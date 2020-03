Comment le coronavirus entrave la science

Alors que les scientifiques se démènent pour comprendre le nouveau coronavirus et contenir le chaos qu’il a déclenché, l’épidémie crée un chaos dans la science elle-même.

Alors que les cas confirmés de COVID-19 augmentent aux États-Unis et dans le monde, des rassemblements de toutes sortes sont annulés ou reportés. Ils comprennent des conférences de développeurs technologiques, des foires du livre, des concerts de rock, des expositions automobiles, une semaine du climat parrainée par les Nations Unies et de nombreuses réunions scientifiques, qui sont normalement un terrain fertile pour de nouvelles idées et collaborations. “La prochaine chose pour moi est la réunion Titan Through Time à Boulder, [Colo.], et ils n’ont encore rien dit sur le fait que cela se produira », explique Sarah Hörst, scientifique planétaire à l’Université Johns Hopkins. “Oh, je viens de recevoir un e-mail qu’ils l’ont reporté.”

Dans le même temps, les instituts de recherche et les agences gouvernementales adoptent des restrictions de plus en plus strictes qui interdisent aux scientifiques de voyager à l’étranger et au pays. Pour l’instant, de nombreux chercheurs optent pour des réunions virtuelles (et des cours universitaires en ligne). Pourtant, de telles substitutions ne peuvent pas remplacer complètement ce qui est perdu car les rassemblements en personne sont cruciaux pour les collaborations, ainsi que pour les projets à grande échelle, tels que la conception de vaisseaux spatiaux ou la détection d’ondes gravitationnelles. Et de nombreux scientifiques craignent qu’une longue période d’annulation ne frappe particulièrement les étudiants et les chercheurs en début de carrière, qui comptent sur les réunions pour trouver un emploi et faire connaître leur travail. «Ils n’ont pas la possibilité de montrer leur science et leur réseau», explique Louise Prockter, scientifique planétaire et directrice du Lunar and Planetary Institute de l’Universities Space Research Association.

Restrictions de voyage

Les deux dernières semaines ont vu une augmentation des restrictions de voyage, certaines directives devenant plus strictes à mesure que l’épidémie s’intensifie. Les restrictions de la NASA varient selon le centre, certains scientifiques étant interdits de tout voyage international qui n’est pas «essentiel à la mission» – défini, en partie, dans une note au personnel du Jet Propulsion Laboratory comme «un voyage qui nécessite un soutien en personne pour la livraison, l’intégration et test du matériel de vol. ” Pourtant, d’autres centres de la NASA limitent également les voyages intérieurs aux seules activités les plus essentielles, même si, à la date de publication, il n’y a pas d’interdiction à l’échelle de l’agence pour les activités dans le pays. Et le centre de recherche Ames de la NASA en Californie a demandé à tous les employés de faire du télétravail après qu’un membre du personnel ait été testé positif au coronavirus.

L’Observatoire national de radioastronomie a également institué des directives limitant tous les déplacements professionnels. Certaines universités, notamment l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, interdisent les voyages liés à l’université dans les zones touchées par COVID-19, notamment la Californie et l’État de Washington. Et l’Agence spatiale européenne (ESA) limite ses scientifiques à assister uniquement aux événements les plus prioritaires et bloque les visiteurs non commerciaux de ses installations. “Nous avons peur d’avoir le virus dans notre centre d’opérations – où vous contrôlez les satellites et où les missions scientifiques sont opérées”, a déclaré le directeur général de l’ESA, Jan Wörner. Le personnel du centre des opérations est divisé en deux équipes, qui ne sont pas autorisées à entrer en contact les unes avec les autres dans le but d’empêcher la propagation du virus entre elles.

Les scientifiques se déplacent fréquemment pour présenter leurs travaux, donner des conférences publiques, examiner des propositions, concevoir des missions spatiales et assister à des conférences, dont beaucoup voient un nombre important de participants internationaux. “Il est difficile de comprendre comment planifier quoi que ce soit en ce moment, sans savoir quelles restrictions pourraient être en place et simplement vouloir essayer d’être un bon humain – et pas d’être un vecteur”, dit Hörst.

