement 1 841 kilomètres carrés, s’étendait le long de la ligne de faille et très près de l’épicentre du tremblement de terre. Des vagues de plus de 15 mètres de haut ont frappé plusieurs fois, nettoyant les petites îles et emportant avec elles des villages entiers. Des dizaines de kilomètres carrés de terres ont coulé sous l’eau à cause de la rupture et de la submersion; la belle île de Trinket s’est divisée en trois morceaux. Les chiffres officiels mettent le bilan humain sur les Nicobars à 3 449 disparus ou morts, mais les estimations de chercheurs indépendants ont atteint 10 000. (La population était de 42 068 personnes selon le recensement de 2001, dont environ 26 000 étaient d’origine nicobare.) Quelque 125 000 animaux domestiques ont été tués et plus de 6 000 hectares de plantations de noix de coco, 40 000 hectares de récifs coralliens et près des trois quarts des maisons ont été détruits.

La tradition a sauvé quelques personnes. Le chef du village de Munak sur l’île de Kamorta s’est souvenu des avertissements des ancêtres à la suite d’un tremblement de terre colossal et a exhorté les villageois à fuir la plage. Heureusement pour eux, l’île possède un arrière-pays élevé; personne de Munak n’est mort. Et incroyablement, beaucoup de Chowra Island ont pu nager après avoir été emportés par les vagues géantes.

L’ampleur de la catastrophe a conduit à une réponse humanitaire massive. Plus de 14 milliards de dollars ont été mobilisés, dont 39 pour cent provenaient de dons privés volontaires, pour aider les victimes du tsunami autour du golfe du Bengale et ailleurs. Le gouvernement indien – qui avait hérité les îles Nicobar de l’Empire britannique en 1947 – a lancé une opération de sauvetage et de secours, et les agences d’aide sont arrivées en force. Au cours des mois et des années qui ont suivi, ces bienfaiteurs ont inondé une société essentiellement isolée avec des aliments emballés, une large gamme de produits électroniques et de consommation et d’énormes dons en espèces.

Il pourrait sembler qu’un effort aussi généreux aurait laissé les Nicobars bien mieux qu’avant le tsunami. Mais l’aide culturellement insensible a sapé ce qui était historiquement une société résiliente avec des institutions vieilles de plusieurs siècles pour une prise de décision indépendante et démocratique. Il a fini par amener une communauté anciennement soudée au point de se désintégrer, avec beaucoup de ses membres assaillis par l’alcoolisme, le diabète et d’autres maladies anciennement étrangères. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, la situation désespérée des insulaires soulève des questions quant à l’efficacité de l’aide humanitaire qui est dictée par les priorités des donateurs plutôt que des bénéficiaires.

Noix de coco récoltées dans les vergers, festins, musique et sports de compétition figurent dans les cérémonies nicobaraises. Outre les villageois, les participants comprennent des esprits ancestraux et naturels, représentés par des figures sculptées d’humains et d’autres créatures. Crédits: Greg Manchess

Chaque année, le monde connaît environ 350 catastrophes naturelles, qui font des millions de victimes. Au cours des trois dernières décennies, les États-nations et les organisations non gouvernementales (ONG) ont cherché à réduire l’impact de ces tragédies par la prévention, l’atténuation et la préparation. Malheureusement, cependant, les gouvernements et les autres acteurs considèrent souvent les cultures autochtones “comme étant inférieures, primitives, non pertinentes, quelque chose à éradiquer ou à transformer”, selon une évaluation du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Ces communautés deviennent particulièrement vulnérables lors de catastrophes, avec des sections économiques et politiques dominantes de la société moderne qui leur imposent des changements idéologiques, les éloignant à jamais de leur culture et de leur territoire.

Nous sommes deux anthropologues dont les études sur les Nicobares, menées de manière indépendante, s’étalent sur deux décennies et nous ont donné un aperçu approfondi de la société et de la culture avant et après le tsunami. Singh a mené son travail de terrain entre 1999 et 2009, tandis que Saini étudie les peuples autochtones depuis 2010.

