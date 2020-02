Comment le chocolat peut aider à sauver la planète

Vous pouvez compter sur le fait que le chocolat sera, comme toujours, un pilier de la Saint-Valentin. Vous pouvez également compter sur le fait que la culture de la fève de cacao est mauvaise pour l’environnement, en particulier pour les forêts tropicales d’Afrique de l’Ouest. Cela, ainsi que les préoccupations concernant le travail des enfants dans les plantations de cacao, sont suffisants pour que le consommateur consciencieux songe à renoncer définitivement au chocolat.

Et si nous pouvions nous livrer au chocolat sans culpabilité? Ou du moins, sans culpabilité climatique? En fait, nous le pouvons, car lorsque le cacao est cultivé de manière durable, il peut réellement aider à sauver le monde, et non à le détruire.

Les fèves de cacao poussent en gousses sur des conifères arbustifs qui sont souvent plantés en plein air mais peuvent également prospérer sous les auvents des grands arbres de la forêt tropicale. Un bosquet de cacaoyers cultivés à l’ombre bien géré peut stocker une quantité de carbone beaucoup plus élevée que le maïs ou d’autres cultures annuelles – jusqu’à 150 tonnes par hectare contre 10 ou moins pour le maïs – et jusqu’à trois fois la quantité stockée par cacao cultivé en plein soleil.

Les cacaoyers cultivés à l’ombre sont également plus tolérants à la sécheresse et aux mauvaises herbes que ceux cultivés en plein air. Ils sont plus respectueux de la faune, créant des couloirs entre les forêts et améliorant la biodiversité. Et ils permettent à certaines des populations les plus pauvres du monde de gagner leur vie de manière durable.

Le problème n’est pas que les cacaoyers ne peuvent pas aider l’environnement. Le problème est que trop peu d’entre eux le font. Les raisons en sont complexes, mais se résument principalement au manque de ressources, au manque d’informations et au régime foncier précaire.

De nombreux cultivateurs de cacao d’Afrique de l’Ouest sont des métayers. Ils ne peuvent pas enlever les vieux arbres malades, car cela mettrait en danger la prise fragile qu’ils ont sur la terre. Ils ne peuvent pas non plus se permettre de planter de nouveaux arbres. En conséquence, de nouvelles exploitations de cacao sont généralement créées par des entrepreneurs qui abattent des arbres et créent des plantations de monoculture à forte intensité chimique, qui polluent et réduisent la biodiversité.

Au fur et à mesure que la planète se réchauffe et sèche, ces variétés de cacao à haut rendement et plein soleil se flétrissent sous la chaleur et succombent aux maladies et aux ravageurs. De nombreuses petites exploitations de cacao dans la ceinture de cacao de l’Afrique de l’Ouest, qui s’étend de la Côte d’Ivoire au Cameroun et fournit jusqu’à 70% du cacao mondial, souffrent maintenant d’une faible productivité.

Mais il y a de l’espoir. Lorsque les problèmes de coût et de régime foncier sont surmontés, les agriculteurs sont plus que disposés à cultiver du cacao résilient à l’ombre. Par exemple, lorsque les agriculteurs reçoivent de l’aide pour obtenir le droit d’exploiter la terre sur laquelle ils travaillent, ils ont la sécurité nécessaire pour améliorer leurs plantations. Cela, associé à l’accès au financement, signifie qu’ils peuvent remplacer les arbres plus âgés par des hybrides plus résistants. Un succès durable découle de stratégies qui protègent les arbres et améliorent les moyens de subsistance.

Le cacaoyer n’est pas la seule chose qui prospère dans les forêts. Les gens aussi. De nombreuses personnes parmi les plus pauvres et les plus marginalisées du monde – un cinquième de la population mondiale – vivent dans les forêts ou en bordure de celles-ci. Ces gens ont besoin d’arbres pour se nourrir, se nourrir ou se loger. Ils gagnent leur vie grâce à eux.

Nous ne pouvons pas clôturer les forêts pour empêcher les pauvres de les exploiter. Cela pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n’est pas réaliste. Nous devons façonner un avenir où les forêts peuvent être utilisées au profit de ceux qui comptent sur les arbres pour vivre sans infliger de dommages au reste de la planète. Et dans les cacaoyers de l’Afrique de l’Ouest où ces conditions sont réunies, les plantes et les hommes prospèrent.

Les arbres sont des armes essentielles dans la lutte contre le changement climatique, mais ils sont également essentiels pour les moyens de subsistance de 1,5 milliard de personnes, y compris ceux des producteurs de cacao. Alors profitez de votre chocolat, à condition qu’il s’agisse d’une marque durable cultivée à l’ombre. En fait, achetez, mangez et donnez-en autant que vous le souhaitez. Votre amoureux vous remerciera. Le monde aussi.