Comment le coronavirus affecte-t-il les transferts de football?

Contrats arrivant à échéance, joueurs sur la piste, clubs sans ressources pour se renforcer et conflits potentiels en vue: la prochaine fenêtre du marché des transferts devra s’adapter au calendrier européen du football, pour l’instant incertain, à cause du coronavirus.

Un joueur qui termine son contrat le 30 juin, comme l’Uruguayen Edinson Cavani du Paris SG, pourra signer à partir du 1er juillet pour tout club rival de Parisiens, alors que la saison n’est probablement pas terminée?

La question n’est pas mineure, et la FIFA, qui réglemente le transfert des joueurs, s’est déjà mise au travail, promettant d’étudier “la nécessité de modifications ou d’exemptions temporaires” et “d’ajuster les périodes d’enregistrement des joueurs”.

Le groupe de travail en charge recevra les recommandations d’un cercle de réflexion (système de transfert de la Task Force) qui rassemble la FIFA et des représentants des confédérations, fédérations, joueurs, ligues et clubs, a indiqué à l’. une source proche de la FIFA.

“Il étudiera la question des transferts et aussi des transferts. Il faudra assouplir la réglementation et que toutes les parties fassent des efforts, par exemple pour prolonger les transferts afin que les joueurs puissent terminer la saison dans leurs clubs à la reprise des championnats”, explique-t-il. à l’. un spécialiste de la régulation du football mondial.

– Changement de dates du «mercato»? –

“C’est un défi pour la FIFA”, explique l’avocat allemand Johan-Michel Menke dans un entretien avec l’affilié de l’. SID: “Vous devrez agir le plus rapidement possible et peut-être tout d’abord interdire les changements de club”.

La date de début de la fenêtre d’été du transfert européen sera l’un des points chauds des discussions. Il se situe généralement entre le 10 juin et le 1er juillet.

Cependant, il semble de plus en plus improbable que les grandes ligues européennes, toutes interrompues par la crise des coronavirus, se terminent d’ici là.

“Il est impératif que tous les calendriers soient harmonisés au niveau européen”, insiste Bernard Caïazzo, représentant des clubs d’élite en France.

“Sans une solution identique à travers l’Europe, nous sommes sur la voie de nombreux enchevêtrements”, explique Michel Pautot, avocat marseillais spécialisé en droit du sport.

ama-cpb-sid-ebe / jed / iga / pm / dr