Les Nicobares ont migré vers l’archipel depuis la péninsule malaise il y a des milliers d’années et parlent une langue austro-asiatique. Avant le tsunami, ils vivaient en chassant, en se nourrissant, en élevant des porcs et en pêchant dans les riches récifs coralliens entourant les îles. Certaines familles élargies, appelées tuhets ou kamuanses, cultivaient des cultures telles que des tubercules, des oranges, de la canne à sucre, des citrons, des bananes, des ignames, de la papaye, du jacquier et, en particulier, des noix de coco, dont beaucoup faisaient du commerce avec des étrangers. Toute la famille, composée de trois générations ou plus, entretenait les vergers ensemble, chantant, plaisantant et appréciant les toddy; le travail et les loisirs ont été intégrés. Le capital social – la quantité d’aide que l’on pouvait solliciter d’amis et de voisins en cas de besoin – variait et était considéré comme une forme importante de richesse. Mais les codes sociaux garantissaient que personne ne souffrait du besoin.

Pendant des siècles, des navires naviguant entre l’Inde et la Chine ont jeté l’ancre aux Nicobars pour reconstituer la nourriture et d’autres fournitures au cours de leurs longs voyages. En 1756, des colons danois ont colonisé l’archipel, cédant finalement la place aux Autrichiens, aux Britanniques, aux Japonais (pendant la Seconde Guerre mondiale), aux Britanniques à nouveau, puis aux Indiens. Aucune de ces professions n’a laissé de marque significative sur la culture indigène. En 1956, l’Inde a introduit une législation limitant l’accès aux îles aux administrateurs, au personnel militaire et à certains hommes d’affaires et colons. Les Nicobars ont commencé à sécher la chair de noix de coco en coprah, qu’ils ont troqué avec des commerçants privés ou des coopératives locales pour du riz, du sucre, du kérosène, du tissu et d’autres produits non produits sur les îles. L’argent a rarement changé de mains.

Kareau, ou statue, contenant les ossements d’un guérisseur spirituel puissant, a survécu au tsunami. Il enquête sur les personnes déplacées de leurs villages et îles et entassées dans des tentes. Crédits: Greg Manchess

Mais lorsque Singh a atteint l’archipel trois semaines après la catastrophe de 2004, rien n’a été comme par le passé. Le littoral était méconnaissable, avec la mer lavant les restes de nombreux villages. Des coraux brisés, des arbres abattus et d’autres débris ont gêné l’accès par bateau, et les VUS se sont retrouvés coincés dans les marais, nécessitant des randonnées difficiles.

Plus choquant, cependant, était ce qui était arrivé au peuple. Les forces armées indiennes ont évacué près de 29 000 survivants, dont environ 20 000 nicobarais, y compris des habitants de six des plus petites îles, comme Trinket, Chowra et Bompoka. L’administration locale, basée dans la capitale de la région, Port Blair, sur l’île d’Andaman Sud, les avait hébergés dans 118 camps de secours dans l’arrière-pays supérieur des îles restantes. Entassés dans des tentes faites de bâches bleues, ils avaient reçu de l’eau propre et de la nourriture, mais pas grand-chose d’autre. Beaucoup étaient encore sous le choc.

Il était impératif que les habitants de Bompoka reviennent immédiatement pour construire des abris, entretenir les vergers et planter des potagers pour assurer la sécurité alimentaire future, a déclaré Kefus, le chef de l’île. Lui et d’autres aînés craignaient – avec précaution – qu’une séparation prolongée de leurs îles puisse signifier l’extinction de leurs racines et de leur identité. “Nous pouvons mourir, mais nous devons rentrer”, a déclaré Jonathan, le chef de Chowra. Plusieurs chefs ont demandé aux fonctionnaires du gouvernement des bateaux et des outils. Les administrateurs ont cependant indiqué qu’un important effort d’aide était prévu par le gouvernement indien à New Delhi (qui contrôle directement l’archipel), auquel les réfugiés renonceraient s’ils partaient. Cette promesse a laissé de nombreux habitants du camp confus, incertains de savoir s’appuyer sur leurs propres ressources et traditions ou faire confiance aux responsables. La plupart ont décidé d’attendre et de voir.