Annulations de conférence

Décider d’annuler une conférence, en particulier au début de COVID-19, n’est jamais une décision facile. “La semaine a été assez difficile”, a déclaré Prockter, coprésident de la Lunar and Planetary Science Conference (LPSC), une réunion de plus de 1 500 scientifiques qui devait se tenir plus tard ce mois-ci. Mais comme tant d’autres conférences, le LPSC n’aura pas lieu. Prockter dit qu’elle et ses collègues devaient tenir compte des risques pour les participants et les membres du personnel de la conférence, qui seraient exposés aux voyageurs de partout dans le monde. “La marée était trop loin dans le sens de ne pas être sûr que nous pourrions assurer la sécurité des gens, et nous avons donc décidé que la meilleure chose à faire pour notre communauté et notre personnel était d’annuler la réunion”, a déclaré Prockter. «La communauté semble nous soutenir beaucoup.»

La plupart des grandes sociétés scientifiques organisent au moins une conférence par an, au cours de laquelle des membres éloignés d’un domaine peuvent présenter leurs travaux, rencontrer de nouveaux collaborateurs et passer au crible les idées. Hörst, qui est maintenant professeur adjoint à Johns Hopkins, dit que peut-être 10% de ses documents de recherche sont le résultat d’une conversation qu’elle a eue lors d’une conférence lorsqu’elle était étudiante diplômée. “Vous y allez également pour vous asseoir dans les couloirs et parler de ce que vous venez d’entendre et de vos nouvelles idées et de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas », explique Karen Daniels, physicienne à la North Carolina State University.

Récemment, elle et 10 000 autres physiciens ont découvert que la réunion de mars de l’American Physical Society (APS) avait été brusquement annulée – à peine un jour avant le début de la conférence à Denver. De nombreux scientifiques, dont beaucoup voyagent à l’étranger, étaient déjà à Denver ou étaient en route lorsqu’ils ont appris le changement de dernière minute. La décision a stupéfait la communauté à cause de son timing mais pas à cause de la justification. «Des milliers de personnes qui s’y rendent, se mélangent, partagent de la nourriture et des boissons, puis reviennent d’où elles viennent? C’est la définition d’un danger pour la santé publique », explique Daniels. “Nous ne voulons pas être en mesure, en tant que société, de contribuer à un danger pour la santé publique.”

En réponse, elle a aidé à organiser une réunion virtuelle pour sa division dans l’APS, qui se concentre sur la physique de la matière molle, ou sur la façon dont les matériaux squisables se comportent en réponse aux forces externes. Après quelques cauchemars de planification, Daniels dit, les gens qui souhaitent présenter leurs discussions se sont inscrits pour des créneaux horaires sur le service de vidéoconférence Zoom. «Il y a eu un mélange de présentateurs – des membres de la National Academy [of Sciences], les personnes âgées, les étudiants de premier cycle », dit-elle. “Les discussions ont été fantastiques.”

Mais même si la conférence virtuelle fonctionne plutôt bien, dit Daniels, l’impact de manquer la réunion de mars de l’APS se fera probablement encore sentir, en particulier par les chercheurs en début de carrière.

Chercheurs en début de carrière

Les étudiants de premier cycle, les étudiants diplômés et les post-doctorants s’appuient sur des conférences pour rencontrer des scientifiques plus expérimentés, présenter leur travail et trouver un emploi. Prockter, qui étudie les mondes glacés du système solaire externe, dit qu’elle utilise le LPSC pour trouver et interviewer des post-doctorants et voir des candidats potentiels en action. «Les conférences sont plus importantes lorsque les gens ne savent pas qui vous êtes, et ils ne savent pas quel genre de science vous avez fait, et vous avez une chance de dire:« Hé, je cherche un bon emploi maintenant », déclare Hörst.

Elle a donc organisé plusieurs feuilles de calcul en ligne où les scientifiques touchés par les annulations peuvent publier leurs travaux. Daniels dit que fournir une plate-forme et une visibilité aux étudiants en physique affectés était une motivation principale pour développer la conférence virtuelle, parce que ces conférences de 10 minutes «sont un gros problème dans notre communauté. Ils sont ce sur quoi les carrières des gens sont construits. “

Mais Sara Bey, une étudiante en physique de premier cycle à l’Université du Tennessee à Chattanooga, n’est pas trop inquiète. «Au bout du compte, cette seule opportunité ne devrait pas être une opportunité de faire ou de casser», explique Bey, qui aurait fait sa première présentation de recherche majeure lors de la réunion de l’APS. “Le succès de tout individu dépend de plus d’une conférence.”

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.