Au cours des semaines et des mois suivants, du matériel de secours a commencé à arriver, souvent mal adapté aux besoins et à la culture de leurs destinataires. Au milieu de 2005, les Nicobares vivaient dans des abris que l’administration avait construits à partir de tôles. Le gouvernement leur fournissait des rations et des médicaments; Les ONG ont fourni d’autres matériaux de secours, notamment des aliments transformés et des biens de consommation jusque-là inconnus des autochtones. Beaucoup étaient inutilisables. Les résidents du camp ont reçu des couvertures en laine (impropres à un climat chaud et humide), des saris (portés par des femmes indiennes mais étrangères aux Nicobars) et une gamme d’électronique (où l’alimentation électrique était soit agitée soit inexistante).

L’approche du gouvernement indien pour disperser l’aide a aggravé les problèmes. Les responsables ont consulté les bénéficiaires de l’aide sur plusieurs questions, mais ont préféré travailler avec des jeunes inexpérimentés et impressionnables qui pouvaient parler l’hindi ou l’anglais. Ces soi-disant capitaines du tsunami ne pouvaient pas représenter efficacement la communauté et finirent par devenir les oui-hommes des administrateurs. L’autorité des anciens, qui étaient auparavant les décideurs, s’est affaiblie, engendrant des conflits entre les générations et consolidant le pouvoir entre les mains de l’administration.

Avec l’aide des capitaines du tsunami, le gouvernement a déposé d’importantes compensations pour les dommages causés par le tsunami sur les comptes bancaires récemment ouverts. Sans exception, les familles nucléaires dirigées par des hommes ont obtenu l’argent, sapant le système familial commun et la condition des femmes, qui avaient auparavant joué un rôle important dans la prise de décisions économiques clés. La tête tournée par un pouvoir inconnu, plusieurs des capitaines ont favorisé leur propre famille pour identifier les bénéficiaires de l’aide, ce qui a provoqué des différends entre eux.

Pendant tout ce temps, les Nicobares languissaient dans les cabines étouffantes et cliquetantes; Mohoh de l’île Kondul a dit qu’il se sentait comme un «oiseau en cage». Les abris exigus n’offraient aucun espace pour planter des légumes ou élever des porcs. Les forêts étaient pleines de bois tombé, mais il n’y avait pas de haches pour le couper afin de pouvoir construire des maisons. Les criques des îles évacuées regorgent de poissons et de crabes, et la saison des semailles approche à grands pas, mais la plupart des Nicobars sont coincés dans les camps, dépendants des rations de secours. Certains ont estimé qu’ils étaient transformés en mendiants. «Nous pouvons nous débrouiller seuls», a déclaré Hillary, capitaine de Tapong, un village de l’île de Nancowry. «Nous n’avons pas besoin de biscuits et de frites. Nous devons faire nos maisons et planter nos jardins. Donnez-nous des outils si vous souhaitez nous aider. »

De légères protestations ont éclaté à travers les îles. Les Nicobars avaient besoin de l’espace pour pleurer et reconstruire leur vie de manière culturellement prescrite. «Laissez-nous tranquilles ou nous sommes sûrs de mourir», a déclaré John Paul, un chef de l’île Katchal. Ces plaidoyers sont tombés dans l’oreille d’un sourd. De nombreux anciens, comme Paul Joora, chef du Grand et du Petit Nicobar, prévoyaient qu ‘«un jour, cette aide brisera le cœur des Nicobars». Mais à cause du conflit avec les jeunes dirigeants et des signaux déroutants de l’administration, les anciens n’ont pas pu l’emporter. De plus, la culture nicobaraise, fondée sur la recherche d’un consensus, rend difficile pour le peuple d’exprimer son désaccord; ils ne pouvaient pas protester énergiquement contre tout ce qui leur était imposé.

Quelques-uns des Nicobars ont refusé de céder. Dans les camps de Teressa voisine, les habitants de Chowra, qui avaient des traditions exceptionnellement fortes, ont construit des canoës avec des outils qu’ils avaient récupérés dans les villages les plus intacts. Les pirogues leur ont permis de visiter à plusieurs reprises Chowra pour nettoyer les débris, planter des vergers et réparer des maisons. Dix-huit mois après leur évacuation, ils sont rentrés définitivement chez eux, avec plus de 100 petits canoës et 10 canoës festifs, utilisés pour les célébrations, qu’ils avaient passées leur temps dans un bâtiment en exil.

Au moment où le gouvernement a fini de construire des abris permanents pour les réfugiés nicobarais, en 2011, leur société avait été irrévocablement modifiée. Au cours de leurs années dans les camps de secours, les autochtones étaient entrés en contact étroit avec les colons indiens, qui les considéraient comme des «primitifs» qui étaient semi-nus et mangeaient du poisson cru. Au fil du temps, de nombreux jeunes ont intériorisé ces opinions et ont eu honte de leur culture. L’argent du gouvernement leur a permis d’acheter des choses qui leur ont donné l’apparence et le mode de vie des étrangers: téléviseurs, motos, téléphones portables. La mesure de la richesse est devenue la possession de produits modernes. Les colons et les commerçants ont volé les Nicobares crédules, vidant rapidement leurs comptes bancaires.

Avec de l’argent, des rations gratuites et une oisiveté forcée pendant des années, de nombreux Nicobars ont progressivement perdu leur motivation pour travailler. Leur alimentation s’est déplacée vers des plats indiens épicés et des fast-foods. Leur inactivité prolongée et leur dépendance ont conduit à la dépression, et beaucoup ont trouvé un réconfort dans l’alcool beaucoup plus fort que la sève de coco fermentée. Bien qu’interdites par la loi de 1956 sur la protection, les ventes d’alcools étrangers de fabrication indienne (IMFL) tels que le whisky et le rhum, fournis par les colons et les commerçants, ont explosé.

Le gouvernement a lancé des programmes de régénération des moyens de subsistance pour engager les Nicobars oisifs, mais la plupart étaient mal conçus. Par exemple, lorsque les responsables ont introduit les plantations communautaires, ils ne comprenaient pas que la propriété foncière dans les Nicobars appartenait aux lignées, qui répartissaient les droits d’utilisation entre leurs familles nucléaires constituantes. Celui qui a planté un arbre en était propriétaire, mais la terre restait avec le tuhet ou le kamuanse. De graves conflits éclataient si quelqu’un tentait de planter un arbre sur des terres qui n’avaient pas été accordées par la lignée.

Lorsque les 7 001 abris permanents ont finalement été achevés, ils ont déclenché une nouvelle série de crises. Avant le tsunami, un village nicobarais typique se trouvait près de la côte dans une baie, souvent abritée derrière des mangroves. Les pirogues à balancier permettent d’accéder facilement à d’autres villages ou aux îles voisines. Les huttes ont été élevées sur pilotis pour se protéger des reptiles venimeux et des inondations lors des tempêtes de mousson; cochons et poulets vivaient à l’ombre en dessous. Conçues pour les tropiques, les maisons étaient extrêmement confortables. L’entrée faisait généralement face à la mer, le toit était en chaume et les murs et les sols étaient faits de bambou fendu qui permettait aux brises de se déplacer librement vers l’intérieur et l’extérieur.

Mais l’administration a construit des maisons permanentes, appelées abris contre le tsunami, à des altitudes plus élevées, loin de la côte. Les entrepreneurs en construction ont apporté des cargaisons de matériaux importés – structures préfabriquées, colonnes en acier, planches à clin, blocs de béton, piliers en fer et tôles en fer galvanisé – ainsi que des centaines de travailleurs venus d’ailleurs. Beaucoup d’entre eux ont empiété sur les terres nicobares et ont fini par y rester de façon permanente.

Lorsque leurs toits ont fui ou que leurs murs sont tombés, les Nicobars ne pouvaient plus réparer leurs propres maisons. Ils ont dû demander de l’aide aux autorités. Pire, lors de la conception et de l’attribution de ces logements, le gouvernement a divisé les familles élargies en plusieurs ménages nucléaires, sapant les fondements mêmes de la société nicobaraise. Dans le passé, les lignées avaient soutenu tous en leur sein et aidaient également les familles apparentées en cas de besoin ou lors de l’organisation de grandes cérémonies. Avec leur fragmentation, le solide système de soutien social dont la communauté avait bénéficié s’est effondré, laissant ses membres vulnérables à un moment critique.

Pour certains, les conséquences ont été encore plus dévastatrices. Les autorités ont déclaré certaines îles inhabitables et ont construit des maisons pour leurs anciens résidents sur d’autres îles. Le clivage de leurs terres ancestrales, avec lequel ils avaient des liens spirituels et émotionnels profonds, a causé à ces personnes d’énormes souffrances. «Nos villages nous manquent, mais ils nous manqueront également», a déploré Paul Joora. La patrie, habitée par des esprits ancestraux, était un être vivant, et la rupture des liens avec elle était plus douloureuse que la perte d’un membre de la famille.

De plus, au fil des ans, le stress prolongé, les modes de vie sédentaires et le goût des aliments transformés ont fait des ravages. Des affections auparavant inconnues telles que l’hypertension sont apparues. Les îles manquent d’installations médicales modernes et la plupart des guérisseurs traditionnels – avec leur connaissance approfondie des médicaments à base de plantes – ont péri pendant le tsunami. Les Nicobars ont commencé à mourir de crises cardiaques, de diabète, de blessures, de maladies respiratoires, de pneumonie, de paludisme et d’autres maladies. L’alcoolisme est également devenu un fléau.

Après avoir attribué les derniers abris contre le tsunami en 2011, l’administration a brusquement cessé de fournir de l’aide. À mesure que les liquidités s’épuisaient, les toxicomanes ne pouvaient plus acheter d’IMFL et ont commencé à consommer de la junglee, un mélange illicite et toxique d’alcool éthylique, d’urée, d’acide de batterie et d’autres produits chimiques que les travailleurs du continent avaient introduit aux Nicobares pendant la phase de reconstruction. “Junglee tuera plus de Nicobars que le tsunami”, a prédit Ayesha Majid, qui préside le conseil tribal de Nancowry.

Beaucoup d’indigènes croient que leur tristesse perpétuelle est la cause profonde de la maladie et de la mort chez eux. “Nous pouvons sembler vivants, mais au fond de nous, nous sommes tous des morts”, a désespéré Chupon, un ancien de Nancowry. Tinfus, le guérisseur spirituel qui avait participé à la joyeuse cérémonie funéraire de Chacho, a fait écho à ce sentiment. «Le Nicobar est en train de mourir», a-t-il dit à Saini en 2014. D’une voix douce et tremblante, Tinfus a expliqué comment le kareau, ou les esprits ancestraux, avait toujours protégé les Nicobares des mauvais esprits. Mais ces derniers temps, son peuple avait perdu confiance dans sa sagesse traditionnelle et avait emprunté un chemin d’autodestruction. Il a prophétisé que l’aide au tsunami finirait par ruiner des générations de Nicobars. Son discours a été long et ponctué de pauses réfléchies; soudain, au milieu d’une phrase, il fondit en larmes. En septembre 2018, Tinfus, l’un des derniers minluanas, est décédé à l’âge de 80 ans. Sa mort a marqué la fin d’une ère aux îles Nicobar.

Depuis le tsunami, la communauté nicobaraise a perdu sa cohésion sociale, ses traditions spirituelles, ses règles d’utilisation durable des ressources et d’autres attributs immatériels qui assuraient jadis sa résilience. Leur consommation de matière (mesurée en poids) a été multipliée par six et leur consommation de combustibles fossiles a été multipliée par 20. En l’absence d’aide continue ou d’emplois bien rémunérés, ils ne peuvent que suivre un chemin de désespoir pour répondre à leurs besoins élargis avec leurs moyens limités. Avec l’argent de compensation épuisé et peu d’options de subsistance dans les Nicobars, de nombreux insulaires migrent vers Port Blair, la capitale, pour chercher du travail. Ils y vivent de façon précaire, confrontés à l’exploitation et au racisme des Indiens traditionnels. Christopher, secrétaire du conseil tribal de Teressa, a déclaré à Saini en 2018 que les continentaux les avaient maltraités verbalement et physiquement. «Ça fait mal», a-t-il dit. “Mais que pouvons-nous faire?”

Nous pensons que les retombées d’une assistance malavisée aux Nicobars auraient pu être évitées. Cette communauté très unie avec une riche base de connaissances traditionnelles n’avait besoin d’aucun expert extérieur pour déterminer comment faire face à sa situation post-tsunami. Selon les mots de Rasheed Yusoof, porte-parole du conseil tribal de Nancowry, les Nicobars n’avaient besoin que d ‘«oreilles attentives» pour obtenir le peu dont ils avaient besoin de l’extérieur. Les ONG et les responsables gouvernementaux étant convaincus qu’ils connaissaient le mieux, cependant, la détermination initiale des Nicobars à reconstruire leur avenir s’est dissipée dans un flux d’aide inappropriée, leur laissant finalement un peuple sédentaire, déprimé et désorienté.

En 2015, une conférence des Nations Unies a formalisé des directives pour prévenir, atténuer et préparer les catastrophes tout en résolvant de «reconstruire en mieux» (BBB), c’est-à-dire pour mieux laisser les victimes qu’avant la catastrophe. Pourtant, des études de cas provenant d’endroits aussi divers que Haïti, le Népal et les Philippines montrent que les praticiens de l’approche BBB ont à plusieurs reprises omis de tenir compte des besoins et des préférences spécifiques de ceux qu’ils cherchent à aider. «La promesse de ne pas recréer ou exacerber les vulnérabilités prédisastères n’a généralement pas été tenue», ont conclu les chercheurs Glenn Fernandez et Iftekhar Ahmed dans une revue de littérature 2019 sur le BBB. Vu dans ce contexte, les leçons des retombées de l’aide aux Nicobars deviennent encore plus pertinentes.

Plutôt que d’adopter une attitude unique en matière de secours et de réhabilitation en cas de catastrophe, les efforts de relèvement devraient s’appuyer sur des mesures contextuelles qui reconnaissent la diversité culturelle, tirent parti des connaissances traditionnelles, garantissent la participation active des populations affectées, renforcent la résilience et réduisent les vulnérabilités . Au lieu d’essayer de gommer les différences, ceux qui administrent l’aide doivent protéger et célébrer la diversité culturelle là où elle survit et promouvoir les principes qui guident le bien-être humain et planétaire.

Quinze ans après le tsunami, beaucoup de Nicobars regrettent d’avoir fait confiance aux promesses de leurs sauveteurs. Certains rentrent maintenant chez eux. “Nous n’avons pas d’avenir ici”, a déclaré Portifer, qui vivait à Trinket mais réside maintenant sur l’île Kamorta adjacente, en décembre 2019. “Beaucoup d’entre nous prévoyons de rentrer.” Trinket n’était que de 36 kilomètres carrés au départ et a été réduit à 29 par le tremblement de terre et le tsunami. Pour un étranger, la vie sur l’île fragmentée peut sembler précaire, avec des crocodiles mangeurs d’hommes qui parcourent la côte, mais sept familles nicobares sont déjà revenues, choisissant les périls de l’océan plutôt que ceux de la civilisation moderne.